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Карьера каких знаков взлетит до небес совсем скоро

5 апреля 2022ГороскопыРодной город

Астрологи поделились, каким знакам зодиака улыбнется удача на профессиональном поприще.

Карьера каких знаков взлетит до небес совсем скоро
Фото: Кадр из фильма "Притворись моим парнем"

Близнецы

Близнецы в апреле смогут показать свои лидерские качества, а их авторитет сильно поднимется в глазах коллег. Отношения с начальством также изменятся в лучшую сторону, вполне возможно, что им доверят какой-либо важный проект или задачу. Звезды сулят удачу во всех рабочих начинаниях.

Весы

Как передает портал "АстроМеридиан" некоторые представители Весов могут сменить работу на более престижную и высокооплачиваемую. Тех, кто предпочел остаться на прежнем месте, ждет продвижение по карьерной лестнице. Повышение существенно преумножит доход и откроет новые горизонты и возможности.

Овен

Овнам улыбнется удача в рабочих моментах: их также ожидает повышение в должности. Для Овнов-бизнесменов апрель станет месяцем, когда доход от своего дела сильно возрастет.

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