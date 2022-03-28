Что ждет Овнов, Тельцов и Близнецов в апреле

Во второй месяц весны жизнь некоторых знаков кардинально изменится.

Овен

Вы долго и упорно трудились — пора приготовиться к успеху. В целом, весь месяц пройдет на позитивной волне. Апрель будет богат на события. Будьте готовы: потребуется много энергии — иначе придется непросто. Сперва вы выберете позицию наблюдателя. Тщательно анализируйте все, что происходит вокруг вас, и не делайте поспешных решений. Тщательно взвешивайте все за и против. Хотя удача и так будет на вашей стороне. Все будет даваться весьма легко. Если, конечно, вы будете упорно трудиться и отдавать все силы на достижение поставленных целей. В основном речь идет об интеллектуальном труде. Вас ждет не один мозговой штурм. Апрель поможет вам осуществить все задуманное, нужно лишь не упустить эту возможность. Однако как сильно бы вы не трудились, не стоит забывать про отдых. Иначе рискуете получить проблемы со здоровьем.

Телец

В этом месяце вы будете максимально настроены перемены, чувствуется весеннее настроение. Хочется творить. Если поддадитесь этому желанию, то привнесете в свою жизнь много радостных моментов. Вас переполняет энергия, поэтому сейчас самое время взяться за дела, которые вы все время откладывали. Причем справиться даже с самыми трудными задачи окажется не так-то и сложно. Особенно если не рассказывать о своих планах всем окружающим. А то завистники начнут вставлять палки в колеса. Если получится правильно распределить свои силы и не тратить все свое время на мелкие рутинные задачи, которых, к слову, будет много в этом месяце, сможете получить повышение. Правда не факт, что расширение ответственности действительно вам нужно сейчас. Во второй половине месяца на вас может напасть апатичное состояние и лень. Поэтому все важные вопросы лучше решить начале месяца.

Близнецы

Апрель наконец-то подарит вам возможность расслабиться и не требовать от себя многого. Вы слишком много и долго работали на износ, самое время пожинать плоды ваших трудов и строить стратегии на будущее. Этот месяц может значительно продвинуть вас вперед, если вы осознаете свои прошлые ошибки и найдете способы больше их не допускать. Многое в вашей жизни остается в подвешенном состоянии, но сейчас лучше не концентрироваться на этом и уделить больше внимания тому, на что вы можете повлиять. В середине месяца вам предстоит не самый простой выбор, который затронет личную жизнь, а также остальные сферы. Будьте внимательнее и прислушивайтесь к интуиции. Перестаньте думать о людях, с которыми вы находитесь в конфликте. Это забирает у вас много энергии и времени.