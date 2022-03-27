Семейный день — финансовый гороскоп на 27 марта

Проведите этот день в кругу близких и любимых.

Овен

Для Овнов этот день может сложиться достаточно хлопотно. Может возникнуть необходимость позаботиться о безопасности своего имущества. Возрастает вероятность технической аварии в электросетях, а также попыток криминальных элементов совершить кражу вашего имущества. Сохраняйте копии важных файлов в надежном месте. Между тем это хороший день для выполнения клиентских заказов.

Телец

Тельцам сегодня, возможно, придется ощутить, насколько шатким и недоброжелательным может быть окружающий мир. Отношения с деловыми партнерами могут складываться не так, как бы вам хотелось. Некоторые договорные обязательства могут быть нарушены, а переговорный процесс приостанавливается. Бизнесмены могут ощутить усиление конкурентной борьбы.

Близнецы

У Близнецов этот день складывается неблагоприятно. Наиболее сложно идет выполнение текущих дел. Вам станет сложнее правильно распределять рабочее время и выдерживать график работ. Отношения с коллегами оставляют желать лучшего. Попробуйте найти новые подходы в тех делах, когда старые методы уже не оправдывают ожиданий.

Рак

У Раков этот день может сложиться неблагоприятно с точки зрения финансов. Если к вам обратятся с предложением вложить деньги в якобы высокодоходный проект, то не торопитесь соглашаться и отложите принятие решения. Вскоре вы, возможно, поймете, что этим уберегли себя от финансовых потерь. Не ищите легких денег. Только реальный труд способен дать вам необходимый доход.

Лев

Львам сегодня, возможно, придется побеспокоиться о сохранности недвижимого имущества. Прежде всего, может произойти технический сбой в системе жилищно-коммунального хозяйства, с вероятным ущербом имуществу. Наиболее уязвимы секторы экономики, относящиеся к строительству, сельскому хозяйству, гостиничному бизнесу. Строителям рекомендуется воздержаться от передачи готового объекта заказчику - могут обнаружиться недоделки, брак.

Дева

Чтобы добиться позитивных результатов в работе, Девам в первую очередь рекомендуется позаботиться о том, чтобы никто и ничто не отвлекало от работы. Ограничьте до необходимого минимума свои контакты и не ведите разговоров на посторонние темы в трудовом коллективе. Лучше всего смогут поработать фрилансеры у себя на дому.

Весы

Основной задачей для Весов в этот день является сохранение финансовых и материальных ресурсов. Звезды советуют сейчас воздерживаться от любых инвестиций и крупных покупок. От убытков вас убережет консервативный неспешный подход в бизнесе и осторожность в расходовании средств. Также это не лучшее время для проведения операций по обмену валюты.

Скорпион

У Скорпионов ситуация может сложиться таким образом, что вы будете вынуждены проявить инициативу в том деле, которое не получит одобрения и поддержки со стороны членов семьи. Звезды советуют не торопиться и воздерживаться от скорых опрометчивых решений. Бизнесменам рекомендуется воздерживаться от проведения инвентаризации недвижимой собственности.

Стрелец

Основной проблемной темой для Стрельцов сегодня может стать работа с информацией, деловые связи и короткие поездки. Дело в том, что сейчас затрудняется ваша способность воспринимать и анализировать новую информацию – это негативно отражается на общении с людьми, на учебе и повышении профессионального уровня. От новых деловых знакомств пока лучше воздержаться, поскольку они могут не оправдать ваших ожиданий.

Козерог

Звезды советуют Козерогам воздерживаться от участия в работе в составе группы и не вкладывать свои личные деньги в коллективные проекты, типа акционерных обществ или кооперативов. Возрастает риск поломок от использования технических новинок. Не следует заниматься составлением бизнес-плана - это может привести к большому количеству ошибок.

Водолей

Водолеям в этот день будет сложно сдерживать свои эмоции при контактах с начальством. Возможно, вам будет казаться, что вышестоящее руководство игнорирует и блокирует ваши инициативы в работе. Поэтому рассчитывать на успех в карьере вряд ли стоит. Тем не менее старайтесь соблюдать субординацию и не допускать нарушений дисциплины. Сейчас от вас ждут исполнения плановых заданий.

Рыбы

Рыбам звезды советуют проявить осмотрительность в тех вопросах, которые имеют отношение к незаконной экономической деятельности. Прежде чем что-то предпринять, подумайте, соответствует ли это нормам и правилам законодательства. Возможны проверки, ревизии, контрольные закупки товара со стороны представителей фискальных властей.