Подходим ко всему с трезвой головой — финансовый гороскоп на 31 марта

Настраиваемся принимать сложные решения и браться за непростые задачи.

Овен

Овнам звезды советуют ограничить свои инициативы в работе и стараться не вносить существенных перемен в сложившийся темп и стиль работы. Особенно это относится к тем, чей бизнес плотно завязан на партнерское сотрудничество. Выяснение отношений с партнером может усилить разногласия. Воздержитесь от ведения переговоров. Следите за исполнением действующих договоренностей.

Телец

Тельцы сегодня могут почувствовать торможение в делах. Вашу инициативу могут ограничивать коллеги по работе. Возможно, из-за сложностей в отношениях с коллегами вам придется на какое-то время уйти в тень и никак не заявлять о себе. К тому же уровень вашей работоспособности может сниться из-за плохого самочувствия - не допускайте физических перегрузок.

Близнецы

У Близнецов этот день может быть связан с осложнениями в финансовых спекуляциях. Прежде всего, это касается игроков на товарно-сырьевой, валютной и фондовой бирже. Звезды советуют максимально ограничить проведение сделок, чтобы не понести финансовые убытки. Бизнесменам рекомендуется воздерживаться от рискованных инвестиций.

Рак

Ракам звезды не советуют сегодня подготавливать и сдавать документы в официальные инстанции для регистрации фирмы, предприятия, недвижимой собственности или фермерского хозяйства. Велика вероятность столкнуться с бюрократическими проволочками. Также есть риск утери важных документов. При проведении строительных работ соблюдайте технику безопасности – могут быть травмы и технические сбои.

Лев

Львам звезды настоятельно не советуют отправляться в короткие и дальние деловые поездки. Это может привести к непредвиденным осложнениям. Работа с информацией и учеба сегодня может быть затруднена. Не следует безоговорочно доверять поступающей к вам информации из телефонных разговоров и деловой переписки. Физический труд может оказаться результативнее умственного труда.

Дева

Девам сегодня рекомендуется воздерживаться от принятия серьезных финансовых решений. Речь идет об инвестициях в развитие бизнеса, оформлении банковских ссуд, крупных покупках в кредит. Кроме того, вероятен материальный ущерб в результате деятельности криминальных элементов, мошенников. Воздержитесь от крупных покупок в кредит.

Весы

У Весов в этот день могут осложниться деловые партнерские отношения. Возможно, поведение партнера покажется вам излишне непоследовательным и легкомысленным. Будьте внимательнее при работе с клиентами, фиксируйте все их просьбы – в дальнейшем это убережет вас от необоснованных претензий. Не полагайтесь на свою память - вы можете что-то важное забыть.

Скорпион

В отношениях с коллегами и подчиненными Скорпионам рекомендуется обращать внимание на их профессиональные качества. Не следует давать волю своим эмоциям и высказывать критические замечания тем, к кому вы не питаете личной симпатии. Это может привести к ответной критике в ваш адрес. В трудовом коллективе может сложиться достаточно напряженный психологический фон.

Стрелец

Стрельцы творческих профессий могут почувствовать усиление интуиции, которая, однако, может увести на ложный путь в творческих исканиях. Смутные интуитивные ощущения сейчас не могут служить основанием для реальной деятельности. То же самое относится и к спекулятивному бизнесу, игре на бирже. Принимайте финансовые решения, только опираясь на трезвый расчет.

Козерог

Семейные неурядицы могут отвлекать внимание Козерогов от профессиональной деятельности и карьеры. Возможно, вам потребуется отпроситься у начальства, чтобы уйти пораньше с работы и это явно не понравится начальству. Возможна техническая поломка в жилищно-коммунальном хозяйстве или при поведении строительных работ. Недвижимое имущество бизнесменов может быть повреждено.

Водолей

Водолеям в течение дня может поступать много разнообразной информации из телефонного общения, разговоров на транспорте и по переписке. Однако доля достоверной информации в этом объеме может оказаться невелика. Не давайте никому обещаний и сами не верьте даваемым вам обещаниям - цена слов в этот день может снизиться.

Рыбы

Излишне эмоциональное отношение к финансовым вопросам может привести Рыб к перерасходу средств на покупку ненужных вещей и товаров. Главная проблема этого дня состоит не в увеличении доходов (чего вряд ли удастся добиться), а в сохранении имеющихся финансовых ресурсов от растраты. Поэтому лучше пока воздержаться от крупных покупок.