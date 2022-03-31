Какие сюрпризы в любви приготовила судьба для Козерогов, Водолеев и Рыб в апреле

Что ждет знаки зодиака во втором месяце весны?

Козерог

Апрель станет непростым периодом для вашей личной жизни. В какой-то момент многим из вам даже покажется, словно вы не рождены для любви. Но не стоит делать поспешных выводов. возможно вы просто пока не готовы к сильным чувствам. Звезды советуют пересмотреть свои взгляды и отбросить устаревшие установки. Именно тогда получится найти вторую половинку. Или же понять, что ваш партнер к вам испытывает. Впрочем, у одиноких представителей знака перемены наступят не так скоро. Даже если вы встретите кого-то интересным в это месяце, ваши отношения довольно долго будут переходить на следующий этап. А вот у семейных Козерогов, напротив, все будет хорошо. Они почувствуют прилив нежности к своему партнеру.

Водолей

Неопределенность в ваших отношениях наконец-то подойдет к концу. Однако до гармонии или счастья с партнером вам все же далеко. Вы слишком долго пытались найти свою любовь или же добиться расположения своего избранника/избранницы. Не переживайте, скоро это закончится. Хотя побороться за свое счастье все же придется. Зады подарят вам пару приятных знакомств. Наконец-то вы вновь ощутите себя в центре внимания и почувствуете уверенность в себе. Благодаря чему заслужите расположение близкого человека, но не факт, что именно это вам будет действительно нужно. У семейных знаков отношения могут начать расклеиваться. Если хотите из сохранить, возьмите инициативу в свои руки и забудьте про былые обиды.

Рыбы

Запомните: ваше счастье в ваших руках. Сейчас только вы управляете ситуацией на любовном фронте. Хотите добиться успеха? Нужно изменить привычные паттерны поведения. И тогда любовь придет в вашу жизнь быстро и неожиданно, принеся радостные перемены. Свободные Рыбы наконец-то почувствует, что эпоха их одиночества подходит к концу. Вскоре в вашем окружении появится человек, с которым вы захотите провести все свое свободное время, ведь именно он подарит вам ощущения счастья. Не упустите это шанс, действуйте! А тем, кто уже в отношениях, наоборот, стоит отложить активны действие. Не стоит прямо сейчас выяснять отношения: так вы только спровоцируете агрессию партнера и еще сильнее испортите ситуацию.