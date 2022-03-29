Будет жирно везти во всем — гороскоп на 30 марта

27-28 лунные сутки. Сегодня положение Луны намекает на удачу, которая имеет нематериальный оттенок.

Возможно счастливое озарение, подключение к источнику веры и надежды, тайное покровительство, одолжение, прощение. Спад внешней активности сопровождается насыщенной внутренней жизнью. Вероятны моменты эмоциональной экзальтации. Идеальное притягивает сильнее реального. Хочется раствориться в мировом океане эмоций, быть «причастным и посвященным». Среди положительных проявлений этого дня - доброта, сочувствие, великодушие, миролюбие. Среди негативных - переедание, расточительность, рассеянность и небрежность в быту.

Овен

Сегодня Овнам лучше не заниматься бытовыми хлопотами или сложной технической работой. На первом плане не внешние конкретные достижения, а богатая внутренняя жизнь. Важен тайный источник веры и надежды. Возможны удачи, не очевидные посторонним - например, интуитивное озарение в духовной сфере, возможность «излить душу», моральная поддержка от далекого друга. Уместен эмоционально насыщенный отдых.

Телец

Сегодня Тельцов волнуют не столько их текущие дела, сколько горизонты будущего. Многое будет видеться в обнадеживающем и немного фантастическом свете. Особую привлекательность мечтам этого дня придает принципиальная осуществимость желаний: возможно, они не выполнимы прямо сейчас, но могут сбыться позже. Хорошо оказаться среди влиятельных единомышленников или там, где можно найти покровительство.

Близнецы

Сегодня Близнецам трудно видеть ситуацию объективно. И настоящее, и будущее они могут рассматривать сквозь призму эмоций, надежд или идеалистичных иллюзий. Из-за чувствительности, мечтательности или рассеянности замедлится прогресс в их текущих делах. Не всегда стоит полагаться на свои ощущения: они могут обманывать, особенно при виде грандиозной престижной цели или манящего «запретного плода».

Рак

Сегодня Раки вправе рассчитывать на незримое покровительство небес. Оно может выразиться не в деловых или бытовых успехах, а в появлении надежд, обретении веры, устойчивом притоке позитивных эмоций или духовном озарении. А также в благотворном стечении обстоятельств - например, попадании в программу помощи, получении льготы или дополнительного выходного дня. Возможен интерес к религии, мистике.

Лев

Сегодня звезды рекомендуют Львам сделать своим приоритетом не материальную, а духовную, моральную, идейную сторону вещей. При нужных внутренних настройках этот день может принести озарение или сподвигнуть на доброе дело (правда, все может ограничиться душевным порывом). В практической части, хорошо заниматься налогообложением, приумножением ценностей и тайных крупных резервов, включая зарубежные.

Дева

Сегодня Девам предстоит иметь дело с экзотической средой, большой авторитетной аудиторией или влиятельным собеседником, который их превосходит. Ситуация будет иметь оттенок загадочности или нести в себе риск недопонимания. Возможно, придется общаться дистанционно. Некоторые Девы столкнутся с баловнями судьбы, до которых не смогут донести критичность своей ситуации и трудоемкость своей работы.

Весы

Этот день может усилить интерес Весов к таким сферам, как медицина, фармация и благотворительность. Возможен визит к врачу или в аптеку. Для успеха сегодня важнее не конкурентоспособность, а умение без лишних слов проявить доброту и сочувствие. Можно забыть про формальности или снизить их важность. Стоит дать больше эмоций и поблажек питомцу. Лучше не отказывать в помощи коллегам и подчиненным.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов удачный и почти счастливый день. Он станет отдушиной, если они устали, и вернет им надежду, если они приуныли. Его не стоит пропускать, если реализуется творческий проект, идет воспитание детей или питомцев: время течет быстро, и можно навсегда упустить какой-то неповторимый момент. Также этот день подходит для любовной встречи, если роман в данную минуту переживает кризис.

Стрелец

Сегодня явной или скрытой опорой для многих Стрельцов остается их дом или родина. Некоторым Стрельцам приходится самим быть «тихой гаванью» для своих близких. Иногда это может быть текущее место жительства или убежище, которое очень важно для них в данный момент. Это подходящий момент для семейного или другого мероприятия в узком кругу, имеющего выраженную эмоциональную или духовную окраску.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам поймать свою комфортную волну и оставаться на ней. Этот день может блокировать вашу потребность во внешних формальных контактах, но усилить потребность в эмоциональной или духовной связи с миром - и важно не закрыться от тех каналов, по которым вы получаете такую подпитку. Вашим лучшим спутником может стать музыка, тайная надежда или воображаемый идеальный друг.

Водолей

Сегодня Водолеи могут отступить от правил, позволив себе те или иные излишества, в том числе в питании. В пределах разумного простительны некоторые перегибы - например, сверхсентиментальность, выход за рамки финансовых лимитов, потеря формы или переедание. Многим Водолеям судьба сделает тайный подарок в виде вознаграждения, одолжения, пожертвования, угощения, скрытого дополнительного резерва.

Рыбы

Сегодня Рыбам ближе эмоциональная или духовная жизнь. Незримая «тонкая» связь соединяет их со всем миром, и они легко настраиваются на близкую себе волну. От избытка чувств вероятен всплеск душевной щедрости, не исключена тяга к благотворительности или желание одарить мир богатством своих переживаний (что хорошо для творческих натур). Возможен счастливый случай в виде исполнения тайного желания.