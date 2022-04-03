Вселенная проверит наши нервы на прочность — гороскоп на 4 апреля

3-4 лунные сутки. Сегодня Луна в Тельце мотивирует тяжело работать на благосостояние или на другой наглядный практический результат.

Это потенциально напряженный день, связанный с возможными ссорами и чрезмерными эмоциями. Вероятны кулинарные, технические и хозяйственные сложности, производственные авралы, проблемы с используемыми материалами и инструментами. Ситуация может потребовать от вас сложных решений и эмоциональной выдержки. Сейчас нежелательны любые начинания и покупки. Положительные стороны дня - моральная поддержка или награда, выгода от старых вещей и резервов, помощь от друзей или близких.

Овен

Сегодня звезды не советуют Овнам заключать сделки и вести дела с друзьями - либо рекомендуют быть в таких случаях внимательнее. Есть риск срыва планов. Возможен конфликт. Нежелательно покупать новинки: вероятны ненужные, некачественные или даже бракованные «находки». Выгода вероятнее от продажи старых вещей, а также за счет поддержки из скрытого или далекого источника. Пора обновлять финансовую тактику.

Телец

Сегодня у Тельцов сложный день, но у них все же есть точка опоры. Чтобы ее найти, им важно за деловой частью событий не забывать о духовной и иногда «подниматься над суетой». В это день очень важно действовать планомерно и контролировать свой уровень стресса, поскольку в ином случае возможны цейтнот, конфликты и авралы. Не стоит упрямо стучаться в закрывшиеся двери: очень скоро откроются другие, более гостеприимные. Нежелательны покупки и начинания.

Близнецы

Сегодня Близнецы окажутся в сложном положении, если зависят от людей, денег или внешних обстоятельств. В этом случае их ждет стресс, дезориентация, препятствие, материальный ущерб или финансовое затруднение. Близнецы, свободные от подобных проблем, будут слышать «раскаты грома» в фоновом режиме. Им будет выгоднее не спешить с начинаниями и оставаться в тени, пока длится период неопределенности.

Рак

Ракам звезды напоминают о повышенном риске сегодняшнего делового начинания и рекомендуют от него воздержаться: скорее всего, это будет невыгодная авантюра, даже если вести ее с друзьями. Плюсы этого дня лежат в нематериальной сфере. Это может быть обоснованная надежда на появление каких-то новых возможностей, моральная поддержка от друзей и близких либо каких-либо заслуживающих вашего доверия авторитетов.

Лев

Львам стоит учитывать, что сегодня велик риск конфликта, барьера или конкуренции. Может требоваться жесткое и необычное управленческое решение. Поддержки лучше ждать не по внешним, а по скрытым каналам. Это может быть тайный ресурс, припрятанный резерв или недавно найденный духовный источник. Нежелательны любые начинания: сейчас это верный способ усложнить себе жизнь, ничего от этого не выиграв.

Дева

Сложности этого дня могут принести Девам много хлопот и отнять у них массу сил, но и дадут им надежду. Будет трудной их дорога к духовному или профессиональному росту, к признанию их талантов и мастерства за рубежом или в авторитетной среде. Технические затруднения могут быть связаны с освоением нового инструментария или с другим обновлением. Возможно, придется пройти через стресс или конфликт.

Весы

В эти сутки Весы могут пройти через мини-кризис, временно оказаться в тупике или на перепутье. Некоторые Весы сознательно пойдут на риск или решатся на авантюру. Возможно большое внимание к совместным активам, общим ресурсам и резервам, стоимости услуг. Выгоды, полученные сегодня, сомнительны, если это не доход от прежних финансово-имущественных операций. Все начинания лучше отложить до завтра.

Скорпион

Сегодня Скорпионам стоит поберечь значимые отношения. Не исключено, что ради их сохранения им придется пойти на жертвы - например, стойко перенести вспышку чужого гнева или смириться с дискомфортом из-за чьих-то неординарных привычек. В деловой сфере это день жесткой конкуренции, в которой победит самый упорный и изобретательный. Некоторые кризисы положительны - например, творческие и любовные.

Стрелец

Сегодня Стрельцам очень важно действовать планомерно и без спешки, иначе велик риск оказаться в ситуации аврала, особенно если вы выполняете организационную или руководящую роль. Стрельцы, избегающие заниматься делами лично, столкнутся с непредсказуемым поведением своих помощников - например, подчиненных или домашнего персонала. Возможны поломки, неудачные эксперименты, сложности при попытке получить техническую поддержку.

Козерог

Сегодня Козероги получают желаемое ценой усилий, потерь или стрессов. Однако те Козероги, которые предпочли не работать над воплощением своих желаний, вовсе не обязательно в выигрыше: они не набирают тот уникальный опыт преодоления препятствий, без которого нет истинного мастерства. Звезды намекают, что неудачи этого дня - лишь преддверие новых приятных возможностей, а за труды положена награда.

Водолей

Водолеям сегодня предстоит энергозатратный день. Общее напряжение момента будет усиливаться личной ответственностью. События этого дня могут стать проверкой на мастерство, профессионализм, изобретательность или управленческие качества. Возможно, придется защитить свой дом или бизнес. Вероятны разногласия с женщинами из близкого круга. Лучше воздержаться сейчас от любых покупок.

Рыбы

Сегодня, даже находясь на верном для себя пути, Рыбы рискуют столкнуться с массой помех - или с одним, но серьёзным препятствием. Если вы не готовы к сложным решениям или не нацелены на быстрый результат, вам имеет смысл выждать, пока условия не станут более благоприятными. Если же по натуре вы человек действия, ничто не мешает вам выступить с какой-то инициативой: несмотря на сложности, шанс у вас есть.