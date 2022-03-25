Уделяем больше времени себе — любовный гороскоп на 26 марта

В этот день стоит побыть в одиночестве — оно поможет и в личной жизни, и в карьере.

Овен

Обстоятельства этого дня вынуждают Овнов стать более скрытными или стыдиться части своего прошлого, могут всколыхнуть в их сознании память о прежних ссорах, обманутых надеждах или досадных стратегических просчетах. Звезды считают, что посвящать любимого человека в подобные тонкости сейчас не стоит.

Телец

Сегодня Тельцы и их партнеры в гармонии со своей истинной сексуальностью и звезды советуют им опираться именно на нее. Также этот день помогает истинному духовному единству в паре. Не стоит подстраиваться под модели, навязываемые в этих сферах средой или ситуацией: это верный путь к разладу.

Близнецы

Близнецов этот день может подтолкнуть к тайной беседе с партнером, которая станет для них фактическим или психологическим рубежом. Не стоит ее откладывать, если вы хотите подвести черту под каким-то деликатным и жизненно важным вопросом, мешающим вам открыть в личной биографии новую страницу.

Рак

Сегодня между Раками и их партнерами будет царить знакомое психологическое напряжение. Звезды напоминают, что для его нейтрализации есть особое средство - например, «волшебное слово» - и рекомендуют пустить его в ход незамедлительно: не исключено, что уже завтра его применение окажется невозможным.

Лев

Сегодня многие Львы не в настроении устраивать романтический праздник. Одни Львы решат, что им не стоит идти на свидание, чтобы их не видели в неподобающей душевной форме - а другие, встретившись с любимым человеком, превратят его в своего психологического консультанта или в «жилетку для слез».

Дева

Сегодня Девам и их партнерам не стоит бежать от назревшего разговора, даже неприятного. Если не получится соглашения, пути-дороги могут разойтись, причем скорее по инициативе Дев. Не лгите и не играйте: шуточное прощание и притворная обида рискованны, ибо ведут к тому же итогу, что и настоящие.

Весы

Сегодня один из тех дней, когда звезды советуют Весам отказаться от романтических мероприятий, независимо от стадии развития отношений. Парам, живущим вместе или имеющим долгую совместную историю, желательно забыть обиды, отбросить психологические манипуляции и быть готовыми выслушать друг друга.

Скорпион

Скорпионам не стоит медлить, если они хотят поговорить с любимым человеком в приватной обстановке или послать ему весточку в разлуке. Линии связи, еще недавно соединявшие их с предметом чувств без каких-либо ограничений, могут уже завтра закрыться, лишая их прежнего общения в удобном режиме.

Стрелец

Сегодня влюбленные Стрельцы «зрят в корень» - порой так глубоко, что им не до внешних проявлений чувств. Любимому человеку они хотят поведать о чем-то сокровенном, но в данный момент это может быть ошибкой или опозданием. Если вы намерены сказать партнеру что-то важное, повремените день-другой.

Козерог

Сегодня Козерогам не всегда удается поддерживать в себе ровный и добрый настрой. Будучи не в духе, они способны заразить своим унынием близкого человека - например, наговорить ему лишнего под влиянием своих неприятных воспоминаний. Возможно искушение сделать признание «на пороге» перед прощанием.

Водолей

Водолеям звезды подсказывают, что сегодня они не в лучшей форме и от важного ответственного свидания им лучше отказаться. Встречаясь с любимым человеком в штатном режиме, постарайтесь заранее дать понять о своем самочувствии или настрое - в этом случае, вам не придется «держать марку» через силу.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут заметить, что партнер отдаляется от них по какой-то неизбежной причине. Возможно, завершается увлекательное совместное путешествие или закрывается интересная обоим тема. Не стоит считать это плохим знаком или приговором: через некоторое время появятся другие поводы для контакта.