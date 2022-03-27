Навстречу чувствам — любовный гороскоп на 27 марта

Сегодня стоит отдаваться эмоциям и чувствам — это поможет в отношениях.

Овен

Влюбленным Овнам день дарит новые идеи или средства коммуникации, благодаря которым их общение с любимым человеком станет более удобным или быстрым. Возросшая общительность может заставить их позвонить или написать объекту симпатий спонтанно - например, чтобы поделиться свежей новостью или идеей.

Телец

Для влюбленных Тельцов день связан с волнением и нервозностью. Непредвиденные события усилят остроту переживаний и заставят сменить планы. Партнеры способны удивить друг друга взаимно или в одностороннем порядке. Сложными сторонами этого дня могут стать капризность и упрямство. Есть риск ссоры.

Близнецы

Любовные сюрпризы этого дня Близнецов радуют и обнадеживают. Может назреть смена стиля общения в лучшую сторону или другая удачная перемена. Близнецы, разлученные в данный момент со своими пассиями, получат от них неожиданное известие, которое придет к ним новым путем или поступит через друзей.

Рак

Сегодня Раки могут столкнуться с необходимостью перемен в общении с любимым человеком. Возможно как техническое преобразование, так и обновление темы, тона, подтекста. Не всем Ракам это понравится, но протестовать против хода событий звезды не советуют: с тем же успехом можно грести против течения.

Лев

Сегодня Львы ощутят прилив свежих идей или новую потребность в общении, но партнер может их опередить. С его стороны возможна неожиданная инициатива или оригинальная выходка. Романтическое свидание в этот день почти наверняка будет сопровождаться сюрпризом, спонтанным или заранее подготовленным.

Дева

Девам стоит приготовиться к короткому напряженному периоду, в течение которого они могут испытывать легкие, но регулярные стрессы. Девам, сделавшим в любви смелый шаг, может потребоваться адаптация к новому статусу. Некоторые Девы решат, что погорячились, но пути назад нет: что сделано, то сделано.

Весы

Сегодня Весы склонны к любовным авантюрам, но нельзя сказать, что они готовы полностью «потерять голову» и довериться слепому случаю. Экспериментировать и рисковать они будут исключительно в рамках своего проверенного плана. Свидание чревато сюрпризом. Возможно внезапное романтическое увлечение.

Скорпион

Скорпионов звезды предупреждают о высокой вероятности конфликтов с близким человеком, к которым склоняет наэлектризованная и чреватая сюрпризами атмосфера этого дня. Независимо от того, будет ли ссора неожиданной или прогнозируемой, сопровождающая ее вспышка эмоций попортит нервы обоим партнерам.

Стрелец

Сегодня удача в любви сопутствует энергичным, дружелюбным и предприимчивым Стрельцам - точнее, тем из них, кто активен, смел и изобретателен на деле. Если эти качества присущи вам лишь в мечтах, а друзья у вас исключительно воображаемые, то и в делах сердечных ваш успех будет чисто виртуальным.

Козерог

Сегодня влюбленные Козероги способны занервничать и поддаться порыву. Они могут долго сопротивляться импульсу - но потеряв терпение и уступив ему, станут готовы на самый отчаянный эксперимент с лишь отчасти прогнозируемым исходом. Им стоит рассчитывать свои силы, так как остановиться будет трудно.

Водолей

Сегодня Водолеев одолевает дух приключений. Они не прочь сознательно ввязаться в любовную авантюру, часто сами напрашиваются на испытания. «Раскачать» их может быть нелегко, но остановить и подчинить еще труднее: они упрямы, непредсказуемы, порой агрессивны и не успокоятся, пока не добьются своего.

Рыбы

Сегодня звезды не советуют Рыбам увлекаться любовными приключениями, так как они могут оказаться совершенно не в их стиле и не отвечать их ожиданиям. При этом выбраться из истории, в которую они ввязались по своей или чужой инициативе, может быть непросто, есть риск стать заложником обстоятельств.