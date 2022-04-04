Найдем подход к каждому — гороскоп на 5 апреля

4-5 лунные сутки. Луна в Близнецах добавляет подвижности и общительности - и советует не тратить эти дары впустую.

Ментальную и физическую энергию желательно направить на финальный этап плановых работ и на оформление связанных с ним документов. День хорош для собеседования, командировки, сотрудничества. Полагаться лучше не на интуицию и чувства, а на правила, стандарты и шаблоны. Эмоции сегодня переменчивы, могут меняться вкусы, предпочтения и объекты симпатий. Из-за нового настроя не исключены мелкие недоразумения в любви, в финансовых делах, при покупках и платежах и в эстетических вопросах.

Овен

Сегодня Овны получат возможность высказаться, наладить интересные им связи или удовлетворить свое любопытство. Не стоит медлить, так как время идет быстро, и момент может быть упущен. День способствует деловитости, организованности и подвижности, подходит для коротких командировок, совещаний и оформления документов, хорош для тех, чья деятельность связана с поездками, контактами и посредничеством.

Телец

Сегодня у Тельцов начнет явно или подспудно меняться настроение. К ночи многие Тельцы заметят, что смотрят вперед с новой надеждой. Возможно, им захочется стать мягче, простить или забыть некоторые неприятности, отдохнуть. Однако в текущих делах пока лучше не менять установленный порядок. Важно своевременно проявлять дотошность, жесткость, деловитость и организованность там, где это необходимо.

Близнецы

Близнецам не стоит упускать отличные возможности. Настал удачный момент для любых начинаний, где четко прописаны правила и сценарии. Стоит быть осторожнее, если в дело замешаны романтические чувства и ожидания. Иногда придется ориентироваться не на формальности, а на авторитеты - например, на мнение начальника, родителя, учителя или влиятельного заказчика. Нежелательны покупки.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам послушно подчиняться общепринятым правилам и не выделяться из толпы больше, чем необходимо. Данная тактика особенно желательна в дороге, а также в рабочем или другом коллективе: сейчас это лучший способ получать информацию и техническую помощь. Поддержку эмоциональную и духовную придется черпать из других источников - которых, к счастью, у вас становится больше.

Лев

Львам стоит сконцентрироваться на вопросах коммуникации. Настало удачное время для совещаний, разъездов, участия в коллективных акциях и полуформальных целевых мероприятиях. Можно заниматься оформлением документов, расширением связей, обсуждением личных и совместных перспектив. Хороший день для обучения в группе. Из поля зрения могут ускользнуть перемены в любви, финансовых и налоговых делах.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам ставить на первое место карьеру, профессиональный статус, целевые контакты и плановые мероприятия. Не стоит терять время, если вы хотите закрепить дорого доставшийся успех, по горячим следам отчитаться о проделанной работе, оформить или подать документы, посетить государственное учреждение или побеседовать со своим руководством на сложную и критичную для себя тему.

Весы

Весам звезды подсказывают, что сегодня хорошо приступать к запланированным делам - но предупреждают, что в программе могут появиться поправки. Возможно, вам придется уделить больше времени своему здоровью, найти помощника, гида или наставника в мелких делах. Это особенно актуально, если вы планируете командировку, хотите лечиться или работать за рубежом, вынуждены брать с собой в дорогу питомца.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам руководствоваться не чувствами, а холодным разумом, суровым опытом и трезвым расчетом. Новые приятные эмоции и хорошие предчувствия вас не обманывают, но не могут быть пущены в ход, пока для них не готов фундамент. Имеет смысл сконцентрироваться на завершении сложных работ или тренировок, на проверке систем безопасности и оформлении соответствующих документов.

Стрелец

Сегодня Стрельцам стоит ценить обратную связь, откликаться на все предложения и сообщения: вполне вероятно, что среди потока звонков и писем найдется заветное послание от нужного человека. Этот день настраивает на законное и прозрачное партнерство. Вашими слабыми местами могут стать объективность и дисциплина. Желательно ориентироваться не на оторванный от жизни идеал, а на стандарт и регламент.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам заняться рутинными мелочами, плановыми работами или бухгалтерией. День подходит для технической и интеллектуальной деятельности, коротких командировок. Не помешает привести в порядок документы и уточнить сделанные расчеты. Хорошо работать с прикладными компьютерными программами, помогающими вести дом, контролировать самочувствие и развивать свободный бизнес.

Водолей

Сегодня судьба дает Водолеям время для завершающих действий, которые призваны достойно увенчать их недавние усилия и подвести под ними черту. Звезды советуют не терять такую возможность: именно сейчас можно многое сделать без лишней спешки и суеты, в соответствии со своим собственным планом или заданными нормами качества. Все ключевые шаги и энергозатратные работы лучше планировать на завтра.

Рыбы

Сегодня Рыбам лучше ориентироваться не на свою интуицию, идеал или новое желание, а на внешние стандарты. Это могут быть правила общежития, социальные нормы поведения, профессиональные шаблоны, азы безопасности или другие системные требования. Настроение может быть переменчивым. Не стоит спешить раскрывать чувства и делать покупки (особенно если это подарки, личные вещи или приобретения в дом).