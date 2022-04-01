Какие финансовые сюрпризы ждут Раков, Львов и Дев в апреле

Кого ждет финансовый успех во втором месяце весны?

Рак

У вас сильная деловая хватка, но в этом месяце не помешает ее немного ослабить и вздохнуть свободно. Деньги у вас есть. Причем их хватает не только не повседневные нужды. Может возникнуть соблазн сразу пробежаться по магазинам или отправиться в небольшое путешествие. Вот только лучше не поддаваться таким порывам и избегать ненужных мелких трат — они сильно влияют на бюджет. Лучше начните откладывать деньги, положите их на проверенный вклад. А вот от рисковых операций лучше отказаться. Какую бы прибыль вам не обещали, это может быть очень опасно. Лучше проанализируйте свои возможности и определите дополнительные источники заработка.

Лев

Апрель даст вам много возможностей для самореализации. А это хорошо скажется на вашем материальном положении. Это круто! Но постарайтесь не зацикливаться на деньгах. Желая получить все больше и больше, вы можете впутаться в рисковые проекты, которые ни к чему хорошему не приведут. Приготовьтесь к тому, что коллеги могут начать пускать сплетни за вашей спиной. Слухи могут дойти до начальства и неблагоприятно сказаться на вашей профессиональной репутации. Владельцам собственного бизнеса тоже стоит быть аккуратными: грядет проверка, которая может выявить неучтенные ошибки, а значит привести к штрафу.

Дева

Хотите увеличить свой доход? Попробуйте себе в чем-то новом. Интуиция поможет выбрать нужное дело. Не бойтесь экспериментировать, но в то же время не начинайте масштабные проекты и не вкладывать все деньги туда. Хорошее время, чтобы попробовать монетизировать свое хобби. Приложите немного усилий и совсем скоро сможете пожинать плоды. А чтобы заслужить премию на работе, придется стать самым активным и трудолюбивым среди коллег. Но у вас все получится.