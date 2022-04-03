Наводим чистоту во всех сферах — гороскоп на 3 апреля

2-3 лунные сутки. Сегодня Луна в Тельце ориентирует на практическую сторону дел и не обещает в ней стабильности.

Возможны финансовые сюрпризы. Могут неожиданно «вести себя» используемые материалы, вещи, продукты и техника. Возрастут риски при любых работах, при обновлениях и совершении сделок. Также возрастет вероятность убытка или ненужного груза. В течение дня будет расти нервозность, не исключены пищевые капризы и странные перепады настроения. К ночи может усилиться вспыльчивость, упрямство и страсть к авантюрам. Буря эмоций снизит профессиональное мастерство, в любом деле не помешают меры осторожности.

Овен

Сегодня у Овнов станет чуть меньше возможностей для свободного общения на интересные им темы и для самовыражения через речь. Не исключена зацикленность на материальных делах, питании или иных практических вопросах. Возрастет интерес к новым или нетрадиционным видам заработка с прицелом на будущее. День может спровоцировать внезапные пищевые капризы, финансовые риски, незапланированные траты.

Телец

Сегодня Тельцы склонны потакать своим оригинальным привычкам или минутным странным капризам. В стремлении к своей цели они изобретательны и настойчивы. Дополнительным мотивирующим фактором может стать эффект «уходящего поезда» - например, желание получить или сделать что-то эксклюзивное в самый последний момент. Возможны внезапные перепады настроения, приводящие к нервозности и раздражительности.

Близнецы

Близнецам этот день может принести неожиданные ситуации материального или бытового характера. Вероятность сюрпризов возрастает, если ваши средства вложены в оригинальный долгосрочный проект, или вы зависимы от поддержки друзей, у вас есть зарубежные активы и валютные вклады. А также если у вас фаза путешествий, неустроенного быта, финансовой перестройки, хаотичного или экспериментального питания.

Рак

Сегодня у Раков вновь вызывает знакомые вопросы близкое или отдаленное будущее. Особый интерес при этом представит материальная сторона, поскольку каким-то образом внимания могут потребовать вопросы вложений, уровень финансовых рисков, надежность операций, степень предсказуемости процессов. Еще одной важной темой могут стать отношения с друзьями, инвесторами, свободными сообществами или финансовыми организациями. Любые новые эксперименты рискованны.

Лев

Сегодня Львам предстоит действовать в условиях эксперимента, нововведений или непредсказуемости. Даже в плановом мероприятии возможен сюрприз. Многим Львам придется из интеллектуалов и романтиков стать материалистами и практиками, решать необычные задачи нетрадиционными методами. Целью усилий может быть не только выгода, но и сохранение дружеских отношений с партнерами, инстанциями, руководством.

Дева

Сегодня Девам лучше не искать легких знакомых путей и не ждать быстрого успеха, поскольку обстоятельства могут требовать быстрых и неочевидных решений. Тем не менее, звезды советуют не сдаваться в любой нестандартной ситуации: шансы на успех велики, но пару дней придется поработать в авральном или экспериментальном режиме.

Весы

Настроения этого дня увлекают Весов на рискованный путь. Возможно искушение финансовым, любовным или другим экспериментом, деловой или иной авантюрой. Звезды подсказывают, что время везения в подобных мероприятиях не исходе и лучше не искушать судьбу без веской причины - особенно если вы дорожите своим здоровьем, творческими наработками, сложившейся дружбой, материальными и моральными ресурсами.

Скорпион

Сегодня Скорпионы не всегда в силах спрогнозировать чужой настрой и поэтому могут нервничать - и эта нервозность грозит передаться окружающим, усиливая их собственную эмоциональность, а значит, и поспешные и часто непродуманные действия. Вероятно нестандартное поведение домашнего, дружеского, рабочего или иного окружения. Даже в слаженном союзе и в знакомой работе ждут сюрпризы - с той разницей, что это будет управляемый, а не стихийный процесс.

Стрелец

Сегодня Стрельцам не стоит заниматься скучной рутиной и планировать свой день в деталях: непредсказуемые события внесут изменения в любую программу. Привычный порядок действий может сломать аврал, обновление или эксперимент. Придется отступить от шаблона, режима, инструкции, рецепта. Источником сюрпризов могут стать подчиненные, друзья, питомцы, используемые инструменты, материалы или продукты.

Козерог

Сегодня Козероги получат больше свободы (в том числе финансовой и технической), но рискуют использовать ее неправильно. День подталкивает к экспериментам и авантюрам, для которых может не хватать ресурсов, упорства или опыта. Надежда получить желаемое есть - но придется просчитать варианты и заложить в планы фактор непредсказуемости. Не стоит надеяться на быстрый и легкий эффект от своих усилий.

Водолей

Сегодня Водолеев может ждать неожиданный фронт работ в доме, в офисе или на производстве. Не исключены бытовые, жилищные и другие сюрпризы, неровные отношения с близкими, друзьями и домочадцами. Нервозность может повлиять на самочувствие. Особого внимания требуют финансовые дела, любовные отношения и личные привычки в питании: в этих сферах может назревать кризис и пересмотр прежних предпочтений.

Рыбы

Сегодня первый правильный импульс может смениться у Рыб следованием внешним инструкциям, которые им не подходят. В итоге они рискуют так и не получить желаемое - или пойти трудным путем проб и ошибок, способным отнять у них массу сил и ресурсов. Возможно, их начнут сбивать с толку друзья, типовые правила или популярные стандарты. Прежде, чем пуститься в путь, им желательно прислушаться к себе.