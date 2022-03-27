Удача на нашей стороне – гороскоп на 28 марта-3 апреля

На этой неделе на небе будет сформировано 2 значимых планетных аспекта.

28-29 марта Венера в соединении с Сатурном. Этот аспект может быть связан серьезными ограничениями. Прежде всего, ограничения могут касаться любви и проявления чувств. Под влиянием этого аспекта может произойти охлаждение чувств или возникнуть ощущение, что внешние обстоятельства создают препятствия проявлению чувств. В отдельных случаях речь может идти о самоограничениях и внутренних запретах на любовь. Поскольку Венера также отвечает за движимое имущество и финансы, то под влиянием этого аспекта человек может быть лишен имущества, либо может понести убытки по тем или иным причинам. Могут возникнуть финансовые трудности, ограничения, нехватка денег на те или иные покупки. Также этот аспект может привести к режиму экономии.

2-3 апреля Солнце в соединении с Меркурием. Это довольно часто повторяющийся аспект, который означает активизацию интеллектуальной активности. Люди, которых этот аспект затронул, могут успешно просчитывать варианты при аналитической работе. Усиливается общая коммуникабельность, общительность. Успешно проходят поездки, знакомства. Активизируется личная и деловая переписка. Повышается потребность в учебе и новых знаниях

Овен

В первой половине недели Овнам, возможно, придется делать выбор, с кем проводить время – с членами семьи или с друзьями. Если вы дорожите своими друзьями то помните, что сейчас им лучше никак не пересекаться с членами вашей семьи. Потому что это может привести к непредсказуемой и вероятнее всего к конфликтной ситуации. Для юных Овнов это может выразиться в запрете родителей встречаться с друзьями под разными предлогами. Также вы не застрахованы от каких-то неожиданностей и форс-мажорных обстоятельств. Возрастает вероятность травм, ушибов и растяжения сухожилий. Воздержитесь от больших физических нагрузок, интенсивных тренировок и участия в спортивных соревнованиях. Во второй половине недели звезды советуют проявить самостоятельность. Сейчас вы в состоянии сами формировать события и принимать решения независимо от мнения окружающих. Это не мешает вам выслушивать разные мнения, однако итоговое решение необходимо принимать самостоятельно. Кроме того. У вас может быть конструктивный настрой и готовность работать над своими ошибками. В первую очередь это может затронуть некоторые ваши планы на будущее. Возможно, вы по-новому оцените свои прежние намерения и скорректируете свои планы.

Телец

В первой половине недели у Тельцов не лучшее время для знакомств с влиятельными людьми. Если вы заинтересованы в таком человеке и считаете, что только он способен помочь вам решить какой-то вопрос, то отложите контакт на вторую половину недели. В противном случае вы можете получить эффект, обратный тому, который ожидали. Наиболее сложная тема – взаимоотношения с партнером по браку. В какой-то момент вы можете понять, что у вас разные цели с партнером, и он (она) не готов выкладываться в том направлении, которое нужно вам. Вторая половина недели может быть связана с усилением потребности вести тихий и уединенный образ жизни. Вы можете прекрасно чувствовать себя в обстановке уединения. Если у вас дома нет своей отдельной комнаты, где никто вас не побеспокоит, то рекомендуется делать прогулки на природе. В контакте с природой вы легко обретете душевное равновесие и сможете спокойно осмыслить происходящие события. Спокойный и несуетный образ жизни сейчас для вас предпочтительнее. Это хорошее время для самосовершенствования, проработки психологических комплексов. В этом вам поможет чтение литературы по психологии, а также изучение всевозможных духовных практик, направленных на обретение внутренней свободы.

Близнецы

В первой половине недели у Близнецов может сорваться важная поездка, которая давно планировалась. Наиболее вероятная причина этого может быть связана с неожиданными изменениями в финансовом положении. Также в это время возрастает вероятность убытков, утери или кражи денег. Не следует тратить деньги на покупку обучающих видео-курсов и учебных материалов – скорее всего эти знания вам не пригодятся. Нежелательно делать денежные переводы за границу. Наиболее проблемная тема может быть связана со здоровьем. Если вы страдаете от хронических заболеваний, то могут обостриться болевые симптомы. Во второй половине недели вам может сопутствовать удача в ваших планах. Обстоятельства складываются настолько благоприятно, что ваши желания могут исполняться как бы сами собой, без особых на то усилий с вашей стороны. Немаловажную положительную роль в этом сыграют ваши друзья и единомышленники. Может произойти переоценка отношений с друзьями. Возможно, вы поймете, что вам не хватает общения с теми друзьями и подругами, с которыми вы стали реже встречаться. Также вы станете больше ценить старых и верных друзей, отдавая им предпочтение перед новыми друзьями.

Рак

В первой половине недели Ракам рекомендуется проявлять особую осмотрительность при обращении с техникой, машинами и электричеством. Дело в том, что в это время возрастает вероятность травматизма, также это достаточно проблемное время для романтических отношений. Любовная связь может перейти в стадию взаимных претензий, обид и холодности. Старайтесь проявлять больше мягкости и уступчивости – это поможет без потерь пройти этот сложный период в отношениях. Вторая половина недели складывается благоприятно для тех, кто четко знает свои цели и прилагает последовательные усилия по их достижению. Старайтесь не отклоняться от поставленных задач. Наиболее успешно складываются дела с точки зрения карьеры и профессиональной самореализации. Дело в том, что у вас на работе могут происходить некоторые изменения, кадровые перестановки, переход на другой график и т.п.. При этом важно наличие вашего личного настроя на перемены. В этом случае изменения на работе позволят вам открыть для себя новые возможности и значительно укрепить свои позиции. Во всяком случае, сейчас у вас имеются прекрасные шансы улучшить свое положение в профессии. Безработные смогут найти интересную работу.

Лев

В первой половине недели Львы могут столкнуться с жесткой и бескомпромиссной позицией партнера. Не пытайтесь убедить партнера в своей правоте, поскольку это бесперспективное занятие. Лучше отложить принципиальный разговор на конец недели, когда отношения с партнером перейдут в конструктивное русло сами собой. Наиболее проблемная тема недели связана с разногласиями в семье и в партнерстве. Возможно, ваши поступки будут неверно истолкованы. Не лучшее время для посещения публичных мероприятий. Могут возникнуть осложнения при сдаче экзаменов, зачетов. Неблагоприятное время для ведения переговоров. Во второй половине недели вам удастся повысить свой авторитет и вместе с этим поднять самооценку. Это прекрасное время для молодых людей, которых волнуют вопросы морально-нравственных установок и которые ищут себе образец для подражания. Вы можете познакомиться с неким духовным учителем или кумиром, благодаря общению с которым у вас начнут складываться именно те жизненные установки и принципы, которые необходимы вам для уверенности в собственных силах. Прекрасное время для учебы и путешествий.

Дева

В первой половине недели Девам следует особое внимание уделить своему здоровью. Дело в том, что в это время может ослабеть ваш иммунитет, и вы можете стать легкой добычей всевозможных инфекций и простуд. Старайтесь сохранять температурный режим, не переохлаждаться. Особенно это касается тех, кто страдает от хронических заболеваний легких и опорно-двигательной системы. Держите ноги в тепле. Другая сложная тема может иметь отношение к текущим профессиональным делам. Возможен спад работоспособности из-за болезни. Старайтесь упорядочить свой режим и тогда ваше самочувствие улучшится. Во второй половине недели вы можете почувствовать усиление потребности к переменам, к обновлению. Подсознательно это желание будет подталкивать вас к поступкам, связанным с острыми ощущениями, повышением уровня адреналина в крови. Для кого-то это может быть быстрая езда на автомобиле, для кого-то участие в спортивных состязаниях, а кого-то может потянуть на амурные похождения. Не исключены случайные интимные связи, а также начало романтических отношений с человеком выше вас по статусу.

Весы

В первой половине недели у Весов могут неожиданно ухудшиться отношения с любимым человеком. Вам может показаться, что к вам относятся излишне требовательно и холодно, и нет того тепла и нежности, по которым вы соскучились. Не торопитесь делать поспешные выводы, возможно, во второй половине недели вы поговорите с любимым человеком и все сомнения отпадут сами собой. Вместе с тем звезды не советуют вам посещать увеселительные заведения, связанные с азартными увлечениями типа игровых клубов. Это может привести к крупным финансовым потерям, растратам. А от любовных свиданий пока лучше воздержаться. Во второй половине недели складываются гармоничные партнерские отношения. Со стороны партнера по браку вы можете почувствовать особую заботу, тепло и внимательность. Готовность партнера идти на уступки и во всем вам помогать получит положительный отклик с вашей стороны. Хорошо вместе с партнером появляться в обществе, принимать приглашения на увеселительные мероприятия, свадьбы, юбилеи.

Скорпион

В первой половине недели у Скорпионов могут осложниться отношения в семье. Особенно это касается тех, кто живет вместе с близкими родственниками из числа бабушек, дедушек или родителей. Типичный конфликт между поколениями может произойти на фоне необходимости проявить заботу и ответственность, например при уходе за заболевшими родственниками. Также на этих днях могут возникнуть непредвиденные хлопоты о поддержании порядка в доме. Не исключены какие-то срочные ремонтные работы. Возможно, вам будут предлагать включиться в какую-то работу по дому, которой вам не захочется заниматься. Старайтесь преодолеть свою внутреннюю инерцию и стать более сговорчивыми с членами семьи. Во второй половине недели вы сможете настроить себя на более организованный и упорядоченный образ жизни. Стремление к порядку во всем может стать основным вашим мотивом поведения. Хорошо переходить к более строгому и оптимальному распорядку дня, не позволяя себе чрезмерно расслабляться. Обязательно уделите время для оздоровительных процедур и мероприятий типа посещения тренажерного зала или бассейна. Здоровый образ жизни положительно отразится на вашем самочувствии.

Стрелец

В первой половине недели Стрельцам не рекомендуется заводить новые знакомства. Отношения с окружающими могут стать излишне требовательными. Возможно, вы почувствуете, что сами устали от общения с окружающими и желаете уйти от раздражающих вас контактов. Несмотря на негативную окраску этих дней, вы можете извлечь определенную пользу. Например, если раньше вы не могли решиться разорвать отношения с каким-то человеком, который изрядно вам досаждает, то в эти дни вы сможете раз и навсегда покончить с такими отношениями. Опасайтесь контактировать с агрессивными и эмоционально неуравновешенными людьми – от них у вас могут быть неприятности. Во второй половине недели вас может ожидать эмоциональный и творческий подъем. Прежде всего, это могут почувствовать влюбленные. Общение с любимым человеком будет не только приятным, но и увлекательным с точки зрения познания. Вы сможете находить мягкие формы общения в тех ситуациях, когда не согласны с любимым человеком. Старайтесь делать сюрпризы и приятно удивлять любимого человека – все это вам вернется сторицей. Также это хорошее время для личного творчества. Используйте свободное время для посещения театров, танцплощадок, клубов, ресторанов и иных увеселительных заведений.

Козерог

В первой половине недели Козерогам, возможно, придется больше внимания уделять финансовым вопросам. Нехватка денег на те или иные повседневные нужды может стать причиной для роста напряженности в отношениях. Постарайтесь не обсуждать с партнером по браку финансовые вопросы. Причем, разногласия в деловом партнерстве могут стать более серьезными, чем разногласия в супружестве. Лишь во второй половина недели, когда финансовая ситуация улучшится, острота проблем в отношениях ослабнет. Также это непростое время для отношений с друзьями. Если кроме дружбы вас связывают финансовые обязательства, то не исключена размолвка вплоть до разрыва дружеских отношений. Возможно, вам не хватит финансовых ресурсов для реализации некоторых своих планов. Вторая половина недели благоприятствует семейной жизни. Возможно, вам захочется больше времени проводить у себя дома и в кругу семьи. Вы еще больше осознаете великую ценность семейной жизни. Отношения с домашними складываются великолепно. В вашей семье будет царить атмосфера творчества, веселья и праздника. Возможно, что в дом придут гости, которым вы будете рады. Также это хорошее время для благоустройства семейного гнездышка с целью сделать его уютнее, теплее и красивее.

Водолей

В первой половине недели у Водолеев может наблюдаться ослабление физических сил. Возможно, вы почувствуете, что стали быстрее уставать, что вам труднее собраться с силами для выполнения каких-то дел. Поэтому не исключено, что в это дни ваши планы относительно текущих дел могут оказаться не реализованными. Наиболее проблемная тема недели связана с карьерой и отношениями с начальством. Воздержитесь от проявления личной инициативы, идущей вразрез с мнением начальства. Не спорьте с влиятельными и авторитетными людьми. Будьте готовы к препятствиям на пути к поставленной цели. Ориентируйте себя на принципиальную работу над собственными ошибками. Во второй половине недели хорошо восстанавливать доброжелательные и конструктивные отношения с соседями, знакомыми, приятелями, если они были до этого не совсем гармоничными. Усиливаются ваши интеллектуальные способности, умение решать аналитические вопросы и запоминать большие объемы информации. Хорошо изучать иностранные языки и точные науки. Это удачное время для учебы, поездок, новых знакомств и укрепления деловых связей.

Рыбы

В первой половине недели звезды советуют Рыбам больше времени проводить в активном общении с окружающими людьми. Крайне нежелательно замыкаться в себе, уходить от общения, изолировать себя от общества. Это может привести к депрессивным настроениям и общему ухудшению самочувствия. Старайтесь не допускать нарушений закона и делать что-то тайное, не подлежащее широкой огласке. Помните, что нет ничего тайного, что не стало бы явным – особенно сейчас это справедливо. Возрастает вероятность штрафных санкций у водителей личного транспорта за нарушение правил дорожного движения. Во второй половине недели ориентируйте себя на решение материальных и финансовых вопросов. Возможно, вам удастся приумножить свое имущество, сделав ряд ценных покупок. Это удачное время для покупки бытовой электротехники для дома, модной одежды, компьютера, планшета или мобильного телефона. Многие из Рыб почувствуют прилив жизненных сил и укрепление энергетики.