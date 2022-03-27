Не экономим на радостях жизни — финансовый гороскоп на 28 марта-3 апреля

На этой неделе финансовые ситуации будут идти непредсказуемо и давать не тот результат, на который вы рассчитывали.

Сейчас нежелательно вкладывать деньги в ценности, инвестировать, покупать акции. Не факт, что надежные, на первый взгляд, вложения окажутся удачными. Зато если вы хотите поэкспериментировать, то сейчас как раз такой момент. Можно принять какое-то абсурдное решение или вложить во что-то нелепое, а оно вдруг «выстрелит». Также неделя подходит для дохода от новых технологий и интернета, покупки гаджетов, программного продукта и электронных учебных курсов. В понедельник и вторник нужно экономить. Купить много вещей не получится, нужно будет сделать выбор. Некие препятствия могут помешать вам получить доход, денежный перевод, подарок. На выходных, наоборот, не экономьте на радостях жизни. Нужно наслаждаться теми материальными удовольствиями, которые вам доступны. Начатые на выходных дела в будущем принесут доход. Могут прийти деньги и прямо в эти дни.

Овен

У Овнов не лучшая неделя для взаимодействия с коллективом единомышленников и составления планов на долгосрочную перспективу. Неблагоприятно могут идти дела у тех, кто арендует помещения для ведения бизнеса, занимается сделками с недвижимостью и оформлением права на недвижимую собственность. Старайтесь быть максимально информированными о существующем положении вещей. Это поможет вам избежать ошибочных решений и убытков. Если ваша работа как-то связана с Интернетом, то на этой неделе эта всемирная паутина может поглотить ваше внимание. Вы будете интенсивно общаться с теми, кто занимается сходными видами деятельности. Обмен опытом будет полезен, однако не торопитесь вкладывать свои деньги в коллективные проекты. Может проявиться склонность витать в облаках, строить воздушные замки и грандиозные планы на будущее. Вместе с тем вы можете упустить реальные шансы для заработка, если бы вели себя более практично. В течение всей недели возрастает вероятность финансовых потерь в связи с форс-мажорными обстоятельствами. Воздержитесь от покупки компьютера и электроники.

Телец

Тельцам звезды советуют на этой неделе поубавить свои амбиции и без крайней необходимости не искать контактов с начальством. Тем, кто занимает подчиненное положение в трудовом коллективе, рекомендуется отсечь любые посторонние контакты и разговоры, не имеющие прямого отношения к текущей работе. В противном случае вас могут вовлечь в нелицеприятное выяснение отношений, и вы потеряете впустую много времени. Если вы обеспечите себе спокойные условия работы, то вам удастся повысить производительность труда и уровень доходов. Текущая неделя может стать очень важной с точки зрения уяснения некоторых вопросов карьерного продвижения. Причем, начальство будет склонно решать вашу карьерную судьбу, совершенно игнорируя ваше мнение. На этой почве могут возникнуть конфликты. Если же вы сами занимаете руководящие должности, то старайтесь не вести себя авторитарно, как люди, не терпящие никаких возражений и противоречий. Излишняя прямолинейность не способствует успешному решению сложных вопросов.

Близнецы

Близнецам на этой неделе, возможно, придется часто сталкиваться с людьми, приехавшими издалека, а также с людьми, связанными с законом и правопорядком. Контакты с теми и другими не сулят вам удачи. Старайтесь не нарушать существующих норм закона. Будьте готовы к тому, что ваша деятельность будет подвергнута негласной проверке. Возможно, вы будете склонны тратить деньги с размахом, не особенно считая свои бюджетные возможности. В результате очень скоро вы можете выйти за рамки бюджета и оказаться в ситуации финансового дефицита. Поэтому, чтобы минимизировать неприятности, звезды советуют отказаться от крупных покупок, которые не являются в данный момент необходимостью. Рекомендуется воздерживаться от контактов с представителями иных стран и регионов. Отложите на другое время дальние поездки. Если вы уже находитесь в командировке, то следите за соблюдением действующих правил и норм закона. Это не лучшее время для рекламных мероприятий и усилий, направленных на расширение бизнеса.

Рак

Наибольший ущерб в делах Раков на этой неделе может нанести только их личная инициатива. Эта неделя как раз из тех, когда любая ваша личная инициатива может быть наказуема, вне зависимости от того, чем вы руководствовались при тех или иных поступках. Крайне нежелательно вносить изменения в стиль и методы работы. Перемены могут обрести неконтролируемый и необратимый характер, что нанесет вам материальный ущерб. Постарайтесь на этой неделе не поступать поспешно и предвидеть всевозможные риски. Речь идет как о финансовых рисках, так и о риске получения травм в результате технической поломки или неосторожного обращения с острыми предметами. Будьте готовы к неожиданностям. Напряженно складываются отношения с близкими родственниками и членами семьи, что может лишить вас внутренней опоры. Бизнесменам следует обратить повышенное внимание на систему финансовой безопасности. Воздержитесь от финансовых заимствований.

Лев

У типичных Львов на этой неделе инициатива в делах может перейти к вашим оппонентам. Если ваша профессиональная деятельность зависит от других людей, то старайтесь быть более гибкими и сговорчивыми (хотя сейчас это будет нелегко для вас). Основные проблемы могут проявиться в результате деловых контактов. Вам могут дать недвусмысленно понять, что не горят желанием сотрудничать с вами. Это особенно может проявиться в характере переговорного процесса. Кроме того, вы можете получить информацию, которая не будет соответствовать действительности, единственная цель которой – ввести вас в заблуждение и заставить принять ошибочные решения. Не доверяйте обещаниям людей, наделенных властью. Некоторые из прежних договоренностей будут нарушены, что внесет сумятицу в работу. Работники сферы услуг могут столкнуться с претензиями со стороны клиентов на качество выполненных вами услуг. Неделя может быть связана с трудностями в партнерском сотрудничестве. Старайтесь удержать отношения от разрыва.

Дева

На этой неделе у Дев могут быть весьма хлопотные дни, когда придется выполнять много самой разноплановой работы. Начальство может требовать от вас неукоснительного соблюдения трудовой дисциплины. Если вы попытаетесь отлучиться с рабочего места, то это не останется незамеченным. Одна из основных причин трудностей этой недели может заключаться в падении энергетического тонуса и снижении уровня работоспособности. Следите за тем, чтобы не опаздывать и в срок выполнять порученную вам работу. Вы можете быстро уставать и не справляться с высоким темпом работы. Старайтесь не перенапрягаться – это может привести к ухудшению самочувствия. Возможен конфликт с коллегами по трудовому коллективу. Особенно это вероятно, если вы работаете за границей, на вахте или в совместном предприятии. Бизнесменам звезды советуют ограничить деловые контакты, связанные с совместной деятельностью с партнерами. Нежелательно делать крупные инвестиции в техническую модернизацию.

Весы

Звезды не советуют Весам на этой неделе принимать участие в рискованных финансовых авантюрах. Если кому-то удается выгодно вкладывать деньги и получать высокий доход с этого, то это не означает, что у вас это тоже получится. Фортуна на этой неделе может играть не на вашей стороне. Особенность момента в том, что ваши желания могут не совпадать с вашими возможностями. В результате вы рискуете принять ошибочное решение. Кроме того, это не лучшее время для карьерного продвижения и контактов с начальством. Воздержитесь от финансовых спекуляций, оптовых закупок товара и валютного обмена. Представители творческих профессий могут столкнуться с трудностями при реализации своих замыслов. Вы будете склонны излишне концентрироваться на самоконтроле, и вам явно недостает творческого полета. Из-за этого вы можете остаться неудовлетворены собой и своей работой. Гораздо лучше пойдет та работа, где все предсказуемо и где у вас имеется большой опыт.

Скорпион

Неспокойная и весьма суетливая ситуация может складываться у Скорпионов на рабочем месте. К вам могут обращаться с несущественными просьбами множество самых разных людей, постоянно отвлекая от работы. Возможно, что из-за этого вы не успеете закончить какое-то важное дело. Сложнее всего в эти дни заниматься подготовкой статистических и бухгалтерских отчетов. Возможно, вы не сможете действовать в свободном режиме, ваши инициативы будут ограничены. В сфере строительства и недвижимости также многое не складывается так, как хотелось бы. Могут возникнуть споры из-за размера арендной платы, условий содержания помещения и капиталовложений. Владельцев магазинов могут проверить представители официальных властей и обязать благоустроить за свой счет прилегающую территорию. Могут ухудшиться условия труда на рабочем месте. Бизнесменам не рекомендуется проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества.

Стрелец

На этой неделе Стрельцам может не хватать стабильности в делах. Настройтесь на то, что эта неделя принесет с собой много непредсказуемых перемен, которые поставят под удар исполнение ваших планов. Старайтесь сами не затевать ничего нового, особенно относящегося к технической модернизации и перестройки методов управления. Информационный фон складывается напряженно, что не позволит вам получить своевременно нужные сведения. В торговле этот неделя может пройти с падением спроса на ваши товары. На вас на этой неделе может обрушиться шквал информации самого разного качества и свойства. Нелегко будет отделить «зерна от плевел» и разобраться, какие же сведения действительно нужные и полезные. Не тратьте драгоценное рабочее время на пустопорожние разговоры. Не позволяйте другим людям отвлекать вас от дел. Нелегко придется тем, чья работа связана с частыми поездками, оформлением деловых документов, встречами, контактами, обменом информацией. Возможно, придется делать много ненужной работы и терять время понапрасну. Держитесь подальше от бюрократических коридоров и ограничьте деловые поездки.

Козерог

На этой неделе у Козерогов много тем и вопросов могут быть завязаны на деньгах. Основное внимание может быть сосредоточено на том, где взять деньги, как их заработать и как потратить. Расходные статьи вашего бюджета вырастут, а финансовых поступлений может оказаться недостаточно, что будет вызывать напряжение. Звезды советуют сосредоточиться на выполнении повседневной работы и не предпринимать ничего такого, что могло бы привести к необратимым изменениям. Деньги зарабатываются через тяжелый труд. Не следует покупать вещи длительного пользования – такие товары могут оказаться бракованными. Много времени и сил могут быть израсходованы на решение материальных проблем. Однако нельзя эту неделю назвать удачным для увеличения доходов или приобретения товаров. Наиболее важной задачей недели является проблема того, как сохранить и не потерять те деньги, которыми вы располагаете. Вопрос о приумножении этих денег путем рискованных финансовых операций скорее всего приведет вас к убыткам. Консервативный подход в бизнесе – вот что убережет вас на этой неделе от убытков.

Водолей

На этой неделе Водолеи могут быть поставлены перед необходимостью принимать самостоятельные решения в тех вопросах, в которых раньше этого делать не приходилось. Отсюда может исходить некоторая медлительность и неуверенность в поступках. Проблема в том, что вам, возможно, придется действовать вразрез с мнением близких людей, членов семьи, родителей. Постарайтесь никому ничего не доказывать и никого не убеждать в своей правоте. А просто делайте то, что считаете нужным. Личной инициативе могут помешать некие ограничения или данные ранее обещания. Важно не наделать ошибок и действовать предельно аккуратно. Желание действовать самостоятельно и никому не подчиняться – вполне законное, но не всегда приводящее к эффективной деятельности. Игнорирование интересов других людей может стать для вас камнем преткновения.

Рыбы

На этой неделе Рыбам может поступать весьма сомнительная информация, которая может серьезно дезориентировать. Прежде чем принимать решение, еще раз перепроверьте, насколько достоверными сведениями вы располагаете. Не исключено, что вам намеренно подбросят дезинформацию ваши тайные недоброжелатели. А они на этой неделе могут активизироваться. Звезды не советуют искать обходные пути в бизнесе. Любые нарушения норм закона приведут вас к неприятностям. Рекомендуется все свои дела держать под личным контролем и сдерживаться от финансовых авантюр. Те, кто полагается на удачное стечение обстоятельств, могут оказаться в проигрыше. Также вы можете быть ограничены в свободе поведения. Одной из вероятных причин этого может стать ухудшение самочувствия и спад уровня работоспособности. При установлении деловых связей держитесь подальше от тех, кто причастен к теневой экономической деятельности, иначе вы можете стать жертвой обмана. Доходность от бизнеса, связанного с выполнением частных заказов, может снизиться.