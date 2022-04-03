Смотрим на реальность трезвым взглядом — любовный гороскоп на 4-10 апреля

Во вторник Венера перейдет в знак Рыб. Когда Венера в Рыбах, влюбленность вызывает у людей настоящую эйфорию.

Влюбленные не замечают недостатков и оправдывают любые пороки друг друга. Может потянуть к неустроенному, непрактичному, пьющему, имеющему наркотическую зависимость, находящемуся в тюрьме человеку с мыслью: «Он без меня пропадет». Если повезло и партнер не имеет проблем и тоже искренне вас любит, у вас в паре будет полное слияние мыслей (а также слияние денег и жизненных планов). А вот если не повезет, то вас могут использовать, вами могут манипулировать, давя на жалость и поддерживая в вас иллюзию, что вы любимы. Вы можете оказаться в созависимости с проблемным партнером. Любовь сейчас — это иллюзия. Пребывая в этой иллюзии, приятно гулять под луной, поэтически признаваться в любви, вместе мечтать. Но не рекомендуется принимать никаких практических решений, таких как общий бизнес, совместная ипотека, рождение детей. Не нужно давать партнеру денег, если, конечно, речь не идет о вашем постоянном и давнем партнере.

Овен

На этой неделе влюбленным Овнам не стоит упускать шанс поговорить о наболевшем (особенно если они не намерены впустую «сотрясать воздух» и хотят подкрепить свои слова поступком). Лучше сделать это во вторник или среду. Нужна чуткость к меняющимся настроениям партнера. В выходные что-то изменится.

Телец

Для влюбленных Тельцов начало этой недели окажется напряженным. Если ситуация задевает за живое, звезды советуют не увлекаться выяснением отношений и не тратить энергию впустую: вскоре все изменится, и повод для ссоры уйдет в прошлое - пока для самих Тельцов, а в близком будущем и для их партнеров.

Близнецы

Близнецам на этой неделе стоит завершить увлекший их разговор или романтический сюжет, так как вскоре ситуация изменится, и рычаги влияния могут выскользнуть у них из рук. На близкий поворот событий намекнет сюрприз понедельника, а точку или запятую лучше всего ставить со вторника по четверг.

Рак

По мере развития событий, на этой неделе Раков все чаще посещают хорошие предчувствия - и звезды утверждают, что это не просто иллюзия или приятный самообман. Первая ласточка счастья прилетит вечером в четверг и может на время повергнуть мнительных представителей знака в легкое замешательство.

Лев

На этой неделе Львов все еще сдерживают привычные барьеры, мешающие дать волю своим эмоциям и «пуститься во все тяжкие». В постоянном союзе препятствие исходит от партнера, желающего сохранить контроль над ситуацией. Перелом ожидается в воскресенье. Не исключена размолвка, развязывающая Львам руки.

Дева

На этой неделе звезды советуют Девам повременить с любовной инициативой. Свободным Девам не стоит торопиться с регистрацией на сайтах знакомств. Девам, переживающим разлад или разлуку с любимым человеком, лучше не спешить с попытками примирения или контакта, от кого бы ни исходила такая инициатива.

Весы

В течение этой недели настроение Весов изменится - а с ним, вероятно, начнут принимать другой оттенок их чувства. Многих Весов изменившиеся обстоятельства сделают более эмоциональными и восприимчивыми. Под влиянием новых эмоций могут оказаться на время забыты твердые принципы в личных отношениях.

Скорпион

Скорпионам эта неделя сулит гармонизацию личной жизни. Появятся предпосылки к примирению, переходу романа на новый уровень или другим приятным событиям. Если наметилось тайное романтическое увлечение, то у него отличные перспективы, заминка на старте лишь даст время разгореться пламени любви.

Стрелец

На этой неделе Стрельцы могут оказаться поражены стрелой Амура, сами того не замечая. У Стрельцов, которые скрывают свои чувства и не дают им хода, появится надежда на более активное развитие отношений - но пока, вероятно, не будет конкретного повода проявить инициативу и ускорить желанные события.

Козерог

События этой недели сделают расчетливых Козерогов более чувствительными и восприимчивыми. Многие Козероги сами не заметят, как их сердца начали оттаивать и вновь открываться любви. Возможно, это случится под влиянием событий в их близком окружении. С конкретной инициативой пока лучше повременить.

Водолей

На этой неделе Водолеи сохраняют внешний контроль над событиями в своей личной жизни, но незаметно теряют доступ к истинным рычагам управления ими. Если они хотят сообщить любимому человеку нечто важное или пригласить его в целевое путешествие, им лучше поспешить и сделать это во вторник или среду.

Рыбы

Рыбам стоит ожидать позитивных перемен в своей личной жизни с середины этой недели: именно тогда начнет набирать силу их привлекательность, и у них появятся предпосылки для настоящего крупного везения в делах сердечных. Наиболее удачный интервал для романтики - с вечера четверга по вечер субботы.