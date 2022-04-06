Астролог Володина назвала кульминационные даты апреля

Василиса Володина рассчитала прогноз на апрель, в котором затронула тему политики, финансового и экономического кризиса, вопросы коронавируса.

Володина выделила дни с 8 по 17 апреля. В это время ожидается соединение Юпитера и Нептуна — редкое явление, которое происходит раз в 13 лет и несет большие изменения. Что касается ситуации с коронавирусом, то в апреле стоит ждать новой волны, сказала Володина в своем Telegram-канале.