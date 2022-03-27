Форс-мажоры сыграют нам на руку — гороскоп на 27 марта

24-25 лунные сутки. Атмосферу этих суток «электризует» влияние Луны и Урана, но есть шанс сохранить контроль над ситуацией. Сюрпризы порой будут частью плана.

Тем не менее велик риск нештатных моментов, опасных авантюр, аварий, травм, осложнений в ходе модернизации и оптимизации, а также сопутствующих им волнений и конфликтов. Под нагрузкой могут оказаться электросети, инженерные конструкции, новое оборудование, сложная техника. На опасный эксперимент могут мотивировать новости. День усиливает интерес к научно-техническому прогрессу, изобретениям, рационализаторству. Нестабильны и небезопасны начинания с нуля.

Овен

Сегодня Овнам стоит следить за новостями: возможны свежие известия от друзей, сообщения от коллег, извещения из организаций, финансовые и другие сюрпризы. Главные тенденции дня - ментальный подъем, новые версии старых идей и рост коммуникабельности. Насыщенный период ждет Овнов, чьи дела и планы связаны с учебой, контактами, умственной и голосовой нагрузкой, разъездами, связью, исследованиями.

Телец

Тельцам этот день напомнит про их текущие или долгосрочные цели, предложит им пойти в ногу с прогрессом и взглянуть на свои планы под новым углом. Поступившие новости могут вызвать волнение и даже стресс. Возможен рост напряженности и уровня риска. Могут осложниться отношения с единомышленниками, коллегами или деловыми партнерами (в некоторых случаях, с друзьями-конкурентами), а также руководством.

Близнецы

День приоткроет Близнецам новые горизонты или обновит прежние перспективы. Вероятны новости издалека - например, от далеких друзей или зарубежных коллег. В любом случае, события конструктивны. Могут выйти оригинальные поправки к законам, появиться дополнительные варианты маршрутов или сценариев будущего. Среди побочных эффектов от сегодняшних новаций - финансовые сюрпризы и размолвки с друзьями.

Рак

Сегодня Ракам полезно быть в курсе последних событий. Это поможет им следить за новостями в сфере карьеры, бизнеса, экономики и научно-технического прогресса, а также своевременно получать оповещения, предупреждения или другие полезные данные в области безопасности. Лучший способ не остаться в неведении - провести этот день среди друзей или коллег, занимаясь какой-либо совместной деятельностью.

Лев

Львов ждут новости в сфере коммуникаций, в том числе удаленных и зарубежных. Могут обновиться перспективы, связанные с учебой, путешествиями, научными исследованиями или международными связями. Возможны вести от значимых людей издалека. Появляется надежда на продуктивные переговоры и успешные личные консультации. Одновременно события этого дня могут подбросить дров в огонь споров и конкуренции.

Дева

Девам желательно активнее следить за новостями и почтой. Известия этого дня могут перенаправить их внимание на вопросы безопасности, подтолкнуть к эксперименту, реорганизации, изобретательской или исполнительской активности, рискованному личному шагу. Возможны неожиданные повороты событий, технические, режимные или программные обновления. Стоит усилить общие и специальные меры предосторожности.

Весы

Весам день дает неожиданный, но удачный импульс для действий. Многие Весы загорятся необычной целью и будут преисполнены решимости взять на пути к ней все барьеры. Это удачный момент для технического творчества, изобретательства, рискованных игр, тренингов, занятий экстремальными видами спорта, продвижения групповых проектов. Возможно партнерское предложение. Не пренебрегайте азами безопасности.

Скорпион

Сегодня звезды рекомендуют Скорпионам избегать лишнего лихачества и заранее заботиться в любом деле о комплексных мерах осторожности. Требуется мастерство в работе с электроприборами и сложным новым оборудованием, включая строительное, медицинское, производственное и бытовое. Напряженная картина дня сложится не только из технических угроз, вероятно внезапное (или ожидаемое) обострение конфликтов.

Стрелец

Для Стрельцов день будет ярким и насыщенным, если они включены в происходящие вокруг них события - например, активно ведут свой бизнес, участвуют в служебных обновлениях, экстремальных играх, социальных акциях, авантюрах своих друзей или соседей. Новости этого дня пробудят в них дух творчества и борьбы, заставят их покинуть дом или тихое убежище. Не обойдется без приключений работа, поездка.

Козерог

Козерогам стоит помнить, что сегодня даже самые точные расчеты не спасают от сюрприза. Более того, часто его вероятность уже заложена в план, как необходимое условие прогресса. Возможен стресс, конфликт, непредвиденный расход денег или других ресурсов. Не лучший день для рядовых занятий и рутинных покупок, но подходящий для грамотно организованного эксперимента. Возможны новости в доме и семье.

Водолей

День обостряет деловой, спортивный, любовный или изобретательский азарт Водолеев. Многие из них сегодня опытны, стрессоустойчивы, способны выдержать любые нагрузки и риски (особенно спланированные). Их могут вдохновить новости. Не лучший момент для стабильных начинаний: в будущем это «жизнь на вулкане». Уместнее наработка личного мастерства, зашита дома или проверка своего проекта на прочность.

Рыбы

Нервирующая обстановка дня окажется для многих Рыб чересчур напряженной. При этом силы могут быть потрачены впустую, так как задачи, которые будет ставить им жизнь, могут расходиться с их планами, а награда за приложенные усилия может не соответствовать их ожиданиям и амбициям. Возрастает риск зависимости от друзей, социальной обстановки и коллективных интересов. Не исключены опасные ситуации.