Сдерживаем порывы — любовный гороскоп на 4 апреля

Сегодня у нас слишком много эмоций — именно они могут испортить наши отношения.

Овен

Сегодня Овны могут быть в раздраженном состоянии из-за своих текущих дел и на этой почве поссориться с любимым человеком. Риск размолвки выше, если пара не только встречается в романтической обстановке, но и ведет вместе дела. Не стоит обижать партнера, иначе он начнет внутренне от вас отдаляться.

Телец

Непростые события этого дня способны довести влюбленных Тельцов до «белого каления» и отчаяния. Они могут тяжело переживать ссору с любимым человеком, даже если сами затеяли ее. Звезды спешат обнадежить их: гроза не будет долгой, и уже через пару дней ситуация начнет меняться в позитивную сторону.

Близнецы

Сегодня Близнецам не стоит спешить с любовной инициативой и планами на близкое будущее, так как ситуация меняется. Лучше не торопить события, пока не ясны новые тенденции: возможно, вы лишаетесь некого преимущества. Не исключено, что судьба готовит вам новые испытания или романтические соблазны.

Рак

Ракам стоит учитывать, что сегодня даже самые благие намерения в любовных делах ведут их в тупик. Звезды настоятельно советуют набраться терпения и подождать несколько дней, пока обстоятельства не начнут складываться более благоприятным образом. В том, что это случится, сомнений практически нет.

Лев

Сегодня отношения Львов с «половинкой» вряд ли будут гладкими. Многие Львы станут свидетелями очередной перемены в ее настроении или тактике. Положительные стороны сегодняшних событий не видны невнимательному взгляду. Возможно, партнер начнет понимать, какие чувства владели вами в последние месяцы.

Дева

Сегодня влюбленным Девам придется проявить настойчивость, изобретательность и совершить нечто вроде подвига. Похоже, сейчас это единственный способ доказать свою любовь или добрые намерения. Партнер настроен благосклонно, но не откажет себе в удовольствии немного подразнить Деву.

Весы

Сегодня Весы сталкиваются с признаками перемен в своих любовных отношениях либо организуют их сами, не всегда по собственной воле. Некоторые Весы могут отказаться от радикальной идеи - например, от идеалов свободной любви. Возможен небольшой тест на прочность чувств. Не стоит заводить новый роман.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут избрать в своих любовных перипетиях либо путь конфликтов, либо путь принятия. При выборе второго варианта возможные ссоры этого дня дадут возможность принятия различий, открывающей путь к гармонии. Проявив терпение и усмирив свой темперамент, через пару дней вы получите желаемое без лишних усилий.

Стрелец

В зависимости от собственного характера и сложившейся ситуации Стрельцы могут воспринять нервирующие события этого дня как приключение или как проблему. В любом случае, непредсказуемый и острый поворот сюжета получит романтическое продолжение, в душе Стрельца он разбудит новые тайные чувства.

Козерог

Сегодня любовный успех не достается Козерогам даром, но звезды считают, что за любовь им стоит побороться. Даже если сегодняшние события приведут к кризису, он окажется благотворным (во что, вероятно, многим Козерогам-скептикам будет трудно поверить) и доказательства не заставят себя долго ждать.

Водолей

Сегодня Водолеи вынуждены действовать жестко и рискуют повздорить с любимым человеком буквально по любому поводу. Это тот день, когда Водолеям лучше сдерживать эмоции, так как любую мелочь или неожиданность они воспринимают как вызов. Есть риск ссоры или разрыва отношений.

Рыбы

Сегодня Рыбам не стоит давать волю своим тайным чувствам: преждевременная откровенность даст обескураживающий результат, который ослабит их веру в себя. Если вы все же допустили промах, не зацикливайтесь на нем: через несколько дней о сегодняшнем стрессе вы вспомните с улыбкой или недоумением.