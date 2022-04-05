Карьера каких знаков взлетит до небес совсем скоро

Астрологи поделились, каким знакам зодиака улыбнется удача на профессиональном поприще.

Близнецы в апреле смогут показать свои лидерские качества, а их авторитет сильно поднимется в глазах коллег. Отношения с начальством также изменятся в лучшую сторону, вполне возможно, что им доверят какой-либо важный проект или задачу. Звезды сулят удачу во всех рабочих начинаниях.

Как передает портал "АстроМеридиан" некоторые представители Весов могут сменить работу на более престижную и высокооплачиваемую. Тех, кто предпочел остаться на прежнем месте, ждет продвижение по карьерной лестнице. Повышение существенно преумножит доход и откроет новые горизонты и возможности.

Овнам улыбнется удача в рабочих моментах: их также ожидает повышение в должности. Для Овнов-бизнесменов апрель станет месяцем, когда доход от своего дела сильно возрастет.