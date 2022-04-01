Качаем бизнес-жилку — финансовый гороскоп на 2 апреля

Сегодня стоит повышать свою деловую репутацию.

Овен

Овнов сегодня будет тянуть на радикальные спонтанные поступки. Основным движущим мотивом в поведении может стать стремление к свободе и независимости. Вам сегодня сложно будет избежать потерь, поскольку инициативы могут наталкиваться на сопротивление. Результата можно добиться только ценой больших усилий и трудозатрат.

Телец

Стремление типичных Тельцов избавить себя от ограничивающих обязательств могут окончиться лишь временными победами. Вы можете снять некоторые ограничения в своей работе лишь на короткое время. Попытайтесь научиться работать с использованием минимальных ресурсов. Звезды советуют вам полагаться на тех деловых партнеров, с которыми у вас имеются неформальные дружеские отношения.

Близнецы

Хороший день для Близнецов, работающих индивидуально или в непосредственном подчинении у начальства. Рекомендуется работать строго по заранее согласованному плану. Попытка внести изменения в привычный ритм работы не даст положительного эффекта. Воздержитесь от планирования и работы в составе группы. Вы не застрахованы от неожиданностей и форс-мажорных обстоятельств.

Рак

У Раков хороший день для проведения рекламных акций в средствах массовой информации, а также в Интернете. Уделите внимание поддержанию своего имиджа и укреплению деловой репутации - это поможет вам в решении многих вопросов. Это хороший день для дальних поездок и урегулирования юридических проблем. А вот от контактов с вышестоящим начальством звезды советуют вам отказаться.

Лев

Львам, имеющим свой бизнес, сегодня рекомендуется подумать о страховании наиболее ценного имущества от кражи и материального ущерба. Это поможет вам сохранить его в целости и сохранности на долгое время. Вместе с тем это неблагоприятное время для регистрации недвижимости в собственность в государственных учреждениях. Так вы можете столкнуться с бюрократическими проволочками.

Дева

У Дев благоприятное время для сбора и обработки информации. В поле вашего зрения могут появиться люди, которые в скором времени могут стать для вас деловыми партнерами. Между тем, звезды советуют вам избегать рискованных действий, которые могут спровоцировать напряжение в деловых связях. В ходе деловых поездок что-то может пойти не по плану.

Весы

Весам рекомендуется уделить внимание укреплению отношений с коллегами по трудовому коллективу. Это надежный дополнительный резерв для вашего благополучия в работе. Четко планируя свое рабочее время, вы сумеете повысить производительность труда. Не рекомендуется давать взаймы деньги своему деловому партнеру. При индивидуальном обслуживании клиентов могут возникнуть внезапные осложнения.

Скорпион

Скорпионам звезды советуют сегодня искать новые пути и методы в работе. Усиливается ваш творческий потенциал. Успешно проходит тестирование работы с новой техникой. Вырастет спрос на услуги в индустрии моды, шоу-бизнеса, отдыха и развлечений. Традиционные методы работы могут дать сбой из-за изношенности техники. В трудовом коллективе не исключены трения с коллегами.

Стрелец

День располагает Стрельцов к тихой и уединенной работе над решением сложных задач. Старайтесь браться за ту работу, которую сегодня же можно полностью завершить. При необходимости можно задержаться подольше на рабочем месте, чтобы не откладывать дела на завтра. А вот для спекулятивного бизнеса день складывается неблагоприятно. Вы можете столкнуться с мошенничеством и попыткой испортить вашу деловую репутацию.

Козерог

Козерогам сегодня рекомендуется направить усилия на расширение и укрепление деловых связей. Хорошо инициировать деловые поездки, контакты и новые знакомства. Многого вам удастся добиться при работе в составе группы. Вы окажете коллективу единомышленников ряд ценных информационных услуг. А вот в сфере недвижимости, строительства и ЖКХ могут быть технические сбои.

Водолей

Водолеям звезды советуют сегодня работать строго по плану. Благодаря целеустремленности и трудолюбию вы сумеете добиться поставленных задач. Можете рассчитывать на взаимопомощь со стороны коллег. Однако это неблагоприятный день для согласования и визирования деловых бумаг. Столкнувшись с бюрократическими препонами, вы вряд ли сможете их преодолеть.

Рыбы

Звезды советуют Рыбам больше времени уделять своему личностному развитию и повышению уровня квалификации. Благодаря получению новых знаний вы сможете повысить свою деловую репутацию. Однако звезды предостерегают вас от излишних финансовых расходов. Хорошенько подумайте, прежде чем расставаться с деньгами. Не рекомендуется брать и давать деньги взаймы.