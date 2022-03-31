Какие сюрпризы в любви приготовила судьба для Весов, Скорпионов и Стрельцов в апреле

Что ждет этих знаков во втором месяце весны?

Весы

В апреле энергии у вас будет не так много, поэтому все силы вы будете тратить на работу и самореализацию, а не на личную жизнь. Накопившаяся усталость сделает вас раздражительными и усилит напряженность в отношениях. Сейчас важно избегать ссор и не принимать поспешные решения. Также не стоит вмешиваться и в чужие конфликты, ничего хорошего из этого не выйдет. Новые знакомства вдохнут в вас новую жизнь, но вторую половинку лучше искать не в сети, а среди знакомых. Или же почаще бывать в людных местах, чтобы общаться с людьми вживую.

Скорпион

Тихой и спокойной жизни в апреле не ждите. С самого начала месяца вас затянет в водоворот страстей, выбраться из которого быстро не получиться. Ваш партнер начнет сомневаться в ваших чувствах, возможны вспышки ревности. Это приведет к конфликтам, особенно если вам есть, что скрывать. Но разрывать отношения не стоит, вскоре вы сможете найти компромисс и расставить все точки. Главное — не торопить события и не поддаваться на манипуляции. Свободные Скорпионы почувствуют всю прелесть легких отношений. Внимание противоположного пола будет на вашей стороне — наслаждайтесь.

Стрелец

Ваше сердце требует перемен. Даже влюбленные Стрельцы почувствуют, что им чего-то не хватает в отношениях. И начнут капризничать и предъявлять своему партнеру претензии. Не горячитесь. Лучше спокойно объяснить половинке, что ленно вы хотите. Излишняя требовательность только ухудшит ваши отношения. Одиноких стрельцов ждут новые знакомства и даже новый роман. Правда настоящие отношения завяжутся уже позже. Но вы все же сумеете познать вкус любви.