Стремимся к идеалу — финансовый гороскоп на 30 марта

Сегодня нужно быть немножечко перфекционистом.

Овен

У Овнов в этот день могут возникнуть финансовые трудности. Это особенно относится к тем, кто использует при финансовых расчетах электронные платежные средства. Усиливайте меры безопасности, чтобы предотвратить несанкционированный доступ к своим счетам в интернете. Могут быть перебои с оплатой за предоставленные услуги. При денежных переводах будьте осмотрительнее - ошибка в цифрах может привести к отправке денег не по назначению.

Телец

У Тельцов в этот день могут возникнуть осложнения в отношениях с основным деловым партнером. В какой-то момент может обнаружиться, что вы по-разному понимаете цели и приоритеты совместного бизнеса. Поэтому, если вы сильно заинтересованы в данном партнерстве, воздержитесь от обсуждения острых принципиальных вопросов. Отдавайте предпочтение обсуждению мелких локальных вопросов.

Близнецы

Непростой день для Близнецов-студентов, проходящих производственную практику в рамках профессионального обучения. Возможно, вам будет трудно вписаться в трудовой коллектив и справиться с возложенными обязанностями. Не все теоретические знания могут быть применимы в практической работе. Возможно, вы будете не готовы к реальной практической работе.

Рак

Расчеты на получение дополнительных доходов сегодня вряд ли оправдаются для Раков. Сложно будет найти работу по совместительству. Основная задача дня в том, чтобы отказаться от попыток получить легкие деньги, не прикладывая при этом серьезных усилий. Основное внимание рекомендуется сосредоточить на своей основной работе и не искать других источников дохода.

Лев

У Львов в этот день не все благополучно с деловым партнерством. Некоторые договорные обязательства могут быть нарушены, поэтому следует строже контролировать, чтобы соблюдались сроки и объемы работ. Не рекомендуется заключать договор аренды. План работ по ремонту и строительству может оказаться нелегко исполнить. Особенно это касается соблюдения сроков при условии высокого качества труда.

Дева

У типичных Дев в этот день может осложниться деловое взаимодействие с коллегами и подчиненными. Возможно, вам не удастся получить своевременный доступ к интересующей информации и многие возможности для успешной работы будут упущены. Вам многое придется заново переделывать и исправлять. Одной из причин трудностей может стать недостаточно высокая квалификация.

Весы

Весам звезды не советуют расходовать деньги на рекламную кампанию и раскрутку бизнеса. То же самое касается расходования денег бизнесменов на представительские расходы. Особенно это относится к тем, чья деятельность связана с индустрией моды, отдыха и развлечений. Очень важно держать свои дела под личным контролем, никому их не делегируя.

Скорпион

Скорпионам в этот день рекомендуется проявлять сдержанность. Также не нужно стремиться все держать под личным контролем. Это может привести к перенапряжению и невысокой эффективности труда. Возможно, иногда выгоднее пустить дела на самотек. Наиболее сложно день пройдет для работников жилищно-коммунального хозяйства, строителей и риелторов.

Стрелец

Стрельцам сегодня не рекомендуется обзаводиться новыми знакомствами и совершать короткие деловые поездки. Нельзя полагаться на информацию, полученную из конфиденциальных источников – скорее всего эти сведения окажутся недостоверными. Тайные недоброжелатели могут чинить вам препятствия. Поэтому важно перепроверять сведения на предмет достоверности.

Козерог

Козерогам рекомендуется делать ставку на традиционную для себя работу. Лучше всего пойдут дела у тех, кто изо дня в день выполняет привычную работу и хорошо знает свое дело. Нежелательно браться за новые дела или пробовать себя в новых профессиях. Также лучше не строить планы на длительный срок. Ищите опору в трудовом коллективе. Коллеги и подчиненные могут оказать вам поддержку.

Водолей

Водолеям сегодня многое может не понравиться из того, что делает начальство. Однако ваше несогласие вовсе не отменяет необходимости сохранять субординацию и выполнять возложенные на вас обязанности. Возможно, вам бы хотелось иметь больше самостоятельности в работе, но вышестоящее руководство может зажимать и ограничивать вашу инициативу. Несмотря ни на что, воспитывайте в себе исполнительскую дисциплину.

Рыбы

Рыбам важно строго соблюдать правила поведения, нормы закона и служебные инструкции. Не исключены проверки, тайные и явные следственные действия типа контрольной закупки просроченного товара или обыска на складе. Не дайте себя поймать на нарушениях. Другой напряженной темой могут стать дальние командировки. Дальнобойщикам важно иметь при себе все необходимые документы.