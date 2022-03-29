Не скрываем тайные эмоции — любовный гороскоп на 30 марта

Сегодня нужно говорить со второй половинкой честно и открыто.

Овен

Сегодняшнее свидание потребует от Овнов богатой фантазии и доли деликатности, а также может заставить их скрывать свои подлинные чувства, считаться с какими-то тайными обстоятельствами или хранить секреты. Если все перечисленное не входит в ваши планы, вам лучше отложить романтическую встречу.

Телец

Тельцам день поможет прочувствовать наиболее позитивные и обнадеживающие стороны своей любовной истории. Если в данный момент их отношения переживают сложную фазу и порой им кажется, что их союз на грани разрыва, вдохновлять и примирять с суровой реальностью их будет надежда на счастье впереди.

Близнецы

Близнецы в этот день остаются идеалистами, хотя могут думать о себе иначе. Они склонны идеализировать объект своих чувств, если он является для них в данный момент недостижимой вершиной. Ее сияние может затмить в их глазах менее авторитетного, зато более верного, близкого и дружелюбного партнера.

Рак

Сегодня Ракам сопутствует удача, которая может распространиться и на дела сердечные - особенно если они доверятся своему чутью и хотя бы в глубине души останутся верны своим интуитивным убеждениям. Даже если реальность сейчас расходится с желаниями, не теряйте и не ломайте свой «духовный компас».

Лев

Сегодня Львов интересует не столько формальная сторона их любовных отношений, сколько их истинная подоплека. Многие Львы будут чувствительны к духовным и этическим акцентам романтического общения. День станет важным, если роман развивается за рубежом, или партнер Льва принадлежит к другой культуре.

Дева

Сегодня Девам стоит подстроиться под эмоции и привычки партнера, считаться с его убеждениями. Уважительное отношение к взглядам и обычаям любимого человека будет особенно необходимо, если отношения в данный момент находятся в рубежной точке: завершаются, проходят кризис или только завязываются.

Весы

Влюбленных Весов этот день побуждает проявлять не бурную страсть, остроумие или игровой азарт, а снисходительность, заботу и сочувствие. Это не лучший момент для взаимных пикировок с «перчинкой» и рискованных любовных авантюр. Свидание будет удачным, если совпали сиюминутные настроения партнеров.

Скорпион

В этот день события складываются для влюбленных Скорпионов благоприятно. Отсутствие срочных хлопот позволит им сконцентрироваться на том, что кажется им самым важным и обеспечивает наибольшее количество положительных эмоций. Романтическое свидание станет для них островком счастья в океане проблем.

Стрелец

В этот день Стрельцы склонны оставаться на своей душевной волне и их партнерам придется с этим мириться. В обратную сторону подстройка сегодня не работает и «перепрошить» эмоциональную программу Стрельца будет трудно. Некоторые Стрельцы могут пожертвовать общением с любимым человеком ради семьи.

Козерог

Сегодня замкнутые Козероги мечтают раскрыть душу перед любимым человеком, но пойти на это готовы не всегда. Первое условие - доверительная и слегка мистическая обстановка, активирующая их душевную энергию, второе - истинная духовная близость. В противном случае они так и останутся «вещью в себе».

Водолей

Сегодня у влюбленных Водолеев продолжается «отпуск», в ходе которого они могут позволить себе не скрывать свои тайные эмоции и не придерживаться своих же правил. К эмоциональной щедрости добавится материальная: на волне душевного подъема возможны односторонние или взаимные дары и широкие жесты.

Рыбы

Сегодня Рыбы черпают силы из своих таинственных источников, среди которых конкретные любовные отношения занимают не первое место. Многие представители этого знака могут оказаться «не от мира сего». Но если они включены в реальные отношения, то привнесут в них мощный эмоциональный и духовный заряд.