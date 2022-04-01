Отказываемся решать – любовный гороскоп на 2 апреля

Сегодня не стоит принимать какие-либо решения – можно ошибиться.

Овен

Сегодня у Овнов есть все необходимое для поддержания гармонии в своих личных отношениях. Часто этому будут способствовать общие друзья, планы и интересы. Можно рассчитывать на понимание любимого человека. Если вы невзначай разбудили призрак старых проблем, не акцентируйте на нем свое внимание.

Телец

Сегодня Тельцы зависят от внешних условий, но их отношениям это не вредит - скорее, помогает. Возможно, именно благодаря срочным делам они смогут провести больше времени с партнером. Нежелательно планировать на этот день грандиозное романтическое мероприятие. Не стоит назначать свидание на вечер.

Близнецы

Сегодня Близнецы нуждаются в партнере-друге и не хотят завершать общение с ним, особенно если разговор зашел о будущем. Но вечером сделать это придется, так как обстоятельства станут менее комфортными для беседы. Если вчера вы забыли сообщить нечто забавное или важное, сделайте это сегодня утром.

Рак

Сегодня над личными отношениями Раков незримо нависает тень прежних ссор или других любовных проблем - например, скрытой ревности и подозрительности. Чтобы не дать призраку былого психологической подпитки, необходимо вновь отправить его в «царство теней» и жить настоящим или будущим, но не прошлым.

Лев

Пока не настал вечер, обстановка останется для Львов приятной, предсказуемой и достаточно романтичной, но что-то помешает им чувствовать себя в ней комфортно. Скорее всего, этим «чем-то» они не решатся поделиться с партнером. В конце дня свидание нежелательно: легко потерять контроль над событиями.

Дева

Сегодня главное испытание остается для влюбленных Дев позади, но говорить о полном релаксе пока рано. Многие Девы будут перебирать в уме возможные сценарии состоявшегося разговора и думать, что им следовало бы выразить свою мысль иначе. Если допущена ошибка, до вечера есть шанс реабилитироваться.

Весы

Весам стоит поберечь гармонию в своем романе, так как сегодня она будет чем-то омрачена. Позитивные тенденции на время ослабевают, и любой опрометчивый шаг может внести в отношения разлад. В постоянном союзе напомнят о себе прежние ссоры. Настрой партнера может быть неровным и порой излишне эмоциональным.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам отложить романтическое свидание - особенно если они загружены работой, устали или раздражены. Свободным Скорпионам лучше отказаться от поиска знакомств, так как его перспектива сомнительна. Будьте аккуратны со словами, иначе вечером не миновать ссоры.

Стрелец

Этот день напомнит Стрельцам не только о приятной гармоничной стороне любви, но и о некоторых трудностях, с которыми они все еще сталкиваются при осуществлении своих желаний. Возможно, это будет материальный или другой практический аспект, который пока не позволяет им реализовать свои намерения.

Козерог

Сегодня Козерогам лучше отложить свидание, не спешить с выводами о своей личной жизни и планами на будущее. Многие Козероги в эти сутки не в духе и восприимчивы к негативу. Хороших сторон момента они могут не замечать и не ценить, а любимому человеку демонстрировать не лучшие грани своей натуры.

Водолей

Водолеям пора использовать ускользающие приятные шансы в своей личной жизни. Если та или иная романтическая задумка все еще остается неосуществленной, имеет смысл реализовать ее прямо сегодня. Не ждите наступления вечера: ситуация может выйти из-под контроля и заставить вас совершить грубую ошибку.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам быть сдержаннее, так как обстоятельства не слишком подходят для выражения их эмоций. Не исключено, что чувства еще не созрели, или желаемый идеал еще не появился на горизонте. Помните, что многие решения этого дня ошибочны, и уже вечером появится желание их пересмотреть.