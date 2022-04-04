Какие стихийные перемены принесет нам апрель

Наступивший апрель и порадует, и огорчит.

Апрель может запомниться многим как один из ключевых месяцев 2022-го, хотя и сейчас уже можно с таким же подтекстом говорить об исторических феврале и марте 2022-го. Тем не менее конфигурации планет в апреле, образно говоря, подстёгивают колесницу несущихся стихийных перемен.

Первым ярким отличием апреля станут два начинающихся в первой половине месяца цикла. Это два знаковых и с тревогой ожидаемых соединения планет – в первом случае двух вредителей Марса и Сатурна (точный аспект 5 апреля), во втором – ещё более редкий, мистический и плохо предсказуемый союз Юпитера и Нептуна (12 апреля).

Кроме того, апрель станет месяцем двух новолуний в первый и последний дни месяца, но 30 апреля новолуние особенное – по форме это ещё и Солнечное затмение в 11 градусе Тельца.

Третий напряжённый фактор – мощное влияние Плутона в карте полнолуния 16 апреля и его разворот на обратное движение в канун затмения 30 апреля.

Итак, гороскоп новолуния в пятницу, 1 апреля, (9:24 по мск) во многом определяет программу месяца, а печать дурного соединения Марса с Сатурном (в среднем раз в два года) в первую неделю месяца будет главным раздражителем, несущим борьбу противоречий. Прошлое соединение этих планет в знаке Водолея проецировалось на первую неделю марта 1992 года, и именно в этот период принесло несколько типичных для этого аспекта событий с жертвами – ж/д катастрофу, аварию на угольной шахте, отречение от должности президента под давлением военных в одной из стран СНГ и других. Сейчас не так легко предположить какие именно сферы будут затронуты более основательно аспектом, но ясно одно – в такие периоды возрастает риск травм и правонарушений, аварий, пожаров, землетрясений, растёт недовольство властями и нестабильность в обществе в целом. Очень важным правилом должно стать неукоснительное исполнение правил техники безопасности где бы то ни было. Периоды активации соединения Марса с Сатурном неблагоприятны для здоровья – это типичное время обострений хронических заболеваний, производственных травм, стоматологических проблем, повышенной уязвимости костной системы и опорно-двигательного аппарата.

Со второй недели апреля растёт влияние соединения Юпитера с Нептуном (точный аспект 12 апреля). Об этом причудливом соединении ещё пойдёт речь в отдельном материале, а сейчас можно лишь предполагать о больших откровениях, духовных прозрениях и оптических обманах, иллюзиях текущего времени, которые могут вскрываться под сенью этого союза.

Вторая половина апреля стартует с трёх важных событий, каждый из которых заслуживают отдельного разбора – 15 апреля Марс переходит в «партизанские» Рыбы, а индикатор тёмных импульсов и соблазнов Лилит до конца года переходит в знак Рака. В полнолуние 16 апреля светила столкнутся с Плутоном, создавая серьёзный энергетический дисбаланс.

В общей планетной картине апреля серьёзное давление обстоятельств (особенно в первой половине месяца) могут испытывать властные структуры на всех уровнях. По всей вероятности, в апреле мы можем стать свидетелями сворачивания каких-то несоответствующих текущему моменту времени общественных процессов, программ и прошлых установок. Однако, там, где кончается одно, начинается что-то другое, и ростки новой реальности не заставят себя ждать. «Там, где кончается разум, начинается вера» (Аврелий Августин).

Наиболее проблемные дни месяца – 4-5, 10-12, 18, 23-24, 30.

Более гармоничные дни – 6-8, 15, 21-22, 26-27.