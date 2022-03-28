Не упускайте инициативу — финансовый гороскоп на 29 марта

Сегодня стоит брать на себя больше ответственности и обязанностей.

Овен

Сегодня Овны смогут убедиться, что у них есть надежные помощники и партнеры. Деловые отношения переплетаются с дружеским расположением, и это усиливает эффективность ваших совместных усилий. Если ваша работа заключается в консультационных услугах, то день пройдет весьма результативно. Важно обязательно прислушиваться к мнению окружающих людей - так вы сможете лучше вписаться в деловой процесс.

Телец

Конструктивная работа Тельцов может быть замечена и поддержана вышестоящим руководством. Вам удается быстро и очень эффективно решать множество текущих вопросов. Хорошо идет работа по подготовке статистических и финансовых отчетов. Прилагайте усилия к тому, чтобы улучшить условия труда на своем рабочем месте. Старайтесь доводить начатые дела до конца.

Близнецы

Близнецам в этот день, возможно, удастся провести эффективные рекламные акции. Это касается не только вашей непосредственной работы, но и лично вас самих, укреплению вашей личной деловой репутации. При работе в сфере услуг вы можете пользоваться популярностью у клиентов. Успешно развиваются рекламные агентства, туристические бюро, ювелирные салоны, индустрия развлечений, моды и шоу-бизнеса.

Рак

Раки сегодня могут с успехом заниматься решением вопросов, связанных с оформлением сделок с недвижимостью. Возможно, вам удастся добиться быстрого продвижения бумаг в процессе их согласований и сбора соответствующих подписей и резолюций. Также это благоприятное время для профессионального обучения и сдачи соответствующих экзаменов. Можно заниматься урегулированием юридических вопросов.

Лев

Львы в этот день могут преуспеть в ведении переговоров и в укреплении деловых связей. Вам удается найти гибкие формулы для таких соглашений, которые будут выгодны всем участникам переговорного процесса. Можно заключать партнерские договора и планировать деловые встречи. Контакты, проведенные в неформальной обстановке, могут оказаться более эффективными.

Дева

Девы сегодня могут добиться больших результатов в работе, если проявят свойственную им смекалку и профессионализм. Самые большие деньги вы сможете заработать только собственным умом. И сейчас звезды создают для этого наиболее благоприятные условия. Особенно это касается бизнесменов. Анализ текущей ситуации на рынке может привести вас к принятию верных решений.

Весы

Весам, занятым творческим и интеллектуальным трудом, обязательно следует наращивать усилия. В вашей предприимчивой и инициативной позиции – залог успеха всего дня. И чтобы получить максимум финансов требуется проявлять последовательные усилия. Немного авантюрный стиль принесет вам наибольший успех. С коллегами и подчиненными складываются доброжелательные отношения.

Скорпион

Отличное время для тех Скорпионов, которые занимаются гостиничным бизнесом, работают в аптеках, санаториях, профилакториях, базах отдыха, барах, ресторанах. Возможно, вам удастся провести очень выгодные сделки с недвижимостью, причем удастся сэкономить на налоговых платежах. Кроме того, со стороны контрагента могут быть сделаны существенные уступки.

Стрелец

Стрельцам сегодня может сопутствовать удача в вопросах получения полезной информации. Вы сможете установить выгодные контакты и совершить удачные поездки. Можно покупать транспортные средства, компьютерную и офисную технику. Вы также сможете решить многие вопросы с помощью единомышленников. Вы будете наиболее эффективно действовать вместе с группой единомышленников.

Козерог

Замечательное время для тех Козерогов, которые действуют методично и ориентированы на карьерный рост. Ваши усилия и таланты могут быть по достоинству оценены вышестоящим руководством. Не исключено, что вам предложат повышение в должности или выпишут премию. Вашей сильной стороной сегодня является умение быстро и эффективно решать практические вопросы.

Водолей

Водолеям рекомендуется использовать этот день для приобретения дополнительных знаний в русле своей профессиональной деятельности. Успешно проходит обмен мнениями на специализированных форумах в интернете. Ваш авторитет укрепится после того, как вы покажете глубину своих профессиональных познаний. В целом это хороший день для личностного развития и повышения уровня самооценки.

Рыбы

У Рыб удачный день для финансовых операций. Могут увеличиться поступления на ваши банковские счета от деловых партнеров. Старайтесь не упускать инициативу и действуйте самостоятельно. Однако офисных служащих, занимающих подчиненное положение, могут обязать выполнять невыгодную работу. Поэтому будьте осмотрительнее при оценке работы, которую вам предлагают выполнить.