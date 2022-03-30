Разряжаем обстановку шутками — гороскоп на 31 марта

28-29 лунные сутки. День остроумия и легкого троллинга.

Близкое Новолуние в Овне не в силах убавить общительность. В полуофициальном формате (и порой не самом деликатном тоне) будут поданы новости и сделаны предложения. Серьезные заявки могут делаться в шутку и наоборот. Возможен интерес к ораторскому искусству, научно-популярной литературе, дипломатии, шаржам, мемам, комбинаторике, игре словами, косплею, озвучиванию, дубляжу. Вероятен спонтанный или спланированный «бенефис» у комментатора, блогера или другого представителя разговорного жанра. Новости и заявления сохранят актуальность в течение ближайших недель.

Овен

Сегодня Овнам не стоит браться за дела рано утром: в это время возможны тайные опасения, не исключается низкий тонус, пробуксовка идей или проблема со связью. В течение дня возрастет общительность, многие Овны захотят высказаться, блеснуть красноречием или остроумием. Стоит помнить, что в этот день ваши слова, включая шутки и вопросы, имеют особый эффект - например, могут стать вашей «визиткой».

Телец

Сегодня Тельцы неравнодушны к чьей-то манере речи. Их внимание могут привлечь нестандартно поданные идеи, новости, мемы. Некоторые Тельцы будут не прочь поупражняться в остроумии сами, подражая своему кумиру. Стоит помнить, что веселый комментатор однажды может направить остроумие на вас (и, возможно, уже делает это у вас за спиной). Стоит быть аккуратнее в переписке и не давать пищи для сплетен.

Близнецы

Сегодня Близнецы состязаются в остроумии и эрудиции с друзьями и случайными собеседниками, могут стать рупором новостей. Не стоит «бросать слова на ветер»: ваша или чужая речь - замечание, предложение, шутка, публикация - задаст событиям вектор на несколько недель (или подтвердит его). Возможно, это шаг к личной популярности. День подходит для обмена персональными мнениями и обсуждения вариантов.

Рак

Сегодня Ракам важно мнение значимой персоны: юриста, родителя, работодателя, партнера. Возможно ответственное собеседование или другой разговор, влияющий на карьеру. Ракам, занявшим высокий пост или идущим к нему, не помешает удвоить внимание к своей речи, жестам и манерам, как неотъемлемой части имиджа. Информация этого дня, включая просьбы и приказы, может быть коварна своей двойственностью.

Лев

Сегодня Львы могут стоять на перепутье и испытывать сильное желание пойти двумя дорогами сразу. В некоторых случаях это будет возможно - например, при включении функции синхронного перевода, при параллельных исследованиях или работе на два проекта. Заминки начнутся, если им требуется выбрать что-то одно: маршрут, вариант соглашения, учебный план. Возможны смешные моменты в пути и в переговорах.

Дева

Сегодня Девам потребуются такие качества, как хорошая реакция и чувство юмора. Порой к ним придется добавлять смелость, ловкость, мастерство или умение быстро рассматривать варианты. Без этих черт даже мимолетное затруднение может стать проблемой - а с ними, наоборот, можно перемахнуть опасный барьер, не заметив его. Желательно не затягивать разговор, быть честным с собой и своим собеседником.

Весы

Сегодня Весам равно важны чужое мнение и своя собственная репутация. Придется выслушать партнера или другого значимого лица, поддержать беседу с клиентом. Не удастся игнорировать выпады оппонентов. Несмотря на некоторое самолюбование, собеседники сегодня готовы договориться. Важны отзывы и предложения. Может требоваться ассистент, дублер. Стоит выбирать имидж и выражения перед целевой аудиторией.

Скорпион

Для Скорпионов день важен, если они устраиваются на работу (особенно дополнительную, внештатную или параллельную), включаются в альтернативный проект, подбирают помощника, заводят питомца, ищут врача, юриста, программиста или другого специалиста для решения нестандартной задачи. Возможно, придется сравнить разные варианты или кого-то подменить. Вероятно собеседование или неоднозначное сообщение.

Стрелец

Стрельцам пора подвести итоги момента в бизнесе, игре, любви, спорте и общении с детьми. Одновременно день задает им направление мысли на несколько недель вперед и даже дальше. Важно не оставлять без внимания нестандартные забавные идеи и фиксировать их (например, записывать): в обозримом будущем они принесут успех. Возможен крайне интересный разговор с другом, любимым человеком или ребенком.

Козерог

Для Козерогов этот день может быть отмечен важным разговором с домочадцем или представителем их семейства, значимым сообщением о жилье или недвижимости. Не исключены и другие личные контакты, влияющие на их дела и настроение. Ведение диалога окажется не самой легкой задачей. Лучше не затягивать любые переговоры, чтобы не копилось психологическое напряжение. Желательно избегать «задушевных бесед».

Водолей

Сегодня Водолеи не останутся без новостей, а также без общительных попутчиков и собеседников. Информация часто будет поступать к ним из параллельных источников и подаваться неоднозначно, но это их не смутит. Многим Водолеям будет интересно мнение конкретного лица в их окружении - например, их коллеги или родственника. Разговор или встреча дадут тему для размышлений на несколько недель или более.

Рыбы

Рыбам этот день может принести двойственную информацию, неоднозначную сделку или оригинальную покупку. Неожиданные скрытые факторы ускорят ход событий, и все может свершиться быстрее, чем они думали. Несмотря на массу забавных интересных деталей и видимую удачу, многих Рыб что-то смутит. Решения этого дня опасны непродуманностью. Удача может быть делом случая, не помешает системная подстраховка.