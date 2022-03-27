Рискуем ради отношений — любовный гороскоп на 28 марта

Сегодня нужно экспериментировать и действовать, чтобы сохранить любовь.

Овен

Сегодня любовные приключения заканчиваются для Овнов благополучно, а иногда и триумфально. Если пара столкнулась с трудностями, они не развалят, а укрепят союз. Свободным Овнам стоит чаще бывать на неформальных мероприятиях, включая профессиональные: именно там сейчас легко встретить свою судьбу.

Телец

Сегодня Тельцы рискуют, решаясь в любви на смелый поступок или эксперимент - но кто не рискует, тот, как известно, не пьет шампанского. Среди потенциальных рисков опаснее всего потеря самообладания, важно контролировать свой кураж и даже в новой для себя ситуации не выходить за рамки разумного.

Близнецы

Близнецам пора сменить свою любовную тактику на более энергичную, открытую и прогрессивную. Не меняя своих планов, можно внести в них поправки. Свободные Близнецы могут смело активизироваться на сайтах знакомств или в тех компаниях, где они рассчитывают встретить подходящего спутника на будущее.

Рак

Раков этот день может застать в фазе любовного кризиса. Звезды подсказывают, что первое условие его успешного преодоления - не терять хладнокровие: потеряв управление собственными страстями, вряд ли удастся взять контроль над ситуацией. Если вы в паре, важно преодолевать все трудности вместе.

Лев

Сегодня личные отношения Львов развиваются в стиле любви-дружбы или любви-борьбы. Влюбленные могут быть не только друзьями, но и конкурентами - например, в бизнесе, спорте или игре. При этом Львы могут положиться на партнера: некоторое упрямство и непредсказуемость не мешают ему играть честно.

Дева

Сегодня влюбленных Дев выручает природное стремление действовать по заданному алгоритму. Даже в необычной и потенциально опасной ситуации они будут искать опору в виде правила или инструкции - и обязательно ее найдут. Это хороший день для Дев, пытающихся обновить и трансформировать свои отношения.

Весы

Сегодня Весы легко оказываются во власти любовного азарта и не прочь пережить волнующее приключение. У их романа сейчас хороший запас прочности. Свободные Весы не останутся без внимания представителей противоположного пола. Многим Весам будут импонировать идея любви-дружбы или свободных отношений.

Скорпион

Сегодня Скорпионы и их любимые способны и поругаться, и помириться, при этом и то, и другое будут делать «от души». Поток страстей, грозящий смести на своем пути все живое, сдержит плотина любви, дружбы, привычки или здравого смысла. Свидание в этот день окажется незабываемым, но энергозатратным.

Стрелец

Стрельцам звезды подсказывают, что сегодня условие успеха в любви - конкретное действие. Приветствуются и поощряются оригинальные импровизации в знакомых комфортных рамках. Стрельцам «не от мира сего» придется стать смелее, если они хотят с кем-то познакомиться или мечтают сделать партнеру сюрприз.

Козерог

Сегодня у Козерогов столь высока планка в любви, что они могут не видеть себе достойную пару (если свободны) или постоянно находить в близком человеке отступления от своего математически выверенного идеала. Противопоставить такому перфекционизму можно человечность, снисходительность и дружелюбие.

Водолей

Несмотря на стресс (возможно, спровоцированный собственным поведением), к концу дня влюбленные Водолеи обретут равновесие. Их спасет верность своим ценностям, будь то обычный роман или концепция свободной любви. Они будут на деле отстаивать те формы и границы отношений, которые считают правильными.

Рыбы

Сегодня Рыбы вряд ли останутся довольны любовным приключением - скорее, будут им раздражены или шокированы, - зато смогут извлечь из него полезный урок. Например, еще раз убедятся в том, что некоторые типы людей или схемы отношений им категорически не подходят, несмотря на их громкую популярность.