Пребываем в мире грез — любовный гороскоп на 29 марта

Пора мечтать вместе со второй половинкой.

Овен

Сегодня Овны могут временно утратить интерес к активным формам любовной романтики и переключиться на пассивные варианты. Например, вместо энергичных совместных приключений выберут совместное пребывание в интимном и слегка интригующем уединении. Не исключено вынужденное расставание на пару дней.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам и их партнерам держаться подальше от того, что их нервирует или излишне возбуждает. Новый поворот событий дает возможность расслабиться - например, сменив обстановку на более спокойную, дружелюбную и комфортную. Можно уединиться, послушать музыку, побыть на природе.

Близнецы

Сегодня Близнецы вновь заплывают в те воды, где им еще недавно приходилось обитать и где их подстерегают идеалистичные романтические иллюзии. Возможно, им придется провести в этой акватории день или два. Данное обстоятельство стоит учитывать Близнецам, ищущим новые отношения или едва завязавшим их.

Рак

Сегодня Раки получают возможность уйти от той формы личных отношений, которая им активно не нравится - например, представляется недостойной или опасной. Переключившись на близкую себе волну, они незримо, но ощутимо, берут в свои руки управление романом, по крайней мере, на психологическом уровне.

Лев

Сегодня и одинокие, и состоящие в стабильных союзах Львы могут оказаться в стране иллюзий. В зависимости от собственного настроения и ситуации их могут посетить романтические надежды, эротические фантазии или яркие воспоминания о прошлом (не всегда позитивные). Возможно, им придется хранить тайну.

Дева

В этот день Девы могут всячески подчеркивать свою формальную независимость от партнера, не замечая или не желая признавать, что находятся при этом в зависимости психологической. Даже если они твердо решили идти своим путем, недавний период тесного контакта двух умов или душ не прошел для них даром.

Весы

Сегодня Весы могут обнаружить, что их любовный кураж снизился, и поймать себя на мысли о паузе в интенсивном марафоне. Потере их недавней активности также будут способствовать изменившиеся внешние условия. Звезды намекают, что ничего страшного не случится, если вы сделаете в цепочке встреч перерыв.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам включить любимую музыку и отгородиться вместе с любимым человеком от остального мира: это лучший способ отвлечься от того, что сейчас раздражает и ранит. Целительный сеанс расслабления особенно необходим, если в последние дни отношения оставляли желать лучшего.

Стрелец

Сегодня даже энергичные и удачливые Стрельцы способны на время утратить азарт в любовных делах. Стрельцы, упустившие шанс в реальном мире, предпочтут вновь нырнуть на большую эмоциональную глубину, чтобы в виртуальных «владениях», выстроенных услужливым воображением, залечить свои душевные раны.

Козерог

Сегодня Козерогам важно отпустить на волю свои эмоции и позволить им настроить себя на подходящий лад. Попытки сделать что-либо в приказном порядке в этот день не приветствуются и не дают эффекта, зато эмоциональная подстройка под ситуацию или под желания близкого человека буквально сотворит чудо.

Водолей

Сегодня звезды предлагают Водолеям выйти из образа безупречного и непобедимого борца за любовь, остаться на время без защитной брони или спасительного панциря. Если вам хочется поплакать на плече у друга сердечного под сентиментальную музыку или устроить ужин с вином при свечах, позвольте себе это.

Рыбы

Этот день делает Рыб удачливыми, но многие из них так и не воспользуются своим привилегированным положением и пропустят отличный шанс. Прежде всего, к этому склонны одинокие и пассивные по характеру Рыбы, предпочитающие даже самым благоприятным внешним обстоятельствам пребывание в мире своих грез.