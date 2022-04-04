На пороге нового увлечения — любовный гороскоп на 5 апреля

В этот день стоит больше общаться и знакомиться — можем найти свою половинку.

Овен

В этот день Овны общительны, активны и не настроены вникать в эмоциональные тонкости. Если вчера вспыхнула ссора или возникла проблема, сегодня Овен способен как ни в чем ни бывало позвонить и позвать на свидание. Любимый человек, со своей стороны, не склонен афишировать свое недоумение или обиду.

Телец

В любовных делах Тельцов начинаются приятные подвижки, которых они пока могут не осознавать. Многие Тельцы станут мягче, мечтательнее и разрешат себе верить в чудо там, где еще недавно пытались быть скептиками. Если случилась ссора, они будут склонны простить партнера, если не сейчас, то потом.

Близнецы

Сегодня у Близнецов может возникнуть сильное искушение поставить свои эмоции на первое место. Проявляя любовную инициативу, желательно строго придерживаться знакомых рамок поведения и не давать слишком много воли своим чувствам: не исключено, что пока это всего лишь заманчивые романтические мечты.

Рак

Влюбленным Ракам звезды намекают, что вскоре их ждет эмоциональный подъем и всплеск романтических чувств, но пока советуют не зацикливаться на этой стороне жизни. Одиноким Ракам желательно быть среди людей: там больше шансов встретить того или ту, кто будет отвечать их тайному любовному идеалу.

Лев

Сегодня Львы отлично ладят с партнером в формальной части - по крайней мере, они на это настроены. Нет проблем с перепиской, договоренностью, согласованием планов на будущее, ведением совместных дел. Теплые нежные чувства в этой схеме могут оказаться «за бортом»: подразумеваются, но не афишируются.

Дева

Влюбленным Девам этот день поможет мыслить рационально и не терять из виду свои цели даже при временной дезориентации. Честно «разложить по полочкам» все детали особенно важно, если в отношениях намечается новый интригующий этап, и вы боитесь целиком оказаться во власти романтических эмоций.

Весы

Сегодня Весы ощущают уверенность в спокойных союзах, построенных на дружбе или деловом интересе. Тайные волнующие переживания ждут Весов, проходящих начальную романтическую стадию отношений, а также тех, кто готовится увидеться с объектом своих симпатий за рубежом или встретиться после разлуки.

Скорпион

Сегодня Скорпионам лучше взять свои чувства под контроль, так как жизнь состоит не только из романтики. Бурное проявление эмоций может быть неуместным. Ветреным легкомысленным Скорпионам самодисциплина поможет не смотреть по сторонам и хранить верность тому (той), с кем возможно настоящее счастье.

Стрелец

Сегодня в интересах Стрельцов равноправный, реалистичный и официальный союз, где партнеры - друзья, коллеги или соратники. Романтический идеальный сценарий отношений, который сложился в сознании многих Стрельцов и является предметом их активных фантазий, в эти сутки не предусмотрен или вторичен.

Козерог

Сегодня влюбленным Козерогам не помешает абстрагироваться от своих чувств и посмотреть на ситуацию объективно. Одиноким Козерогам с той же целью полезно мысленно взглянуть со стороны на свои тайные романтические мечты: они близки к реальности, но отстраненный трезвый взгляд все же не повредит.

Водолей

Сегодня Водолеи неплохо владеют своими эмоциями и держат их под контролем, если сами того захотят. Их уверенность передастся любимому человеку. Особенно украсит это качество представителей сильного пола: они будут для своих любимых той самой надежной «каменной стеной», о которой те втайне мечтают.

Рыбы

Звезды спешат обрадовать Рыб: они на пороге нового романтического увлечения. К сожалению, текущая ситуация склоняет к непостоянству и может помешать сразу разобраться в своих ощущениях и желаниях. Не торопитесь «распахивать душу», пока не прислушаетесь к себе и не сориентируетесь в обстановке.