Какие сюрпризы в любви приготовила судьба для Раков, Львов и Дев

Рак В апреле вас ждет много приятных эмоций и ярких впечатлений. Однако все не так просто: вы чувствуете, что счастье словно ускользает от вас.

Рак

В апреле вас ждет много приятных эмоций и ярких впечатлений. Однако все не так просто: вы чувствуете, что счастье словно ускользает от вас. Чтобы его удержать, придется взять инициативу в отношениях в свои руки. Но будьте спокойны: вы об этом не пожалеете. В начале месяца особенно захочется нежности и тепла. Тем, кто влюблен, звезды обещают много ласки и любви. Наконец-то все пойдет как по маслу. Поздравляем! А вот семейные Раки могут столкнуться с непониманием партнера. Он вряд ли поддержит ваши желания и стремления. Поэтому не стоит советоваться с ним по всем вопросам. Одинокие Раки смогут вернуть былые отношения, если действительно этого захотят.

Лев

Счастья в этом месяце будет добиться нелегко. Не стоит торопить события или пытаться как-то на них повлиять. Так вы сделаете только хуже. Лучше не концентрироваться на личной жизни, все случится в свое время. Львы, состоящие в отношениях, столкнуться с трудностями и недопониманием. Ваша половинка вряд ли заметит ваши старания во благо семьи, зато часто будет придираться к мелочам. Но постарайтесь не реагировать на это слишком бурно, иначе только усугубит конфликт. Свободные Львы расстроятся, что представители противоположного пола не обращают на них должного внимания. Но дело вовсе не в вас: не во всех весна пробуждает романтический настрой.

Дева

Апрель — месяц перемен в отношениях. А вот в какую сторону покажет только время. Предсказать что-либо заранее будет весьма трудно. Наконец-то вы снимите розовые очки и станете действовать с холодной головой, обращая внимания на все негативные моменты в общении с партнером. Вы сможете увидеть недостатки любимого человека, которых раньше не замечали. Но стоят ли они того, чтобы разорвать отношения? Свободным представителям знака звезды советуют быть более активными и открытыми. Успех в личной жизни будет зависеть от этих качеств.