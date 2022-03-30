Нам повезет — любовный гороскоп на 31 марта

В любви сегодня будет везти как никогда.

Овен

Сегодня у Овнов может быть немного энергии, но они окажутся поистине «в ударе» в части коммуникаций. Большинство представителей знака не полезет за словом в карман. Если партнер ответит тем же, общение превратится в настоящий фейерверк. Помните, что «слово не воробей», и избегайте обидных шуток.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам быть осмотрительнее в любовных знакомствах и переписке: их могут понять неправильно, есть риск дать повод для сплетен и слухов о себе. Не помешает выбирать выражения и в общении с постоянным партнером, так как в этот день многие слова допускают двоякое толкование.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам не прятать свою общительность, так как она более чем уместна. Партнер по достоинству оценит их знания, красноречие и умение непринужденно поддержать беседу. Близнецы, не сделавшие выбор, будут ловко вести два диалога сразу. Знакомства этого дня важны для будущего.

Рак

Сегодня звезды советуют влюбленным Ракам быть начеку, чтобы не оказаться на перепутье. Главная ловушка этого дня - общение, многие высказывания двойственны и этим коварны. Можно получить удовольствие от словесной игры в мелочах, но в серьезные моменты желательно тщательнее выбирать тон и выражения.

Лев

Сегодня все недоразумения в любовных отношениях Львов легко разрешаются при помощи честной игры или дружеской шутки. Порой сама судьба будет ставить партнеров в забавное положение - а здоровый смех, как известно, отлично разряжает грозовую обстановку и нейтрализует летящие молнии еще «на подлете».

Дева

В этот день Девам придется забыть о лишней секретности, а также о деликатности и стеснительности. Прямота в сложившейся ситуации важнее выполнения ритуалов, требуемых этикетом. Самое важное должно быть сказано кратко и прямо, желательно с долей юмора: сейчас это лучший способ сбросить груз с души.

Весы

Сегодня Весы становятся с любимым человеком единой информационной системой. Партнеры могут повторять и угадывать слова друг друга, обладать общим или сходным чувством юмора. Это хороший день для переписки, знакомства, важного диалога. Разговор обещает быть в целом легким, но все же бойтесь подвоха.

Скорпион

Сегодня Скорпионы способны уладить почти все противоречия, если их мотивирует любовь. Несмотря на свое упрямство или специфические привычки, они найдут способ подстроиться к не менее специфическим нуждам близкого им человека (или хотя бы подумают в эту сторону - например, рассмотрят варианты).

Стрелец

Сегодня Стрельцы способны в считанные минуты покорить объект своих симпатий красноречием и остроумием, но и сами неравнодушны к проявлениям этих качеств в представителях противоположного пола. Свободные Стрельцы в этот день могут легко и непринужденно завязать перспективное для себя знакомство.

Козерог

Сегодня звезды не рекомендуют Козерогам «растекаться мыслью по древу» в личном общении, так как, в конечном итоге, это окажется не в их интересах. Против них может сыграть попытка быть честными или остроумно пошутить, растущая (особенно к вечеру) скрытая раздражительность или внутренняя ранимость.

Водолей

Сегодня влюбленные Водолеи, словно шахматисты, программисты или полководцы, просчитывают свои шаги на много ходов вперед, держат про запас сразу несколько вариантов и комбинируют их. Они в восторге от остроумных партнеров, способных оценить их юмор. Это подходящий момент для знакомства и переписки.

Рыбы

Ситуации этого дня огорчают Рыб своей поверхностностью и неопределенностью. Вместо душевности от них будут ждать легкости и необидчивости. Возможны беседы на неинтересные темы и шутки, которые кажутся несмешными. Смысл чужих речей и суть новостей может доходить до них с некоторым опозданием.