Держим эмоции и чувства при себе — любовный гороскоп на 6 апреля

Сегодня не стоит показывать своей второй половинке свои чувства — слишком много внимания может их отпугнуть.

Овен

Сегодня Овны склонны действовать в любви по инерции и часто слушают лишь себя. Им по душе динамичное развитие событий и словесный флирт. Увлеченные своими интересами, они могут не заметить, что ситуация изменилась, и партнеру иногда хочется от них чего-то другого - например, минутки полной тишины.

Телец

Сегодня от романтических планов Тельцов отвлекают насущные дела, поэтому многим из них приходится пока довольствоваться приятными мечтами. Свидание, назначенное на этот день, может протекать не так, как вы надеялись. Возможно, придется следовать навязанным шаблонам поведения в ущерб чувствам.

Близнецы

Сегодня звезды рекомендуют Близнецам подкрепить свои романтические надежды конкретными системными шагами: мечты так и останутся мечтами, если пассивно «ждать у моря погоды». Важно действовать честно и открыто: официальный путь может казаться скучным, зато в перспективе окажется более выгодным.

Рак

Сегодня Ракам имеет смысл замаскировать свои чувства и ожидания. Обстановка не располагает к молчанию, поэтому придется действовать другими методами - например, переводить разговор на смежные темы или отшучиваться, нейтрализуя интерес к своим тайнам. Для любовной инициативы это неудачный момент.

Лев

Сегодня Львы тайно мечтают о чем-то большем, чем простое общение с объектом симпатий, но у них вряд ли будет возможность озвучить свои желания открыто. В лучшем случае, обстоятельства позволят косвенно на них намекнуть. Это хороший день, если вас устроит деловой или дружеский нейтральный контакт.

Дева

Сегодня Девы стараются действовать правильно, следовать всем нужным шаблонам и стандартам - и это у них получается. Но в чем-то важном они допускают ошибку и вынуждены задать себе вопрос: что я делаю не так? Звезды советуют им поискать причину в тонкой сфере психологии, веры или мировоззрения.

Весы

Сегодня Весам лучше опираться в своей личной жизни на знакомые проверенные сценарии отношений: возможно, они скучноваты, зато не подведут. Опора на чувства окажется куда более шаткой: ощущения могут быть смутными, настроение ветреным и переменчивым, новые надежды будут сопровождаться сомнениями.

Скорпион

Сегодня звезды советуют влюбленным Скорпионам заранее сделать выбор между насущными делами и личной жизнью (подсказка: правильный выбор - работа). В этот день можно ловко совмещать два разных сложных занятия, но вряд ли удастся без потерь совместить занятость и полноценные романтические отношения.

Стрелец

Сегодня партнеры Стрельцов в любой ситуации предпочитают ясность, и им стоит считаться с этим желанием. Также в этот день может пригодиться установка на взаимопомощь и сотрудничество. Если честная и открытая любовная игра вам сейчас не по силам, не стоит вводить в заблуждение другого человека.

Козерог

Сегодня влюбленным Козерогам свойственна дотошность и в главном, и в мелочах. Они могут долго делать выбор, основательно изучать возможные варианты событий и скрупулезно готовиться к свиданию, выверяя в его сценарии каждую деталь. Возможно, в этом процессе не останется места спонтанным чувствам.

Водолей

Сегодня влюбленные Водолеи упрямо следуют когда-то намеченному плану. Многие Водолеи будут верны привычным сценариям и ритуалам даже тогда, когда ситуация изменилась и требует от них более тонкой подстройки под обстоятельства. От своих принципов они не намерены отступать при любом исходе событий.

Рыбы

Рыбам звезды подсказывают, что в этот день они хотят в любви слишком многого. Идея выплеснуть свои чувства и затопить объект симпатий своим вниманием сегодня не слишком уместна, искренний душевный подъем может «уйти в пустоту». Кроме того, не все прихоти должны исполняться по первому требованию.