Звезды обещают много денег — финансовый гороскоп на 4-10 апреля

Деньги придут к нам, если мы будет активны и напористы.

В понедельник растущая Луна в Тельце обещает прирост денег и доход от того, что вы в этот день начнете. Это удачное время для покупок, изготовления и производства разных вещей, рукоделия, приготовления еды, работы в огороде и вообще всего, что должно дать материальный результат. Во вторник Венера перейдет в знак Рыб. Это не лучшее ее положение для денег: теряется ясность взгляда, можно поверить в фейк, принять копеечную вещь за ценную и, наоборот, не заметить настоящую ценность, раздать все, что имеете, на благотворительность, дать большую сумму «любимому человеку», с которым недавно познакомились. В хорошем варианте Венера в Рыбах помогает скрыть доходы не только в криминальном смысле, но и в безобидном житейском — например, вы не хотите, чтобы посторонние знали о том, что вы купили какую-то дорогую вещь. Могут принести доход психология, эзотерика, благотворительность, искусство, парфюмерия, обработка фото и видео, торговля алкоголем и бытовой химией.

Овен

Первая половина недели у Овнов складывается нелегко для профессиональной деятельности. С точки зрения карьеры звезды не советуют вам принимать участие в общих собраниях акционеров или в профсоюзных собраниях. Старайтесь не отрываться от земли в своих мечтах и планах и проявляйте больше практичности. Это непростая неделя для тех, кто вынужден выполнять свои профессиональные обязанности не в одиночку, а в составе группы единомышленников. Вам может быть довольно-таки трудно добиться слаженного и четкого взаимодействия с коллективом. Также не стоит понапрасну терять время, просиживая его на планерках и совещаниях. Работа с прицелом на перспективу и получение результата в будущем может не оправдать ожиданий. Вторая половина недели складывается благоприятно с точки зрения использования возможностей для дополнительного получения доходов за счет подработки во внеурочное время. Начальство может предложить вам выйти поработать на подмену заболевшего коллеги. Если специфика вашей работы предполагает дополнительную подработку, то для этого сейчас складывается благоприятная ситуация. Можно обращаться к работодателю с просьбами о льготах или о получении компенсации за транспортные расходы до места работы.

Телец

Первая половина недели у Тельцов может сложиться проблематично для карьеры. По возможности постарайтесь реже контактировать с начальством, поскольку ничего хорошего от этих контактов для вас сейчас не ожидается. Затрудняется работа с документами, деловыми бумагами. Делопроизводителям и секретарям-референтам будет нелегко справиться с большим объемом работы. Не стоит надеяться, что сиюминутные обещания начальства по поводу карьеры, выплаты премии и прочего скоро исполнятся. Лучшая тактика в эти дни – не бросаться сразу же исполнять поручения, а немного подождать, сделать паузу, поскольку, возможно, вы вскоре дождетесь другого распоряжения, которое отменит предыдущее. Во второй половине недели наступает более позитивный период. Если ваша работа не связана с индивидуальной ответственностью за результаты своего труда и предполагает коллективную ответственность, то в этот период может вам благоприятствовать. Это прекрасное время для проведения проектно-конструкторской работы, когда приходится всем коллективом решать творческие задачи. Не пропускайте собрания акционерных обществ или профсоюзные собрания.

Близнецы

У Близнецов, работающих в сфере товарно-денежного обмена, первая половина недели может сложиться неблагоприятно. Продавцы магазинов и рынков могут недосчитаться выручки по итогам этих дней. Кроме того, может быть отмечен спад покупательского спроса, что негативно отразится на размере вашего заработка. Воздержитесь от деловых знакомств, поездок, контактов, которые на данный момент не являются обязательными. В целом, любые контакты с людьми в этот период могут быть сопряжены с эмоциональным напряжением и конфликтами. Будьте осмотрительнее с теми людьми, с которыми приходится контактировать по работе. Вторая половина недели складывается благоприятно с точки зрения укрепления авторитета и деловой репутации в глазах тех людей, мнение которых для вас важно. Первая половина дня складывается исключительно удачно для учебы, поскольку ваш интеллект будет весьма активным и позитивно настроенным на восприятие новых знаний. Если вы занимаете руководящую должность, то вам может поступить ценная информация, благодаря которой ваши управленческие решения станут эффективнее.

Рак

Ракам в первой половине недели, возможно, придется часто сталкиваться с проблемами, основной причиной которых может стать нехватка финансовых ресурсов. Возможно, настала пора подумать о том, чтобы более рационально расходовать свои деньги. Ведь сколько бы много вам ни удалось заработать денег, а их все равно будет недостаточно при нерациональных тратах. С осложнениями в делах могут сталкиваться работники банков, страховых агентств, служащие в государственных учреждениях, связанных с правоохранительными функциями. Воздерживайтесь от проявления излишних инициатив в работе, не делайте того, о чем вас никто не просит. Рекомендуется спокойно выполнять свою обычную работу и не особенно расстраиваться, если что-то пойдет не по плану. Во второй половине недели звезды советуют решительно менять стиль и методы своей работы. Старайтесь избавляться от всего, что тормозит ваши дела и мешает движению вперед. Возможны позитивные сдвиги в карьере, поскольку вышестоящее начальство может быть настроено по отношению к вам доброжелательно.

Лев

Первая половина недели у типичных Львов складывается напряженно. Тем, кто проходит профессиональное обучение, лучше пока воздерживаться от тестирования своих знаний перед экзаменационной комиссией. Ваши зачетные задания могут получить заниженную оценку. Не стоит никому ничего доказывать, старайтесь уходить от конфликтных ситуаций. Напряженно складываются отношения с людьми, которые являются для вас либо деловыми партнерами, либо клиентами. Может сложиться так, что вы при приеме или выполнении клиентского заказа что-то забудете, упустите из виду. И это может стать поводом для претензий. Во второй половине недели вам, возможно, удастся преуспеть в делах, связанных с финансовыми рисками. В вашем распоряжении могут оказаться заемные финансовые ресурсы, которые вы сумеете с выгодой использовать. Если вы давно планировали открытие банковских счетов и размещение в них депозитных вкладов, то вероятность успеха сейчас выше. Руководящие работники смогут провести небольшие, но весьма успешные реформы, в результате которых повысится эффективность управляемых вами структур.

Дева

У Дев в первой половине недели может сложиться неблагоприятная ситуация для деловой активности. Основной проблемной темой могут стать взаимоотношения с коллегами. Психологическая атмосфера в трудовом коллективе может быть наэлектризована эмоциями, и конфликт может вспыхнуть от любого неосторожного слова. Одной из причин этого могут стать интриги, выяснения отношений с переходом на личности. Постарайтесь держать свои эмоции под контролем и оценивать коллег исключительно по их профессиональным, а не личным качествам. Чем меньше критичности будет в вашем отношении к коллегам, тем спокойнее пройдут эти дни. Во второй половине недели рекомендуется активнее прислушиваться к мнению окружающих и стараться не столько реализовывать свои инициативы, сколько подстраиваться под внешние обстоятельства. Особенно успешно пойдут дела у тех, кто занимается индивидуальным обслуживанием клиентов. Клиенты останутся довольны вашей работой, и вы можете получить немало благодарных отзывов. Успешно пойдет работа, которая предполагает использование техники, машин и механизмов.

Весы

Первая половина недели может сложиться весьма непросто для Весов. Не следует возлагать особых надежд на то, что работодатель будет исполнять свои обещания. Возможно, они и будут исполнены, но не в этот период. Особенно это относится к вопросам, связанным с материальными поощрениями, премиями. В делах лучше всего браться за ту работу, в которой вы чувствуете себя уверенно. Сложнее всего придется тем, кто выполняет творческую работу и кому требуется проявить нестандартные подходы. Возможно, вы будете склонны распылять усилия на несколько направлений и не сумеете добиться чего-то реального и весомого. Во второй половине недели вам, вероятно, удастся проявить свои технические таланты при выполнении любого рода деятельности. Особенно это относится к тем, кто работает в ремонтных мастерских или в офисе и имеет дело с техникой. Старайтесь вникать в детали и тонкости в работе с техникой и досконально разбираться с любыми неполадками. Также это хорошее время для прохождения производственной практики и стажировки на новом месте работы.

Скорпион

Скорпионам в начале недели может оказаться нелегко выполнять профессиональные обязанности на своем рабочем месте. Это особенно относится к офисным служащим. Возможно, это будет связано с какими-то перестановками в вашем служебном кабинете. Например, вас могут временно перевести работать в другой кабинет, или в вашем кабинете параллельно будут проводиться ремонтные работы. Все это, так или иначе, может отвлекать и создавать неудобства. Это неблагоприятное время для тех, кто работает на дому, в семейной фирме или имеет отношение к коммунальным службам. Для принятия смелых решений в карьере время сейчас неподходящее, поскольку вы можете не чувствовать крепкого тыла, поддержки со стороны семьи. Вторая половина недели благоприятствует тем, кто проходит профессиональное обучение на курсах повышения квалификации. Также это хорошее время для поисков работы путем публикации резюме на соответствующих сайтах интернета или через участие в конкурсах и собеседованиях на замещение престижной вакантной должности. Внешние обстоятельства благоприятствуют вам.

Стрелец

Стрельцы в первой половине недели могут почувствовать нарушение взаимодействия с внешним миром. Возможно, вы будете склонны распыляться на множество мелких тем и направлений, вместо того, чтобы сосредоточить усилия на одном главном направлении. Сложнее всего придется тем, кто по роду своих обязанностей часто и подолгу контактирует с разными людьми, клиентами, либо работает с документами. Возможно, вы окажетесь эмоционально вовлеченными в какую-то историю или новостную информацию. Это может быть интересным, однако на профессиональную деятельность это может влиять как сильный отвлекающий фактор. Вторая половина недели складывается благоприятно для выполнения текущей работы. Если у вас есть возможность выбора, то отдавайте предпочтение тем делам, которые вы сможете успеть полностью завершить до конца недели. Успехи в работе будут во многом обусловлены тем, что в трудовом коллективе устанавливается гармоничный психологический климат, основанный на взаимопомощи. Также это хорошее время для улучшения условий труда на рабочем месте.

Козерог

Типичные Козероги в начале недели могут испытывать острую нехватку в деньгах. Возможно, это будет связано с какими-то неожиданно высокими финансовыми расходами, которые не были предусмотрены в вашем бюджете. Возможно, у вас вырастут материальные потребности из-за желания купить ту или иную вещь. А текущие доходы вряд ли будут покрывать расходные статьи вашего бюджета. Также это неудачное время для проведения финансовых операций. Например, может зависнуть денежный перевод, который вы отправили или который ожидаете получить на свой счет. Нежелательно в эти дни поступать на платные курсы обучения или покупать обучающие видеодиски. Во второй половине недели удача сопутствует вам в любых делах, связанных с информационным и товарно-денежным обменом. Продавцы в торговых точках могут почувствовать оживление покупательского спроса. Успешно пойдут контакты с клиентами при выполнении индивидуальных услуг. Хорошо заниматься поиском информации, относящейся к профессиональной деятельности, обработкой и оформлением документов.

Водолей

В начале недели типичные Водолеи могут столкнуться с трудностями личностного свойства. Вам может недоставать уверенности в том, что вы делаете, и могут усилиться опасения допустить ошибку. Эти дни могут быть связаны с затруднениями при реализации своих инициатив в делах. Это особенно относится к тем, в чьи профессиональные обязанности входит индивидуальное обслуживание клиентов. Старайтесь демонстрировать заинтересованность исполнить наилучшим образом запросы клиентов и не высказывать им свое личное мнение. В этом случае у вас есть шанс обойтись без напряженных моментов в деловом общении. Вторая половина недели складывается в целом благоприятно для выполнения профессиональной деятельности. Используйте это время для получения и усвоения дополнительной информации, которая расширит ваши профессиональные возможности. Также в этот период дня будет идеальное время для самообучения, повышения уровня квалификации.

Рыбы

Рыбам в первой половине недели для успешной профессиональной деятельности могут мешать трудности индивидуального порядка. Дело в том, что вы можете начать сомневаться в целесообразности тех или иных действий. Зерно сомнений может быть заронено в вас из-за каких-то слухов и сплетен, сторонних нелицеприятных мнений о вашей работе. Вот эти внутренние психологические трудности могут негативно повлиять на успешность и динамику вашей деловой активности. Также ваша активность может быть ограничена из-за временного ухудшения самочувствия и спада уровня энергетики. Сложнее всего может быть тем, кто имеет свободный график работы и кто сам определяет, когда и какую работу следует исполнять. В какой-то момент вы начнете понимать, что не успеваете сдать работу в положенный срок, поскольку столкнетесь с ограничениями и препятствиями. Вторая половина недели складывается благоприятно. Ориентируйте себя на расширение деловых связей. Следует активнее вступать в контакты, совершать поездки. Все, что будет проходить под вашей инициативой, имеет хорошие шансы на поддержку и успешную реализацию. Необходимая вам информация сама придет вам в руки – главное, успеть вовремя её распознать и использовать.