Какие стихийные перемены принесет нам апрель
Наступивший апрель и порадует, и огорчит.
Первым ярким отличием апреля станут два начинающихся в первой половине месяца цикла. Это два знаковых и с тревогой ожидаемых соединения планет – в первом случае двух вредителей Марса и Сатурна (точный аспект 5 апреля), во втором – ещё более редкий, мистический и плохо предсказуемый союз Юпитера и Нептуна (12 апреля).
Кроме того, апрель станет месяцем двух новолуний в первый и последний дни месяца, но 30 апреля новолуние особенное – по форме это ещё и Солнечное затмение в 11 градусе Тельца.
Итак, гороскоп новолуния в пятницу, 1 апреля, (9:24 по мск) во многом определяет программу месяца, а печать дурного соединения Марса с Сатурном (в среднем раз в два года) в первую неделю месяца будет главным раздражителем, несущим борьбу противоречий. Прошлое соединение этих планет в знаке Водолея проецировалось на первую неделю марта 1992 года, и именно в этот период принесло несколько типичных для этого аспекта событий с жертвами – ж/д катастрофу, аварию на угольной шахте, отречение от должности президента под давлением военных в одной из стран СНГ и других. Сейчас не так легко предположить какие именно сферы будут затронуты более основательно аспектом, но ясно одно – в такие периоды возрастает риск травм и правонарушений, аварий, пожаров, землетрясений, растёт недовольство властями и нестабильность в обществе в целом. Очень важным правилом должно стать неукоснительное исполнение правил техники безопасности где бы то ни было. Периоды активации соединения Марса с Сатурном неблагоприятны для здоровья – это типичное время обострений хронических заболеваний, производственных травм, стоматологических проблем, повышенной уязвимости костной системы и опорно-двигательного аппарата.
Со второй недели апреля растёт влияние соединения Юпитера с Нептуном (точный аспект 12 апреля). Об этом причудливом соединении ещё пойдёт речь в отдельном материале, а сейчас можно лишь предполагать о больших откровениях, духовных прозрениях и оптических обманах, иллюзиях текущего времени, которые могут вскрываться под сенью этого союза.