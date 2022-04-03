Не бросаем слова на ветер – гороскоп на 4-10 апреля

На этой неделе на небе будут сформированы 4 значимых планетных аспекта.

5 апреля Марс соединяется с Сатурном. Это достаточно мощный и редкий негативный аспект, который повторяется примерно один раз в 2 года. В древней астрологии Марс и Сатурн принято считать малым и большим зловредниками, то есть приносящими зло. А когда сразу оба зловредника соединяются, то это может привести к весьма негативным последствиям для тех людей, чьи гороскопы эти планеты затронут. Данный аспект по силе влияния перекрывает первую половину этой недели. Типичным проявлением данного аспекта может быть упрямство и желание действовать по-своему, а обстоятельства - мешать им в этом. Люди могут сталкиваться с трудностями при попытке реализовать свои планы. Внешние обстоятельства могут сковывать инициативу и отнимать энергию. Начинать важные дела на этом аспекте означает создавать большие сложности при дальнейшей реализации этих начинаний.

7 апреля секстиль Меркурий-Сатурн - аспект связан со здравыми суждениями и объективной оценкой действительности. Прекрасно подходит для учебы, особенно для изучения точных наук. Аспект дает сдержанность в словах. Каждое слово тщательно взвешивается и подбирается, прежде чем будет произнесено. Поэтому аспект дает весомость в суждениях. 7 апреля секстиль Меркурий-Марс - мышление человека, которого этот аспект затронет, может быть достаточно активным, энергичным. Прекрасно для интенсивной интеллектуальной деятельности, больших умственных нагрузок. Также этот аспект стимулирует людей к активным контактам, обмену мнениями и поездкам. Хорошее время для бизнесменов, особенно связанных с торговыми операциями.

10 апреля квадратура Меркурий-Плутон. Аспект связан с усилением интенсивности мышления, однако характер этого мышления может обретать резко критический и сатирический смысл. В контактах между людьми может проявляться излишнее критиканство, негативизм в оценках, а потому данный аспект может провоцировать ссоры.

Овен

В первой половине недели неудержимое стремление Овнов получить все и сразу может обернуться неудачей. Возможно, вас не удовлетворяет уровень доходов, который у вас сейчас имеется. И кто-то из приятелей может пообещать вам большие прибыли при вложении средств в рискованный проект. Звезды предостерегают вас от подобных шагов, поскольку вы рискуете потерять последние сбережения. Также тема личной свободы может стоять перед вами в первом приоритете. Возможно, в чем-то вы в последнее время чувствовали ограничения, как будто что-то препятствовало проявлению ваших намерений. Выявление и преодоление этих препятствий может стать основным содержанием и смыслом ваших действий. Однако во второй половине ситуация может поменяться к лучшему. В это время возрастает роль друзей и дружеского общения. Возможно, вас пригласят на дружескую вечеринку по поводу празднования какого-то торжественного события у одного из ваших друзей. Другая тема, которая может стать для вас актуальной – общение в неформальной обстановке в клубе по интересам. Это может происходить как в реальной ситуации при посещении соответствующих клубов, так и через Интернет при общении на форумах, в социальных сетях и сообществах. В любом случае вы сможете войти в круг людей, которые озабочены теми же вопросами что и вы сами.

Телец

Сильное желание добиться чего-то значительного в жизни может подтолкнуть Тельцов к упорным и настойчивым действиям. Однако вы рискуете столкнуться со столь же сильным сопротивлением внешней среды в первой половине недели. Необходимо понять, что жесткими бескомпромиссными поступками вы вряд ли добьетесь нужного вам результата. Потому что такой стиль поведения может задеть интересы других людей, в результате чего у вас может возникнуть впечатление, будто все ваши усилия тщетны. Внешние обстоятельства могут цепляться за вас как репейник на дороге, всячески препятствуя и тормозя движение. Особенно серьезные осложнения могут возникнуть с людьми, наделенными властью и влиянием. Вторая половина недели улучшит ваши шансы для достижения поставленных целей. Главное, чтобы у вас была четко сформулированная цель, которую вы стремитесь достигнуть – и тогда внешние обстоятельства будут помогать вам в этом. Не исключено, что у вас появится тайный покровитель, который будет оказывать вам протекцию. Многое может удаваться только при условии сохранения в тайне своих намерений. Не стоит громко заявлять окружающим, чего вы хотите добиться. Попробуйте действовать тихо и незаметно.

Близнецы

В течение первой половины недели звезды советуют Близнецам больше времени уделять вопросам образования и карьеры. Это те темы, по которым у вас могут произойти позитивные подвижки при условии правильного поведения. При сильной концентрации на учебе вам удастся повысить глубину понимания предмета. В идеальном варианте это может привести к успешной защите дипломной работы, кандидатской диссертации, в результате чего ваш социальный и профессиональный статус может повыситься. Однако всего придется добиваться ценой больших усилий. Могут сорваться планы относительно дальней поездки. Возможно, это будет связано с внезапно появившимися осложнениями с получением документов. Прилагайте усилия к поддержанию своей репутации на должном уровне. Вторая половина недели благоприятствует интенсивному общению в интернете, на форумах и в социальных сетях. Если вам не хватает общения в реальной жизни или вы ищите свою вторую половинку, то общение в интернете поможет вам найти интересных людей. В это время усиливается потребность в новых впечатлениях. Дружеские контакты помогут вам в этом.

Рак

Ракам в первой половине недели звезды советуют сосредоточиться на повышении уровня образования и приобретении знаний. Ваши интеллектуальные способности будут исключительно сильны, и это позволит вам преуспевать в изучении наук, иностранных языков. Наиболее проблемной темой недели может стать финансовый вопрос. Если у вас имеются долги, то вы можете столкнуться с затруднениями при выплате процентов по кредитам. Вдобавок сложности могут возникать при поиске новых источников дохода или из-за технических проблем. Так или иначе, но вы сможете решить финансовый вопрос, однако это может потребовать сильного напряжения. Также это не лучшее время для того, чтобы давать деньги взаймы. Вторая половина недели складывается более динамично. В это время может усиливаться ваша сексуальность и тяга к острым впечатлениям. Вы можете привлечь к себе внимание представителей противоположного пола, возможно, занимающих более высокое по статусу положение. Не исключена интимная связь с вашим непосредственным начальником по работе. Это особенно вероятно, если вам давно оказывают знаки внимания.

Лев

У Львов в первой половине недели могут обостриться партнерские противоречия. Возможно, ваш партнер будет действовать, не считаясь с вашим мнением, и это неминуемо приведет к противостоянию. Особенно отчетливо это может проявиться в деловом партнерстве, где любые несогласованные действия могут привести к финансовым убыткам. В супружеских отношениях споры могут возникать из-за ситуаций, связанных с выбором наиболее приоритетных целей и задач для вашей семьи. Например, вам будет казаться, что партнер по браку что-то от вас скрывает или ведет двойную жизнь. Излишне независимое поведение партнера, его нежелание согласовывать с вами свои действия также может быть поводом для напряжения в отношениях. Если между вами давно назревало напряжение, то в начале недели оно может перейти в ссоры и споры. Основной темой напряжения может стать борьба за лидерство, за приоритетное право принимать те или иные решения. Вторая половина недели напротив, благоприятствует гармонии в супружеских отношениях. Поэтому все сложные вопросы в отношениях лучше перенести на конец недели. Это прекрасное время для примирения после долгой затяжной ссоры. Вы можете осознать, насколько вам дороги отношения в браке, и будете делать все для их укрепления.

Дева

У Дев в первой половине недели наиболее проблемными темами могут стать вопросы здоровья и работы. Это время ослабления иммунитета, когда всякие инфекционные или вирусные заболевания будут ходить за вами по пятам. Возможно, на вас свалится тяжелый груз обязанностей на основной работе, например, начальство даст срочное задание, и это потребует от вас напряжения сил. Однако ресурс физических возможностей не безграничен и перегрузки могут негативно отразиться на состоянии здоровья. Берегите силы, не перенапрягайтесь на физической работе. Перегрузки могут привести к снижению иммунитета и, как следствие, к ухудшению самочувствия. Обязательно компенсируйте это ослабление хорошим питанием с увеличением доли фруктов и овощей в рационе. Вторая половина недели благоприятствует лечебно-профилактическим мероприятиям. Звезды советуют вам больше внимания уделять своему телу, холить и лелеять его, создавая нечто вроде культа тела. Посещайте бассейн, сауну, ходите на занятия в фитнес клубе, занимайтесь в тренажерном зале. Стремление к идеальным пропорциям тела – бесконечно, на вы сумеете сделать несколько шагов в правильном направлении. Также хорошо упорядочивать свой образ жизни и переходить на жизнь по сбалансированному режиму дня.

Весы

Первая половина недели может пройти весьма беспокойно для Весов, находящихся в состоянии влюбленности. В романтических отношениях недостаточно одних слов любви. Чтобы вам поверили, необходимо подтверждать свою любовь реальными поступками. Поинтересуйтесь у своего любимого человека о его проблемах и заботах, и сделайте что-то практическое, чтобы ему помочь. Даже элементарная забота на уровне бытовых отношений также пойдет на пользу и будет способствовать укреплению чувств. Может проявиться ваше стремление к свободному и независимому стилю поведения, что приведет к напряжению с любимым человеком. Поступая излишне независимо вы должны отдавать себе отчет о тех последствиях, к которым это приведет в отношениях. Если любимый человек по-настоящему вам дорог, то постарайтесь найти компромиссное решение. Вторая половина недели напротив, может привести к улучшению личной жизни. Это может касаться не только романтических отношений, но и супружеского союза. Находясь в браке, вы можете начать заново открывать для себя партнера с более симпатичной стороны. Тем, кто давно встречается, захочется официально оформить свои отношения. Возможно, вы услышите предложение руки и сердца.

Скорпион

В первой половине недели у Скорпионов могут возникнуть разногласия в семье. Наиболее вероятная тема для споров может быть связана с тем количеством времени и внимания, которое вы можете уделять семейным делам. Возможно, вам потребуется задерживаться на работе или уделять работе больше внимания, оставляя нерешенными некоторые семейные вопросы. Все это может вызвать недовольство со стороны близких родственников, членов семьи, партнера по браку. Если у вас есть дети, то звезды советуют сосредоточиться на благоустройстве бытовых условий. Подумайте, можно ли улучшить условия для ребенка. Направьте свои усилия на то, чтобы бытовые условия для всех членов семьи улучшились настолько, насколько это возможно. При внутрисемейных разногласиях только дети могут стать смягчающим и примиряющим фактором. Вторая половина недели может плавно переключить ситуацию на гармонию в семейных отношениях. Это хорошее время для совместной работы всей семьей над благоустройством жилищных условий. Можно проводить косметический ремонт или делать генеральную уборку в квартире. Улучшаются отношения с родителями. Также это прекрасное время для приобретения домашнего животного и средств ухода за ним.

Стрелец

Первая половина недели у Стрельцов может быть связана с осложнениями в отношениях с окружающими людьми. Речь может идти о самых разнообразных контактах, знакомствах, встречах, поездках. Попытка взаимодействия в социуме может привести к напряженности в отношениях. Кто-то может отказаться контактировать с вами, а с кем-то вы сами можете не захотеть общаться. Например, вас могут часто отвлекать от своих дел, вовлекая в чужие, совсем ненужные вам дела. Особенно в этом могут преуспеть ваши соседи, знакомые или родственники. В целом может сложиться впечатление как о некой весьма насыщенной бурной деятельности. Однако на самом деле все это обилие контактов может оказаться пустой суетой, бесконечными разговорами, за которыми не стоит ничего практически полезного. Учитывая это, вы можете порвать отношения с кем-то из людей, входящих в круг вашего повседневного общения. Вторая половина недели благоприятствует развитию романтических отношений. Возможно, вам придется несколько раз ездить на свидания, и такое общение будет радовать вас. Если у вас есть своя семья и дети, то ближе к выходным организуйте для детей поездку в кукольный театр или в цирк – пусть эти дни будут отмечены для них каким-то запоминающимся приятным событием.

Козерог

Первая половина недели может быть связана с финансовыми проблемами у Козерогов. Вопросы материального плана, в особенности связанные с финансовыми расходами, могут выйти на первый план. Возможно, вы почувствуете сильное непреодолимое желание купить какую-то вещь, а денег в достаточном количестве для этого не окажется. И это может подстегнуть вас к поиску средств. Что касается доходов от работы, то может произойти задержка поступления средств на ваш счет. Отсутствие нужной суммы денег может побудить вас перейти на режим экономии. Можно ставить себе задачу накопить крупную суму денег под некую покупку в будущем и ограничивать свои расходы лишь самым необходимым. В любом случае тема денег может приносить определенное напряжение. Вторая половина недели благоприятствует для приобретения бытовой техники и украшений для дома. Возможно, это будет связано с финансовыми поступлениями в ваш бюджет. У вас будет достаточное количество денег, чтобы купить вещи, благодаря которым условия вашего проживания станут более комфортными. Также вы можете рассчитывать на материальную помощь со стороны близких родственников. На первое место выдвигаются интересы семьи и благополучие близких людей.

Водолей

Первая половина недели для типичных Водолеев может быть связана с некоторыми личностными трудностями. Дело в том, что у вас может усилиться внутреннее противоречие, связанное с сомнениями в целесообразности тех или иных поступков. Сильное желание проявить инициативу может останавливаться опасениями допустить ошибку. Поэтому ваши поступки могут быть весьма осторожными. При этом может случиться так, что ваши решения и поступки могут войти в противоречие с мнением близких людей. Самое позитивное, что можно сделать в этой ситуации, это переключиться на решение материальных и хозяйственных вопросов, а не нагнетать напряженность в отношениях с близкими людьми. Вторая половина недели благоприятствует тем, кто решил сменить свой имидж. Возможно, вас давно что-то не устраивало в вашей внешности, и только теперь вы внутренне созреете для того, чтобы что-то поменять. Эксперименты со сменой прически, цвета волос и стиля одежды могут оказаться удачными. Еще это удачное время для коротких увеселительных поездок, учебы и знакомств. Если с кем-то из знакомых и соседей вы находились в ссоре, то сейчас настало время для примирения.

Рыбы

Рыбы в первой половине недели могут почувствовать ограничения в свободе действий. Возможно, вы будете поставлены в такие условия, когда не сможете проявить свои намерения. Это может быть связано с ухудшением самочувствия. В случае болезни вы можете отлеживаться дома в постели на больничном режиме – естественно, в этой ситуации вы просто не в состоянии будете реализовать то, что хотели. Возможны и другие варианты ограничений. Вторая половина недели благоприятствует обретению душевного равновесия и физического отдыха. Возможно, настала пора спокойно остановиться на жизненном пути и посмотреть на себя и свою жизнь как бы со стороны, попытаться лучше понять себя и восстановить душевный баланс. Это хорошее время для духовных практик типа йоги, медитации, аутогенных тренировок, чтения мантр и молитв. Полезно практиковать в себе смирение, отказ от каких-то желаний, преодоление психологических комплексов через снижение планки требований и амбиций. В результате вы выйдете из этой недели обновленными и с душевным равновесием.