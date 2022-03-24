Прислушиваемся к чужому мнению — гороскоп на 25 марта

22-23 лунные сутки. Сегодня Луна, вступившая в знак Козерога, ждет внимания к практическим делам и обязанностям, почтения к старшим и вышестоящим.

Возможен неоднозначный момент в планах, полученном задании или профессиональной роли. Не исключено столкновение личных интересов при общении с начальником или подчиненным, даже если это единомышленник. Открытый конфликт маловероятен, но может подспудно расти недовольство. Важно вовремя найти взаимовыгодное оригинальное решение на будущее. Двойственные ситуации этого дня не страшны тем, кто имеет друзей или нестандартно мыслит. Нежелательно вступать в новую должность.

Овен

Сегодня для Овнов важны отношения со старшими, начальством, официальными инстанциями и влиятельными лицами. Ради своей будущей карьеры и заработка желательно с ними дружить. Если между вами и представителями одной из этих категорий есть давние разногласия, они могут вновь напомнить о себе и сделать ваше положение некомфортным. Не исключается колебание, компромисс, ситуация совмещения или выбора.

Телец

Сегодня звезды взывают к природной практичности Тельцов и советуют им стать серьезнее - особенно если они оказались перед ответственным выбором в сфере карьеры или в области права. Легкомыслие может обернуться скрытой точкой двойственности, которая будет изнутри «раскачивать» вас. Возможно, сейчас вам не стоит открыто стремиться на официальные посты. Нужен баланс между делом, любовью и дружбой.

Близнецы

Сегодня звезды рекомендуют Близнецам усилить общие меры предосторожности. Не помешает подключиться к скрытым источникам, способным дать своевременный сигнал возможной опасности. Хорошо, если таких каналов окажется несколько: это защитит вас в разных направлениях и добавит вам уверенности в противоречивой ситуации. Например, сухие официальные данные можно дополнить приватной информацией от друга.

Рак

Ракам сегодня стоит учитывать вероятность персональных разногласий с партнерами (особенно старшими), а также с начальством и клиентами. В двойственной ситуации удастся обойтись без агрессии, зато придется искать компромисс. Лучше избегать слишком прямых однозначных стратегий, так как формальные пути в этот день могут работать плохо. Пригодится поддержка от друга или профессионального сообщества.

Лев

Сегодня устремления Львов расходятся с требованиями момента. В зависимости от ситуации и своих возможностей они начнут бороться с положением дел или будут вынуждены искать разумный компромисс между «хочу» и «надо». Личные позиции многих Львов ослабит состояние здоровья. Это не самый подходящий день для вступления в переговоры, а также для отправки в далекий путь и выхода на новое место работы.

Дева

Сегодня Девы берут препятствия благодаря своему опыту, таланту и природной практичности, а также благодаря счастливому случаю или друзьям. Возможен творческий кризис или ответственный момент в важном деле. Не исключено, что вам придется решить личную дилемму, которая потребует от вас нестандартного подхода и доли риска. Девам-родителям будет необходимо поддержать в подобной ситуации своих детей.

Весы

Сегодня Весы не ощущают комфорта, зато чувствуют зависимость. Свое поведение они вынуждены согласовывать с привычками и амбициями окружающих. Для многих Весов это будут их домочадцы и родители. Также им придется ладить с партнером, клиентом, юристом, представителем своих интересов в инстанциях. Даже если перевес не на вашей стороне, не стоит сбрасывать с счетов свое влияние на другого человека.

Скорпион

Сегодня Скорпионам помогает их чутье, а препятствия им зачастую создают внешние обстоятельства. Возможен конфликт личных интересов с коллегой, подчиненным или дублером. Скорпионы, обратившиеся за помощью, могут не сразу найти общий язык с нужным им специалистом - например, врачом. Не исключаются размолвки с соседями и родственниками. Возможна ситуация выбора, требующая компромисса или уступок.

Стрелец

Стрельцам звезды намекают, что сегодня было бы неплохо стать серьезнее и заняться делами практическими. Этот день подходит для плановых покупок с целью обновления привычного распорядка, а также для попытки найти альтернативное нестандартное применение старым вещам. Возможны колебания. Нежелательны инвестиции с нуля, сделки и ставки. Не стоит оплачивать отдых. Не слишком удачны покупки для детей.

Козерог

Сегодня главная задача Козерогов - сохранять внешнее и внутреннее равновесие. Этот день может принести им колебания и подвести к ситуации личного выбора. При столкновении интересов дома или в другой сфере им придется искать компромисс. Позитивную подпитку дадут оригинальные взгляды, креативные планы или друзья. Для родителей-Козерогов могут стать неожиданным источником поддержки дети-подростки.

Водолей

Сегодня Водолеям желательно мыслить практическими категориями и заниматься не теорией, а прикладными задачами. Стоит обратить внимание на свой дом или офис: не исключено, что там назрело очередное изменение или обновление. Возможно, придется обдумать или опробовать какие-то варианты. Не исключен тест на менеджерские способности, на распознавание обмана или слаженную работу систем безопасности.

Рыбы

Сегодня Рыбам желательно воздержаться от новых покупок, сделок и соглашений с прицелом на будущее: в них возможны роковые недоразумения и пересмотры принятых решений. Даже в старой истории, порядком надоевшей всем ее участникам, стоит осторожнее ставить точку: возможны ошибки и обидные потери. Также в этот день не стоит возлагать надежд на конкретных людей, даже если это ваши старинные друзья.