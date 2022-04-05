Фантазия поможет карьере — финансовый гороскоп на 6 апреля

Воображение в этот день поможет продвинуться по карьерной лестнице.

Овен

Овнам в этот день удастся добиться поставленных целей только при создании соответствующих условий для работы. Складывается удачная ситуация для получения дополнительных доходов от выполнения частных заказов. Процветает семейный бизнес, особенно в сфере ремонтно-строительных работ. Весьма результативно поработают те, кто выполняет свои профессиональные обязанности удаленно, на дому.

Телец

У Тельцов сегодня может значительно повыситься способность находить выходы из сложных ситуаций. Используйте этот день для интенсивного обмена мнений с друзьями и единомышленниками. В результате «мозгового штурма» вы сумеете выйти на прорывные решения. Прислушивайтесь к своей интуиции. Многие вопросы будут успешно урегулированы благодаря удачному стечению обстоятельств.

Близнецы

У Близнецов, занимающих руководящие должности, открываются новые возможности для продвижения вверх по карьерной лестнице. Ваши таланты и мастерство будут оценены по достоинству. Возможна денежная премия или предложение занять более высокую должность. Наибольших результатов добьются те, кто действует последовательно и целеустремленно.

Рак

Ракам сегодня рекомендуется больше времени уделять вопросам повышения квалификации. Используйте все имеющиеся возможности для углубления профессиональных знаний. Возможно, вам удастся познакомиться с человеком, который поделится с вами полезными знаниями. Также это благоприятное время для служебных командировок.

Лев

У Львов хороший день для урегулирования приватных вопросов. Успешно проявят себя ученые-исследователи, криминалисты, работники закрытых и режимных объектов. Вероятны подвижки в поиске новых источников дохода. Может усилиться приток частных заказов на фрилансе.

Дева

Девам сегодня рекомендуется чаще прислушиваться к пожеланиям деловых партнеров и клиентов. Сейчас складываются благоприятные внешние обстоятельства и все, что от вас требуется, это суметь адаптироваться и подстроиться под них. Причем, интересно то, что от вас самих не требуется проявлять особой инициативы. Другие люди могут действовать в ваших интересах.

Весы

У Весов благоприятный день для наведения порядка в повседневных делах на работе. Подходите к выполнению своих обязанностей, опираясь на подсказки интуиции. Вы сумеете тонко почувствовать, что именно сейчас нужно делать, а от каких поступков и слов лучше воздержаться. Могут улучшиться отношения в трудовом коллективе, что способствует результативной работе.

Скорпион

У Скорпионов в этот день складываются благоприятные условия для проявления талантов и способностей. Приветствуется творческий подход к работе и любые новации. Удачно пойдет профессиональное обучение. Можно принимать участие в конкурсах, кастингах, публиковать резюме в Интернете. Также вы преуспеете в любых конкурентных видах деятельности.

Стрелец

У Стрельцов благоприятное время для выполнений ремонтно-строительных работ. Обстоятельства складываются настолько благоприятно, что вы успеете выполнить гораздо больше дел, чем обычно. Также это хорошее время для укрепления финансовой ситуации за счет заключения выгодных сделок с получением предоплаты. При необходимости, можно заниматься оформлением ипотечного кредита.

Козерог

Хорошо пойдут дела у Козерогов, занятых торгово-закупочной и посреднической деятельностью. Ваша сила сейчас – в умении находить с людьми общий язык и выстраивать систему взаимодействия. Успешно идет деловое партнерское сотрудничество, переговоры, появляются новые перспективные связи.

Водолей

Водолеи смогут интуитивно почувствовать наиболее выгодные с финансовой точки зрения направления деятельности. Благодаря этому может вырасти уровень доходов и повыситься производительность труда. Укрепляются отношения с коллегами и подчиненными. Старайтесь уделять больше внимания совершенствованию в использовании имеющейся в вашем распоряжении техники, механизмов и инструментов.

Рыбы

Типичные Рыбы сегодня могут почувствовать прилив оптимизма и творческий настрой. Особенно положительно это может отразиться на творческих работниках, связанных со сценическим искусством: артистах театра, шоу-бизнеса, музыкантах, а также тех, кто имеет отношение к индустрии развлечений, отдыха и моды. Старайтесь привнести нечто новое в свою работу.