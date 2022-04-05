Не сидим на месте — гороскоп на 6 апреля

5-6 лунные сутки. Сегодня энергию лучше направить в организованное русло: это убережет от излишеств, идеализма, соблазнов и поможет сохранять фокус внимания на конкретных делах.

День хорош для официальных, системных и упорядоченных действий. Не нужны изобретения с нуля - достаточно действовать по готовым сценариям, шаблонам и алгоритмам, при необходимости комбинируя их. Важны честная игра, командная работа, взаимопомощь и готовность делегировать задачи. Луна в Близнецах обеспечит коммуникабельность и легкость на подъем. Продуктивны целевые тренинги, спорт, бизнес, программирование, разъезды, деловые переговоры.

Овен

Сегодня Овны преуспевают благодаря своей коммуникабельности, любопытству, речевым навыкам и легкости на подъем. Им вряд ли придутся по душе задачи, требующие усидчивости, молчания и пребывания в четырех стенах. Можно смело выбирать это день для разъездов, занятий спортом, деловых акций, участия в коллективных тренингах, оказания технических и информационных услуг, кооперации с близким окружением.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам не сбавлять рабочий темп и на совесть заниматься насущными делами (особенно на фоне цейтнота, при наличии долгов или официальных обязательств). Если времени в обрез, отдых и развлечения лучше перенести на другой период. Обстоятельства этого дня могут склонить к расточительности и небрежному обращению с деньгами, не исключен перерасход средств или других ресурсов.

Близнецы

Сегодня не в интересах Близнецов лениться: можно многое успеть, действуя по готовым алгоритмам и сценариям. Истинный успех ждет на законных официальных путях, при условии дисциплины и организованности. Тайные большие надежды и честолюбивые мечты лучше использовать как подспорье и источник вдохновения. День хорош для командировок, деловых переговоров, персональных и групповых целевых тренингов.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам оставаться в коллективе или «в потоке». Сегодня важно дистанцироваться от споров и ссор, особенно если вы заинтересованы в информации, защите и поддержке, нацелены на выход из кризиса или на карьерный рост. Даже если ваши чувства задеты, предпочтительнее перевести все в шутку или просто избегать острых тем.

Лев

Сегодня Львы смогут проявить инициативу или обратить на себя всеобщее внимание, поэтому старайтесь чаще выходить в люди, особенно если надеетесь заручиться поддержкой авторитетного лица: сейчас можно завязать или поддержать дружбу, закрепить договоренности, напомнить о себе нужным людям, узнать актуальную информацию, забронировать себе личное место в команде или программе.

Дева

Сегодня для Дев остаются в приоритете целевые контакты и плановые работы, а также вопросы занятости, карьеры и признания. Звезды напоминают, что для успеха сейчас мало быть опытным профессионалом, следовать формальностям и отвечать всем официальным требованиям. Важно разделять - или хотя бы не задевать - убеждения клиентов, партнеров, вышестоящих лиц, приезжих или представителей других культур.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам спокойно следовать составленному ранее плану и вносить в него дополнения лишь по веской причине - например, когда дело касается собственного здоровья или благополучия подопечных. День поддерживает инициативы, связанные с предложением каких-то идей или проектов, помогает поддерживать партнерский диалог, учиться, развивать отношения с иностранцами, способствует реализации долгосрочных стратегических программ.

Скорпион

Сегодня звезды настоятельно советуют Скорпионам доводить дела до конца, соблюдая в любой процедуре системные меры предосторожности и не забывая о правилах безопасности. Отдых, приятные начинания и эмоционально окрашенные занятия лучше отложить, так как совмещать их с рабочим режимом без того или иного ущерба не получится - например, чувства могут ослаблять волю или мешать концентрации внимания.

Стрелец

Сегодня успехи Стрельцов зависят от их готовности сотрудничать и следовать правилам. Тайные личные амбиции и связанные с ними эмоции лучше оставить при себе. В этот день легко найти информационную и техническую поддержку, получить честный ответ на вопрос. Часть функций можно спокойно делегировать партнерам. Совместная работа поможет закрепить профессиональные и другие полезные социальные связи.

Козерог

В этот день Козероги могут оказаться погружены в рутинные дела, но мотивировать их будет не только чувство долга или любовь к порядку. Помимо дедлайнов и других объективных причин их может подстегивать любопытство или вести вперед тайная надежда. Не исключено желание сделать больше намеченного или «копнуть глубже». Даже если оно не осуществится, на его волне удастся сделать много полезного.

Водолей

Сегодня у Водолеев продуктивный день и им не стоит откладывать намеченные действия. Звезды обещают закономерный успех в любом плановом начинании, основанный на опыте, мастерстве и организованности. Можно сделать последний рывок в важном деле или серию грамотных ходов в игре, подтвердить свою репутацию профессионала. Хорошо завершать цикл ответственных напряженных работ или усиленных тренировок.

Рыбы

Сегодня Рыбам претит идея в чем-то ограничивать себя, своих гостей или близких. Они хотят быть радушными хозяевами в своем хлебосольном доме. Также они могут претендовать на дополнительные блага, на авторитет в семье, на свободное выражение своих чувств и взглядов. Возможны попытки позволить себе больше в быту, покупках, питании. Звезды намекают, что сейчас лучше считаться с заданными границами.