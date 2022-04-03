Делаем ставку на комфорт — финансовый гороскоп на 4 апреля

Сегодня очень важно сосредоточится на насущных задачах и работать в комфорте.

Овен

Сегодня типичные Овны могут попасть в сложное положение. Внешние обстоятельства поменяются, и вы можете столкнуться с затруднениями при выполнении плановых заданий. Обращайте внимание на поступающую информацию, даже случайную – там могут быть ценные подсказки относительно того, как действовать в дальнейшем. Активнее работайте с документами - здесь вы можете преуспеть.

Телец

У Тельцов в карьере и профессиональном обучении могут возникнуть трудности. Особенно это касается тех, кому предстоит защищать дипломную работу или кандидатскую диссертацию. Конкуренты могут попытаться нанести ущерб вашей деловой репутации. Сосредоточьтесь на текущей работе и не отвлекайтесь на пустяки.

Близнецы

Сегодня у Близнецов могут возникнуть сбои при проведении финансовых операций. Особенно это относится к оформлению денежных переводов за границу. Старайтесь внимательнее заполнять формуляры на платежи, возможны ошибки с цифрами. Не слушайте ничьих советов и подсказок, принимайте решения самостоятельно. Возможны препятствия технического характера.

Рак

Ракам, работающим в сфере услуг, сегодня рекомендуется быть осмотрительнее при общении с клиентами. Постарайтесь заранее распознать неплатежеспособных клиентов, чтобы не тратить на них время и усилия впустую. Также будьте внимательнее при проведении финансовых расчетов с клиентами - есть риск столкнуться с попыткой обмана. Воздержитесь от финансовых заимствований и крупных приобретений.

Лев

У Львов может неблагоприятно сложиться этот день для деловых контактов. Возможно, вам не удастся добиться взаимопонимания с теми людьми, с которыми вас может связывать какое-то деловое взаимодействие, диалог. От переговорного процесса на данном этапе лучше воздержаться. Успешно проходит учеба и служебные командировки.

Дева

Девам, имеющим отношение к творческим профессиям, в тот день, возможно, придется столкнуться с препятствиями при реализации своих идей. Возможно, коллеги и сослуживцы не смогут правильно оценить ваши творческие замыслы, и поэтому вы будете лишены их поддержки. А в одиночку вам будет сложно реализовать задуманное. Отдавайте предпочтение традиционной деятельности.

Весы

У Весов в этот день может сорваться важная сделка, связанная с финансовыми спекуляциями или с куплей-продажей недвижимости. Воздержитесь от подготовки отчетов о проделанной работе. Возможны ошибки при работе с цифрами. Между тем это хорошее время для пополнения багажа профессиональных знаний. Успешно проходит обмен мнениями. Можно принимать участие в конференциях.

Скорпион

Расчеты Скорпионов, работающих в сфере торгово-закупочной деятельности, на заключение торговых сделок сегодня могут не оправдаться. Деловые встречи и поездки могут не состояться по независящим от вас причинам. Успешно смогут проявить себя изобретатели, рационализаторы, инженерно-технические работники. Складываются хорошие отношения в трудовом коллективе.

Стрелец

Не лучшее время для Стрельцов, связанных с торгово-закупочной и посреднической деятельностью. Воздержитесь от деловой переписки, если не хотите чтобы вас ввели в заблуждение. Также лучше не использовать имеющиеся у вас деловые связи, поскольку вы можете столкнуться с неисполнением обещаний. Успешно пойдут дела у тех, кто связан с партнерским сотрудничеством или занимается индивидуальным обслуживанием клиентов.

Козерог

Ожидания Козерогов сегодня могут расходитсья с реальностью, так что первое правило - не спешить. По этой причине рекомендуется воздерживаться от проявления инициативы. Не рекомендуется начинать важных проектов без соответствующих гарантий поддержки со стороны деловых партнеров. Также очень важно тщательно подготовиться в техническом и информационном смысле.

Водолей

Водолеи сегодня могут проявить необычайную сообразительность в решении каких-то интеллектуальных и технических вопросов. Успешно пойдет процесс профессионального обучения и обмена опытом с коллегами из других регионов и заграницы. Также это хорошее время для проведения рекламных мероприятий, публикации резюме в Интернете.

Рыбы

Рыбам сегодня рекомендуется делать ставку на выполнение плановых заданий на основной работе. Если у вас есть дополнительная подработка в виде частных заказов, то их пока лучше отложить на более позднее время. Кроме того, при выполнении частных заказов следует брать предоплату в качестве гарантии оплаты всей работы. Не следует доверяться случайным незнакомым людям.