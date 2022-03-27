Не тонем в партнере полностью — любовный гороскоп на 28 марта-3 апреля

Сейчас не стоит ждать особой романтики. Венера находится в знаке Водолея, а там она про дружбу, а не про любовь.

Отношения возможны, но если они строятся на общих устремлениях. А еще возможны и свидания, и секс просто из любопытства: при всей эмоциональной холодности, Венера в Водолее открыта, дружелюбна и не видит причин для отказа от «дружеского секса». Возможны измены, особенно если в вашей паре нет общих интересов. Испытанием для отношений станут понедельник и вторник. Венера будет в соединении с Сатурном. Не надейтесь в эти дни на легкое, приятное свидание — или отменится, или пройдет скомкано. Зато в эти дни очень хорошо определяться с симпатиями. Например, можно окончательно решить, с кем из нескольких людей вы будете встречаться, или понять, что вы созрели для брака. В пятницу будет Новолуние в Овне. С этого дня у всех на первое место выйдут их собственные интересы. Не стоит ждать, что партнер будет жить вашей жизнью. И вам в нем растворяться тоже не надо. Ищите баланс между индивидуализмом и интересами пары.

Овен

На этой неделе к любовному арсеналу Овнов добавляются остроумие и красноречие. Одновременно при них остаются и другие преимущества - например, популярность у общих друзей, перспективность или изобретательность. У них будет основание блеснуть всеми своими талантами в период с четверга по субботу.

Телец

На этой неделе самые волнующие и потенциально проблемные дни для влюбленных Тельцов - понедельник и воскресенье. При этом многое будет зависеть от них самих - например, их умения управлять своими непредсказуемыми импульсами в погоне за своей целью. Не исключена расплата за те или иные «перегибы».

Близнецы

На этой неделе Близнецы склонны вести себя по-новому - но часто это всего лишь их возврат к своей истинной натуре. Многие Близнецы освободятся от владевшего ими наваждения и обратятся к более удобным для себя форматам отношений, которые кажутся им более гармоничными, понятными и перспективными.

Рак

На этой неделе Ракам нужна осмотрительность в любовных делах. Ракам, у которых все складывается в любви благополучно, стоит повременить с важной инициативой. Одиноким Ракам имеет смысл на время свернуть активный поиск. Если вас настигло разочарование, не унывайте, ваши новые возможности уже близко.

Лев

На этой неделе Львы начинают увереннее и убедительнее следовать своим идеалам в любви. Если партнер поступил недостойно, возможно, его настигнет расплата за содеянное. Удачен интервал с вечера четверга по утро субботы, но может быть мало энергии. Наиболее сложные дни - понедельник и воскресенье.

Дева

События этой недели требуют от влюбленных Дев определенной смелости, внешней или внутренней. Например, решимости отстаивать свое мнение и отстраниться от партнера, который пытается подавить их своим авторитетом. Возможно, они найдут в себе силы «поставить ребром» какой-то критичный для них вопрос.

Весы

Для Весов эта неделя может начаться и закончиться волнением, риском, сюрпризом. К счастью, их отношения устойчивы, и любая встряска пойдет им только на пользу. Свободные Весы могут позволить себе романтическую авантюру: не исключено, что в ее ходе они встретят любовь, которую уже отчаялись найти.

Скорпион

Скорпионам звезды намекают, что положительные перемены в их любовных делах не за горами, и советуют быть бдительнее, чтобы буквально в шаге от долгожданной удачи все не испортить. Если вы дорожите своим романом, проявите максимум мудрости, выдержки и терпения, особенно в понедельник и воскресенье.

Стрелец

На этой неделе звезды благоволят любовным делам Стрельцов в интервале с вечера четверга по утро субботы. При этом они настоятельно рекомендуют им изменить свой недавний сложный стиль общения - например, меньше изъясняться загадками или реже посвящать партнера в подробности своей частной жизни.

Козерог

На этой неделе звезды советуют Козерогам минимизировать свою романтическую активность, особенно внешнюю. Если пассивное ожидание не для вас, попробуйте во вторник и среду подготовить психологическую почву для желаемого дальнейшего развития романа. Например, узнайте, какую музыку любит ваш партнер.

Водолей

На этой неделе Водолеи сохраняют стремление всецело управлять своим романом, но ситуация немного меняется. Наиболее сложны понедельник и воскресенье: чреваты инициативы, не исключена расплата за ошибку или упрямство. Активные действия предпочтительнее в интервале с вечера четверга по утро субботы.

Рыбы

На этой неделе Рыбам важно не терять надежду в любовных делах и не сомневаться в своей привлекательности - но не менее важно воздерживаться от новых инициатив и судьбоносных шагов. Вместо этого не помешает подумать, как в ближайшее время подчеркнуть свои выгодные черты и правильно их использовать.