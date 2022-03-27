Ссору сменит перемирие — гороскоп на 28 марта

25-26 лунные сутки. День может стартовать с волнения и стресса, но постепенно многое наладится и худшего удастся избежать.

Будут нейтрализованы угрозы, восстановлены опоры и удержаны позиции. Дадут результат тренинги, маневры, эксперименты, технические работы. Оправдают себя рискованные управленческие решения. Будет отбраковано некачественное и опасное. Ссору сменит перемирие. Плотиной, сдерживающей хаос, разруху и лишние страсти, может стать система контроля качества, грамотный план, профессионализм, принципиальность или чувство меры. Луна в знаке Водолея напомнит о дружелюбии и важности стабильного будущего.

Овен

Для Овнов этот день стартует с личных или совместных усилий, которые принесут неплохие плоды и заодно укрепят дружбу. Поле деятельности им зададут вчерашние события. Постепенно удастся восстановить порядок, смягчить кризис, урегулировать интересы, вернуться к планам, стандартам или расчетным показателям. Даст эффект рискованный эксперимент, пригодится рационализаторство или изобретательность.

Телец

Для Тельцов этот день может начаться с аврала или другой нештатной ситуации, либо разруливания ее последствий. Пригодится пробивная сила и умение пользоваться неожиданным шансом. Придется проявить целеустремленность, изобретательность, настойчивость, профессионализм, умение работать в команде, а иногда новаторство и смелость идти против стандартов, иначе карьерные и другие позиции станут слабее.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам быть увереннее в себе и активнее действовать - желательно, не в гордом одиночестве, а в сплоченных рядах единомышленников. Это не лучший день для долгих разговоров, но можно честно и открыто высказываться (что особенно ценно для Близнецов, привыкших молчать в присутствии авторитетов или подстраиваться к их мнениям). Возрастают шансы выбиться в неформальные лидеры.

Рак

Для Раков день может пройти в нештатном и даже авральном режиме. Интересы многих Раков будут переплетены с интересами других людей, что даст им немало преимуществ - например, им не придется вырабатывать свой собственный алгоритм защиты или выхода из кризиса, тратя на него драгоценные ресурсы. Правильно выбранная линия поведения станет трамплином в карьере или обеспечит в ней поддержку друзей.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам не бояться заранее споров и острых конфликтов - в том числе с партнерами, друзьями и руководством. Кто бы ни был «на том берегу», он настроен конструктивно и хочет прийти к соглашению (правда, на своих условиях, зато и под свою ответственность). В некоторых случаях может быть эффективнее здоровая конкуренция, в которой присутствуют ноты дружбы и взаимной симпатии.

Дева

Сегодня Дев могут ждать волнующие новшества и сложности на работе, а также другие ситуации из разряда стрессовых и нештатных. Возможен тест на мастерство, знание правил и алгоритмов, а также на дружелюбие, лояльность и готовность работать в команде в экстремальных условиях. Девам, решающим проблемы в одиночку, стоит иметь под рукой нужные инструменты и материалы, желательно последнего поколения.

Весы

Сегодня Весы - прирожденные командные игроки и в любой проект готовы честно сделать свой вклад. К счастью, им будет чем поделиться благодаря своему опыту, энергии и талантам. Обмен ресурсами будет возвращаться к ним в виде добавочного энтузиазма, удваивать их силы и «точность прицела» в моменты волнения и риска. В играх и противостояниях этого дня высока вероятность ничьей: победит дружба.

Скорпион

Для Скорпионов день станет напряженным и порой непредсказуемым - но звезды обещают, что развитие событий не выйдет за определенные рамки. На пути хаоса, ссор и разрухи встанет система контроля, техника безопасности, профессионализм, понимание меры, заранее составленный план или договор. Также это означает, что некоторые табу ограничат выражение чувств, или будет установлен лимит на расходы.

Стрелец

Для Стрельцов день потенциально удачен - но им требуется настройка на ту волну, которая (в данный период их жизни) может быть им неинтересна или недоступна. Стрельцы, поймавшие нужное настроение, легко встроятся в предложенный ритм, успешно преодолеют трудности и получат новый заряд бодрости. Возможно, они поучаствуют в продуманной авантюре вместе с друзьями. Могут помочь наработки прошлого года.

Козерог

Сегодня Козерогам стоит быть понастойчивее, если они что-то ищут или выбирают, работают над домашней или деловой проблемой. Методом экспериментов, проб и ошибок, порой рискованных, в этот день будет найдено практически идеальное решение. Важно лишь заранее выставить ключевые лимиты и «планки» - технические параметры, финансовые ограничения, критерии качества - и затем контролировать каждый шаг.

Водолей

Для Водолеев этот день может начаться с нервозности, угроз или рисков, внешнего или внутреннего конфликта - но они справятся с проблемой. Несмотря ни на что, они будут верны своей программе, сохранят свои позиции или выйдут на свои плановые показатели. Тем не менее в течение дня их ждут не самые легкие минуты. Это может быть предельная для них нагрузка, страх, травма, стресс или ответственность.

Рыбы

Рыбам сегодня лучше выдержать паузу в своих делах: ситуация стабилизируется, но не становится благоприятной и не дает желанной динамики в нужном направлении. Активная яркая жизнь возможна в среде друзей или коллег, но стоит приготовиться к ее сужению после бурных последних событий. Наблюдение за коллективными делами или участие в них поможет отсеять опасные методы ведения дел и ненадежных друзей.