Пять невыносимых бывших по знаку зодиака

Астрологи предостерегают: прежде чем заводить отношения с мужчиной, нужно тщательно изучить его гороскоп.

Часто случается так, что решение о разводе или расставании принимает кто-то один. Тому виной быть может измена, а может, и банальное «не сошлись характерами». Однако, несмотря на причину, многие надеются, что этот процесс пройдет безболезненно и быстро, а вскоре их настигнет светлое будущее. Но не всегда этим мечтам суждено осуществиться.

Специалисты составили рейтинг из пяти самых невыносимых мужчин по знаку зодиака, которые, даже становясь бывшими, продолжают мучить своих возлюбленных.

На пятое место астрологи поставили Близнецов. Представитель этого знака уходит от избранницы быстро, навсегда, ничем и никогда о себе не напоминая. Но это если он является инициатором разрыва. В случае если женщина устала от жизни с таким назойливым человеком или ему изменила — быть беде.

Потом в списке невыносимых бывших идут Весы. Добрый, ответственный, честный, спокойной и миролюбивый мужчина-Весы является таковым, только если изо дня в день кто-то нахваливает его таланты. Но если кто-то посмел задеть его самолюбие, то придется смириться с бесконечными скандалами. Этот мужчина не понимает намеков: просто так его не выгонишь. Он целую вечность будет анализировать: стоит уйти или все же остаться. Вероятно, когда-нибудь мужчина-Весы оставит вас в покое, но будьте уверены — это ненадолго.

Если вы когда-нибудь расставались со Скорпионом, то знаете наверняка: он не только ужасный бывший, но и просто ужасный человек. Вечные ссоры, упреки и недомолвки — это неотъемлемая часть отношений, в которые вступает мужчина-Скорпион. Однако все его возлюбленные еще долго роняют слезы и, причитая, заявляют: такого мачо им больше не встретить. Впрочем, душевное спокойствие и стабильность никто не променяет на страстный секс со Скорпионом. Так что и жалеть о разрыве отношений не стоит.

Мужчина-Рак вряд ли позволит возлюбленной просто так избавиться от него. Он всем чем угодно вцепится в избранницу в стремлении обуздать ее порывы найти себе более выгодную партию. Так что приготовьтесь: Рака придется «отдирать» от себя буквально с кожей. Однако даже такие жертвы не исключают того, что бывший будет бегать за возлюбленной, приговаривая «Как ты могла!» и давя на жалость.

Самый невыносимый и мстительный бывший — мужчина-Рыбы. Он не просто испортит нервы экс-возлюбленной, но сделает все, чтобы уничтожить ее как личность. Даже спустя годы после разрыва он непременно напомнит о себе, сделав какую-то гадость. С таким человеком можно только постараться мирно договориться, сообщает Пятый канал.