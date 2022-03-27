Предлагаем идеи — финансовый гороскоп на 28 марта

Сегодня нужно быть активным и инициативным.

Овен

Овнам сегодня может сопутствовать удача в поиске дополнительных источников доходов помимо основной работы. Вы можете найти хорошую подработку с неполным рабочим днем в ночных заведениях, медицинских учреждениях и охраняемых объектах. Руководители могут получить в свое распоряжение достоверную информацию о реальном положении дел на вверенном им участке работы, что благоприятствует принятию взвешенных управленческих решений.

Телец

Тельцы сегодня смогут проявить себя в роли переговорщиков и миротворцев. Дело в том, что сегодня вы способны увидеть общий интерес вреди множества частных мнений и подвести деловых партнеров к объединению усилий. Поэтому вы сможете предложить компромиссную формулу, которая устроит всех участников. Успешно пойдут дела у студентов вузов и колледжей.

Близнецы

Близнецы в этот день смогут использовать благоприятные внешние обстоятельства и добиться укрепления своего положения в карьере. Но для этого вам следует быть готовыми пойти на определенный риск и не бояться перемен. Отношения с начальством и с коллегами по трудовому коллективу вполне гармоничные. Возможно, будет принято решение о перемещении вас в другой отдел или в другой кабинет в рамках работы в этой фирме.

Рак

Раки сегодня могут ощутить в себе прилив творческой и интеллектуальной энергии, которая потребует адекватного выхода. Это положительно отразится, прежде всего, на тех, кто причастен к публичной деятельности, искусству или имеет творческие профессии. Ваши таланты и способности обязательно оценят. Например, артисты и музыканты получат положительные отзывы на свои выступления.

Лев

Львы в этот день могут быть склонны к методичной работе. В частности вы можете дотошно разбираться в тонкостях свой профессиональной деятельности. Прежде всего, это относится к тем, кто занимается сервисным ремонтом и обслуживанием техники, механизмов, автомобилей. Используя технические новинки, вы повысите производительность труда.

Дева

Благодаря возросшим интеллектуальным способностям и коммуникабельности Девам удастся существенно укрепить и расширить свои деловые связи. Особенно это касается торгово-закупочной и посреднической деятельности, транспорта, связи, консультаций. Легко идет движение деловых бумаг и документов при согласовании в инстанциях. Успешно поработают программисты.

Весы

Звезды советуют Весам не витать в облаках, а сосредоточиться на решении сугубо практических вопросов. У вас может быть много выгодной работы и заказов. Единственное, что от вас требуется – не лениться и как можно активнее вести себя. Благодаря хорошему взаимодействию с коллегами вам удастся перевыполнить плановые задания.

Скорпион

Скорпионам в этот день рекомендуется действовать активнее. Ветер финансовой удачи будет дуть в ваши паруса. Вам будет везти в деньгах. Причем, как ни странно, вы сможете гораздо больше денег получить не благодаря собственному труду, а за счет спекулятивной деятельности, игре на разнице цен. Удачное время для оптовых закупок товара с целью перепродажи.

Стрелец

Звезды советуют Стрельцам держаться в тени и постараться не отвлекаться на посторонние дела, не имеющие прямого отношения к работе. Наибольших результатов добьются индивидуальные предприниматели, которые работают в одиночку, без деловых партнеров. Старайтесь дистанцироваться от контактов с агрессивно настроенными людьми и берегите свою нервную систему от стрессовых ситуаций.

Козерог

Козероги сегодня будут в состоянии самостоятельно решать вопросы и проявлять инициативу. Нацельте свои усилия на то, чтобы расширить и укрепить деловые связи – это наиболее успешное направление для приложения сил. Возможно, вам требуется усилить степень своего влияния на события за счет привлечения новых людей к своим делам.

Водолей

Водолеям в этот день удастся выполнить гораздо больший объем работы, чем бывает обычно, если вы будете действовать самостоятельно. Деловая хватка, практичность, нацеленность на конкретный результат – вот что характеризует этот день для вас. По большому счету вам никто не нужен для того, чтобы продемонстрировать эффективную работу. От разного рода экспериментов лучше воздержаться.

Рыбы

Предпринимательские способности Рыб сегодня могут раскрыться в полную силу. Особенно это относится к бизнесменам. Интересные идеи по расширению бизнеса и выходу на качественно новый этап развития помогут вам найти наиболее верные решения. Это замечательный день для долгосрочного и среднесрочного планирования бизнеса. Старайтесь использовать технические новинки в своей работе.