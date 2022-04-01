Сбрасываем балласт — гороскоп на 2 апреля

1-2 лунные сутки. Сегодня желательно контролировать спонтанные эмоциональные импульсы, так как они могут быть не только позитивными.

Даже на фоне общего успеха, гармонии и лояльности возможны срывы планов или общая неразбериха. Возможна обида на чьи-то слова или острая реакция на безобидную шутку - особенно, если она касается неких застарелых противоречий, которые все еще не решены до конца. Луна в знаке Овна может добавить импульсивности и ослабить самоконтроль, заставляя поддаться запоздалым негативным реакциям. Насущными делами лучше заниматься утром. Вечером ожидается новый поворот событий.

Овен

Сегодня настроение у Овнов неоднозначное (особенно если они рождены в середине апреля). Многие представители знака окажутся чувствительными к чужой реакции на свои слова, могут колебаться между сглаживанием и заострением психологически неприятных моментов. Недовольство в этот день вероятнее со стороны старших и консервативно настроенных людей. Самыми лояльными будут друзья и «коллеги по цеху».

Телец

Сегодня звезды не советуют Тельцам увлекаться повышенными нагрузками и новыми начинаниями, но и забывать про насущные дела не рекомендуют. Выполняя свой долг, желательно проявить скромность. В текущих хлопотах не помешает доля скрытности - например, стоит ограничить доступ к своим делам посторонним лицам. В конце дня важнее выполняемой работы станут собственные нужды, привычки и самочувствие.

Близнецы

Этот день радует Близнецов четкостью перспектив, а также той симпатией, которую им удалось вызвать (сохранить) у нужных людей. Недавние разговоры и новости не пройдут даром и многое прояснят в возможных вариантах будущего. Не беда, если кто-то не согласен с вашим мнением, или ваш успех вызвал у кого-то тайную ревность: неизбежным неприятным моментам не под силу победить общую позитивную тенденцию.

Рак

Сегодня Ракам придется искусно избегать явных и скрытых психологических ловушек в общении. Они вероятны в профессиональных контактах, в ходе юридических консультаций, в семье и браке - но возможны также в любой сфере, которая сейчас является важной. Желательно как можно раньше и аккуратнее завершить текущие дискуссии, но не обещать больше, чем вы готовы выполнить. Вечером не исключается сюрприз или смена обстоятельств.

Лев

Сегодня предсказуемое и приятное течение событий Львам могут портить досадные знакомые мелочи. Возможно, это будут неполадки со здоровьем, рабочие проблемы или неудовлетворительный сервис. Старайтесь не терять из-за них конструктивный настрой, иначе вечером раздражение выльется в деловую ошибку, любовный промах или дружеское разногласие, в неверную постановку задачи или ложную оценку перспектив.

Дева

Девы могут рассчитывать на какие-то позитивные возможности, однако им вплоть до вечера не стоит терять бдительность и отступать от надежных инструкций. Вероятность серьёзных срывов планов в эти сутки снижается, но отдельные недоразумения все же не исключены. Новый поворот событий ожидается в конце дня и может нести избавление через заострение проблемы. Возможно, в дело вмешаются ваши друзья.

Весы

Весам не стоит затягивать переговоры и сотрудничество. Обсуждение конкретных тем и ключевых нюансов лучше завершить в первой половине дня, так как вечером общение станет менее продуктивным. К рассеянности или усталости может добавиться психологический дискомфорт из-за давней ревности, зависти или неприязни. Ближе к ночи желательно отказаться от начинаний или принять в них меры предосторожности.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам следовать правилам и графику, поддерживать порядок в делах, чистоту в доме и гармонию в отношениях - предупреждая, что это может быть сложно психологически. Возможно накопление хаоса или нагнетание недовольства по мелочам. В любых работах и процедурах будут неудачные моменты. Стоит сбросить напряжение, иначе вечером может назреть ссора или другая неприятность.

Стрелец

Сегодня Стрельцам полезно подумать об уязвимых местах своих креативных идей и о возможных проблемах при их реализации (в том числе материальных). Также этот день может подчеркнуть трудный момент отношений - который, к счастью, в ближайшее время не будет играть решающей роли. Возможно, придется столкнуться с отдельным неприятным нюансом в характере ребенка, любимого человека или подопечного.

Козерог

Сегодня Козерогам лучше воздержаться от важных дел и новых начинаний. Не стоит рассчитывать на легкий безмятежный настрой. Вероятна неуживчивость. Можно попасть в ловушку негативных эмоций, связанных с домом, семьей или уходящим прошлым. В зависимости от личных обстоятельств возрастает риск стать жертвой психологического прессинга или проявить ненужную придирчивость по отношению к своим близким.

Водолей

Сегодня все положительные стороны ситуации для Водолеев сохраняются, но к ним могут добавиться скрытые негативные нюансы. Возможно, это будет их остаточный тайный страх, застарелый беспорядок в отдельных делах или другое неприятное наследие прошлого, от которого им не так-то просто избавиться. Важные контакты и поездки желательно перенести на утро, так как вечером внимания может потребовать дом.

Рыбы

Сегодня Рыбам лучше не предпринимать ничего серьезного. Исключение - ситуация грубой ошибки: в этом случае, желательно по горячим следам исправить промах или возместить ущерб. Не стоит принимать финансовые решения, сейчас это путь в тупик. Важно во всем держаться плана, списка или инструкции. Имеет смысл избавиться от балласта в виде ненужных вещей - например, отдав их друзьям или нуждающимся.