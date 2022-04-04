Теперь Рамблер/гороскопы можно добавить на главный экран
Да, добавитьОтмена
Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+

Какие финансовые сюрпризы ждут Весы, Скорпионов и Стрельцов в апреле

4 апреля 2022ГороскопыМарианна Басс

Кого ждет финансовый успех во втором месяце весны?

Какие финансовые сюрпризы ждут Весы, Скорпионов и Стрельцов в апреле
Фото: wrema.ru

Весы

В апреле вам придется тщательно контролировать все свои траты, чтобы сохранить деньги для реализации своих идей. Работать придется много, можете смело начать себе подыскивать дополнительный заработок. Зато вы отлично преуспеете сразу в нескольких видах деятельности и сможете неплохо увеличить свой доход. Только не стоит тратить бездумно эти деньги, лучше направить их на развитие своего бизнеса. А вот вкладывать деньги в непроверенные проекты не стоит, рискуете потерять все. Также не стоит хвастаться свободными деньгами перед окружающими, это привлечет мошенников, которые захотят вас обмануть.

Скорпион

В апреле звезды подарят вам шанс получить все то, о чем вы так мечтали. Однако это вовсе не значит, что на вас просто свалятся большие деньги. Придется приложить немало усилий, чтобы доказать на работе, что вы достойны получить повышение или премию. Не отказывайтесь от новых проектов и командировок, берите фриланс. Начните новое обучение, проведите анализ конкурентов. Все это поможет вам улучить свое материального положение. В этом месяце вам будет присуще бережное отношение к деньгам. Благодаря этому вы избежите мелких и ненужных покупок, которые пробивали дыры в вашем бюджете.

Стрелец

Вы слишком сильно переживаете из-за финансов. Хотя в этом месяце все, наоборот, будет складываться в вашу пользу. Крупные проекты и выгодные сделки будут сами плыть к вам в руки, давая крутой шанс заработать большое количество денег. Если, конечно, вы будете упорно трудиться. Полученную прибыль лучше вложить в образование: улучшить текущие компетенции или получить вторую специальность. Попробуйте задуматься о своем хобби, как о дополнительном источнике дохода. Вы удивитесь, сколько денег оно может вам принести.

ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Гороскопы
Учимся на чужих ошибках — финансовый гороскоп на 5 апреля
Учимся на чужих ошибках — финансовый гороскоп на 5 апреля
Гороскопы
На пороге нового увлечения — любовный гороскоп на 5 апреля
На пороге нового увлечения — любовный гороскоп на 5 апреля
Гороскопы
Найдем подход к каждому — гороскоп на 5 апреля
Найдем подход к каждому — гороскоп на 5 апреля
Гороскопы
Какие финансовые сюрпризы ждут Козерогов, Водолеев и Рыбы в апреле
Какие финансовые сюрпризы ждут Козерогов, Водолеев и Рыбы в апреле
Гороскопы
Какие стихийные перемены принесет нам апрель
Какие стихийные перемены принесет нам апрель
Гадания
Какую силу имеют наши волосы
Какую силу имеют наши волосы
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Гадания
Почему цветы на кладбище ломают пополам
Почему цветы на кладбище ломают пополам
Предсказания
Что ждет Россию в 2025 году
Что ждет Россию в 2025 году
Народные приметы
Народные приметы на 5 апреля 2022 года: что нельзя и что нужно делать
Народные приметы на 5 апреля 2022 года: что нельзя и что нужно делать
[object Object][object Object]