Что ждет Раков, Львов и Дев в апреле

Во второй месяц весны жизнь некоторых знаков кардинально изменится.

Рак

Выдохните! Апрель подарит вам спокойствие. Получится наконец-то замедлится и отдохнуть. Появится время обдумать планы на будущее, все взвесить и определиться с дальнейшими шагами. Не нужно никуда торопиться. Действуйте в комфортном для вас темпе. Давно хотели обзавестись новым хобби? Вперед! Звезды предсказывают: сейчас вы сможете раскрыть свой талант и найти то, что вам по душе. А это поднимет вашу самооценку и подарит много радости. Постарайтесь быть максимально самостоятельными, прислушивайтесь только к себе и не просите помощи или совета от окружающих. Возможно, вы допустите какие-то ошибки. Но сделайте выводы и двигайтесь дальше. Также сейчас стоит сконцентрироваться не на материальных интересах, а на духовных.

Лев

В этом месяце звезды рекомендуют вам не торопиться, а, наоборот, взять небольшую паузу и проанализировать предыдущие шаги. Возможно, вам предстоит принять неожиданное решение, которое все изменит. Придется пройти через немало испытаний, чтобы добиться успеха или найти себя. Это будет тяжело, но не невозможно. Главное — не унывать и не поддаваться сомнениям и тревоге. Апрель принесет в вашу жизнь немало перемен, заставить изменить свою точку зрения по многим вопросам. Приготовьтесь к тому, что все пойдет совсем не так, как вы планировали. Но расстраиваться не стоит. Перемены могут принести вам много радости, если вы не будете их отрицать. Относись серьезно к своим сновидениям — они могут быть вещими. И доверяйте своей интуиции в решении важных вопросов.

Дева

Апрель выдастся сложным: многие Девы будут ощущать неопределённость. Из-за чего станут грустными и раздражительными. Покажется, что все усилия были напрасны, и впереди вас слишком много препятствий. Но не сворачивайте с намеченного пути. У вас все получится, пусть и не сразу. Многим работа будет даваться тяжело — навалится слишком много забот и проблем. Настроение будет не самое радужное, но некоторые моменты все же напомнят вам о счастье. Мелкие бюрократические проволочки, ошибки и задержки будут выводить из себя. Держитесь! Сейчас вам нужно пройти этот этап, за которым последует мощный рывок вперед. Зато этот месяц будет богат на встречи и поездки, особенно в последних числах. Это даст вам возможность отдохнуть и перезарядиться.