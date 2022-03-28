Мнение астролога: нас ждет время непростых решений

Почти две недели нам придется ломать голову над ответами.

Меркурий, переходящий в импульсивного Овна вслед за Солнцем, свои две недели (с 27.03 до 11.04) в этом огненном знаке проведёт на высокой скорости и станет гораздо более деловитым, но его транзит по Овну в текущее время едва ли можно считать миролюбивым. Чего можно ожидать – увеличения динамики процессов в целом, но в первую очередь в сферах торговли, маркетинга, продвижения товаров и транспортной логистики, а также всех видов коммуникаций и связи. Более плодотворно, по сравнению с дурной позицией Меркурия в Рыбах, будут протекать деловые процессы.

Огненный темперамент, неугомонность духа, открытость, оперативное мышление, быстрое переключение на другую тему – все эти качества Меркурий получает от Марса – планеты, управляющей Овном. При этом, зная, что Марс в это время находится в эксцентричном Водолее и будет в первой половине апреля проходить нелёгкое для всех соединение с владыкой Сатурном, можно предположить, что Меркурию на данном этапе уготована роль символического секунданта (адъютанта) Марса.

Такой сценарий вполне может реализоваться 7 и 8 апреля, когда Меркурий поочерёдно создаст мажорные аспекты (конструктивного плана) с обоими вредителями – Марсом и Сатурном, что событийно можно рассматривать как дни принятия важных, так и скоропалительных, вынужденных решений. Эти же дни будут лучшими для осуществления любых практических работ, связанных с домом и хозяйством.

Третий важнейший аспект Меркурия в этом рейде состоится под занавес транзита – конфликт с Плутоном в воскресенье, 10 апреля, на фоне транзитной Луны во Льве может в неприглядном виде высветить популярных личностей или авторитетов во властных структурах. Именно в такой день могут прозвучать громкие слова и речи, что-то из ряда вон выходящее, новости и публикации, которые создадут столкновение мнений. Достаточно напряжённо выглядит для поездок первая половина суток 10 апреля – будьте бдительны на дорогах, особенно кто в пути в ночь на 10 апреля.

Пожалуй, весь период пребывания Меркурия в Овне станет и одним из самых активных в сфере нововведений и переговорных процессов.