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Астролог рассказал, как перезагрузится жизнь в Москве

24 марта 2022ГороскопыСерж Кораблев

Специалист уточнил, что принесет нам вторая половина 2022 года.

Астролог рассказал, как перезагрузится жизнь в Москве
Фото: autogear.ru

Карта ингрессии Солнца в первый знак зодиака Овен (ежегодно 20-21 марта) с незапамятных времён имела важность в мунданной астрологии, изучающей предсказания для наций, регионов, народов и государств, политических событий.

В этом плане недавно сформировавшаяся точная карта перехода Солнца в Овен (20 марта в 18.33) выглядит воистину мистической, уникальной, величественно подтверждающей происходящие события в мире, но и оставляющей место для непредсказуемых сценариев.

Вот основные пункты этой карты.

Показателем важности года для страны при рассмотрении карты на координаты столицы России Москвы являются точные мажорные аспекты Солнца и Луны к главным кардинальным домам гороскопа (1-4-7-10), что говорит о высокой динамике в самых разных жизненных сферах общества. Кроме того, нужно отметить показательный фактор, отчётливо указывающий на перезагрузку отношений России с другими государствами – аспекты планеты перевоплощений, планеты-регенератора Плутона к кардинальным точкам восхода и захода гороскопа. Можно даже сказать – в этом гороскопе жизнь бьет ключом!

Тем не менее в карте нельзя не отметить ряд конфигураций планет, проливающих свет на сложности, связанные с общемировым «сбросом настроек» в финансово-экономической сфере и беспрецедентном перенаправлении финансовых потоков, а также всевозможных блокировок и заморозки денежных средств. Таким показателем в первую очередь является незавидное положение индикатора чувств, символа партнёрских контактов, достатка и удовольствий – Венеры, попавшей в одно из негативных стандартных положений, которое носит название «ОСАДА» (плен), когда планета (Венера) находится в гороскопе между двумя вредоносными планетами Марсом и Сатурном. Вражда Венеры (и Марса) ещё и с Ураном в этой карте добавляет драматизма не только финансовым отношениям в социуме, но и косвенно становится безрадостным знаком, например, для работников творческой сферы и искусств, а также занятых в сфере космоса и авиации. В плоскости этой же конфигурации лежит и общая непредсказуемость развития ситуации – ясно одно – многое будет меняться, но через кризисы и лишения.

К другим знаковым отметкам карты на Москву – Луна, точными позитивными лучами аспектирующая вертикальную (социальную) ось 4-10 домов карты, может хорошо показать сплочённость народа и власти перед внешней угрозой и внутренним беспорядком. Здесь же можно упомянуть и высшую точку этой карты (кульминация, точка цели), которая соединяется с ярчайшей звездой Бетельгейзе, дарующей лидерские качества и успехи в военном деле.

В общемировом и политическом поле положение Луны на границе двух знаков, в самом конце воздушных Весов перед входом в заболоченный Скорпион, также является типичным указанием и на качественный переход, разделяющий рубикон «до» и «после». К сожалению, Луна, имеющая напряжённый аспект к тому же Плутону, создаёт для населения планеты сильное психическое, эмоциональное поле в общем знаменателе, условия для временных лишений, нехватки средств. Этот же аспект по природе планет может символизировать махровый нигилизм, изнанку национальных интересов в мировом сообществе.

Подытоживая и возвращаясь от карты на Москву к общемировому знаменателю, можно упомянуть и символическое значение 18 лунного дня, совпадающего с днём ингрессии Солнца в Овен и Весеннего равноденствия, который в кратком изложении означает – «То, что наработали» и содержит типичные символы этих лунных суток «Зеркало» и «Обезьяна».

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