Становимся на день Шерлоком Холмсом — гороскоп на 24 марта

21-22 лунные сутки. Сегодня Луна в Стрельце подпитывает общительность, идеализм и скрытые надежды, усиливает интерес к далеким горизонтам и превращает в квест путь к истине.

Может возрасти интерес к мистике и тайным знаниям. Слабое место дня - логическое системное мышление, сдающее позиции к вечеру. Утро задаст мыслям и общению вектор и рамки, но в конце дня внимание начнет рассеиваться, а любознательность может превратиться в пустое любопытство. Вероятны ошибки в переводах, преувеличения и домыслы. Нуждаются в проверке догадки, намеки, вести издалека, учебные и исследовательские материалы, медицинские данные.

Овен

Сегодня для Овнов наиболее продуктивна первая половина суток. Звезды советуют не откладывать плановые работы и целевые поездки: утром останется в силе положительная инерция вчерашнего дня и многое получится автоматически, будет легко поддерживать баланс между желаниями и реальностью. Чем ближе вечер, тем выше вероятность рассеянности, «дымки на горизонте», чрезмерного идеализма и романтизма.

Телец

Тельцам не стоит планировать на сегодня чересчур простые и скучные дела. Также нежелательны начинания с нуля (особенно если вы пытаетесь идти наугад) и важные переговоры. Хорошо, если занятия этого дня будут иметь оттенок «узаконенной авантюры» - с заранее продуманным базовым планом, но без лишней отчетности. Эффективность любых усилий, экспериментов и тренировок выше в первой половине дня.

Близнецы

Близнецам стоит повысить общую внимательность: чем ближе вечер, тем чаще на смену твердым взглядам, планам или точным расчетам будут приходить мечты и соблазны. Возрастет риск выйти за спасительные рамки закона или здравого смысла, поверить слухам, лести и щедрым обещаниям. Желательно избегать неясностей в общении: сейчас это семена будущих интриг и конфликтов, способных навредить вашей карьере.

Рак

Ракам звезды подсказывают, что сегодня есть риск недоразумений в общении - в том числе при контактах с иностранцами и в международных переговорах. Вероятна путаница в медицинских и других документах и диагнозах. Может быть сложно понять язык пациента или питомца. Чтобы минимизировать риск заблуждений и напрасной траты времени, стоит проводить важные работы утром, строго придерживаясь инструкций.

Лев

Сегодня у Львов есть все необходимое, чтобы оставаться на верном для себя пути (включая профессиональные стимулы и правовые ориентиры), но все же для них существует риск свернуть на ложную дорогу. Возможны ошибки не в технических вопросах, а в «духовной навигации» или выборе достоверных источников данных. Это особенно вероятно, если еще не забыты недавние страхи, искушения или вредные привычки.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам заниматься лишь самыми необходимыми делами и действовать по определенной программе, в надежности которой они уверены. Не стоит фантазировать, импровизировать, менять на ходу инструменты и методики (особенно в строительных и других инженерных работах). Лучше не откладывать запланированные целевые хлопоты на вечер. Также в этот день нежелательно вести переговоры.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам быть внимательнее, работая с медицинской и другой информацией - особенно по приватным или зарубежным каналам. В этот день велика вероятность слухов, домыслов и преувеличений (в основном из-за идеализма или добрых побуждений говорящего, но также, возможно, из-за небрежности или намеренно). Возможен спам или ложное сообщение. Не стоит полностью доверять отзывам.

Скорпион

Скорпионам звезды напоминают, что сегодня они могут стать жертвой обмана или недоразумения, особенно в бизнесе, финансовой сфере и делах сердечных. Не исключен обман со стороны иностранца или при сделке за рубежом. Не стоит изменять составленному вчера или сегодня утром списку приоритетов. Нежелательно покупать что-либо без документов и гарантий, в расчете на свою удачу или честность контрагента.

Стрелец

Сегодня Стрельцов может подвести их болтливость, гиперобщительность или жажда самовыражения, дополненная непостоянством настроений. В первой половине дня те или иные правила удержат их в рамках, но вечером они могут стать заложниками своих идей и фантазий, желания поделиться знаниями или секретом. Не стоит вести в этот день переговоры, открывать проект, отсылать личные данные, откровенничать.

Козерог

День подпитывает любопытство Козерогов, но дает им ясные ответы лишь на часть вопросов. Остальную (самую интересную) информацию придется искать по далеким или сомнительным каналам, полагаясь на чутье или память. Особый интерес могут вызвать медицинские данные, чужие секреты, научные тайны или духовные истины. Возможны ошибки и загадки в переводах. Не стоит отправляться в путь и отсылать письма.

Водолей

Сегодня Водолеи вряд ли допустят техническую ошибку, но им стоит тщательнее настраивать свои информационные (и иногда морально-этические) фильтры. В противном случае они могут поддаться заманчивой иллюзии и начать искаженно видеть перспективу. Не исключено излишнее доверие к словам авторитетных друзей или уверениям продавцов. Не стоит выходить за рамки своих финансовых лимитов и общих принципов.

Рыбы

Рыбам стоит учесть, что это день недопонимания и чем теснее общение, тем его больше. Возможны сентиментальность, лесть, идеализм и тяга к проповедничеству. Важно избегать многословия и не множить сущности без необходимости. Не стоит морализировать, вводить в заблуждение других из благих побуждений. Официальные контакты и совещания, планирование дел и оформление документов лучше перенести на утро.