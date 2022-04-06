Астролог Володина назвала кульминационные даты апреля
6 апреля 2022ГороскопыВечерняя Москва
Василиса Володина рассчитала прогноз на апрель, в котором затронула тему политики, финансового и экономического кризиса, вопросы коронавируса.
Фото: kleo.ru
Володина выделила дни с 8 по 17 апреля. В это время ожидается соединение Юпитера и Нептуна — редкое явление, которое происходит раз в 13 лет и несет большие изменения. Что касается ситуации с коронавирусом, то в апреле стоит ждать новой волны, сказала Володина в своем Telegram-канале.
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