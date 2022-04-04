Учимся на чужих ошибках — финансовый гороскоп на 5 апреля

Сегодня полезно общаться с коллегами со стажем или с вдохновляющими людьми — они поделятся своими ошибками.

Овен

Овнам звезды советуют активнее укреплять деловые связи, совершать короткие поездки, налаживать контакты. Чем больше людей попадет в поле вашего внимания, тем больше будет вариантов для успешного урегулирования вопросов. Старайтесь вовлекать других людей в сферу ваших экономических интересов. Ваши способности к обучению и аналитической обработки информации будут выше среднего уровня.

Телец

Тельцы имеют неплохие шансы успешно выполнить запланированную на сегодня работу в полном объеме, если начнут работать с утра пораньше. Также хорошо запланировать на утро наиболее сложную и трудоемкую работу. Можете рассчитывать на плодотворное сотрудничество с коллегами и подчиненными. Особенно удачно этот день пройдет для строителей, работников жилищно-коммунальных и ремонтных служб.

Близнецы

У Близнецов, привыкших действовать самостоятельно и инициативно, этот день может сложиться вполне успешно. Действуя смело и берясь за новые дела вы сможете добиться определенного прогресса. Очень важно поддерживать в себе оптимистичный настрой и быть уверенными в успехе. Наиболее преуспеют представители творческих профессий и те, кто занят освоением новой профессии.

Рак

Сегодня Раки могут преуспеть в делах, связанных с дополнительной подработкой. Если вы выполняете частные заказы, полученные через Интернет по фрилансу, то лучше браться за такую работу с утра. В это время ваш труд будет наиболее успешным, и вы сумеете быстро завершить начатое. Другим позитивным направлением в работе может стать подготовка отчетной документации и выполнение ремонтно-строительных работ.

Лев

У Львов прекрасный день для вовлечения других людей в сферу ваших интересов. Вы сможете существенно расширить свои экономические возможности за счет новых деловых контактов. Планы, которые вы составите сегодня, имеют большие шансы на реализацию. Успешно поработают торговцы и водители транспорта. Поиск необходимой для работы информации увенчается успехом.

Дева

У Дев хорошее время для трудоустройства. Безработным рекомендуется удвоить усилия по поискам работы, и тогда ваши старания могут быть вознаграждены. Улучшаются шансы на карьерный рост, особенно если вашим непосредственным начальником является женщина. Наиболее важные дела старайтесь запланировать на утреннее время.

Весы

У Весов хороший день для профессионального обучения, обмена мнениями, приобретения навыков работы с информационными технологиями. Успешно пройдут дальние командировки. Легко решаются юридические вопросы, можно подавать исковые заявления о возмещении ущерба. Может укрепиться ваша деловая репутация.

Скорпион

Скорпионам в этот день рекомендуется заниматься урегулированием финансовых вопросов. Особенно это относится к финансовым заимствованиям, долговым обязательствам, ссудам и кредитам. Вы можете получить финансовую поддержку, благодаря которой ваше положение укрепится. Если вы давно планируете оформить в банке кредит, то сейчас шансы на это выше.

Стрелец

Стрельцам рекомендуется максимум внимания уделить вопросам сотрудничества с деловыми партнерами. Вы сможете договориться сразу с несколькими партнерами в рамках коллективного сотрудничества. Первая половина дня более благоприятна для деловой активности. Успешно поработают те, кто занимается выполнением индивидуальных услуг.

Козерог

Козерогам в этот день рекомендуется ориентировать себя на развитие делового взаимодействия с теми коллегами и подчиненными, с которыми у вас уже имеются хорошие личные отношения. Утром хорошо решать технические вопросы. Успешно проявят себя изобретатели, рационализаторы и инженеры. При должной активности вы сумеете уже к полудню справиться с объемом работы всего дня.

Водолей

Водолеям сегодня рекомендуется заниматься повышением уровня профессионального образования. Используйте для этого возможности Интернета, общение с коллегами по электронной почте и на специализированных форумах. Точный совет грамотного и опытного коллеги будет очень кстати. Успешно проходят служебные командировки. Ваша деловая репутация может укрепиться.

Рыбы

Рыбам сегодня рекомендуется задуматься над вопросом капиталовложений в недвижимость, а также ведения строительных, отделочных и ремонтных работы. Это прекрасное время для работы в сфере производства и ремонтно-бытовых служб. Семейный бизнес и фриланс могут получить импульс к развитию. Также в этот день могут улучшиться условия труда на вашем рабочем месте.