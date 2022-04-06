Пускаем в ход свои чары — любовный гороскоп на 7 апреля

Сегодня мы можем околдовать любого/любую.

Овен

Сегодня у Овнов может закончиться запас креативных предложений, оригинальных идей, новостей или веселых шуток, благодаря которым они привлекали к себе внимание представителей другого пола. Вечером стоит устроить свидание в теплой интимной обстановке: если это не нужно вам, то нужно вашему партнеру.

Телец

Сегодня Тельцы могут уверенно планировать романтическое свидание на вечер. Именно к концу дня для него сложатся подходящие внешние условия и появится нужный настрой. В подготовке к встрече не помешает проявить долю оригинальности. Можно задумать приятный сюрприз или оставить кое-что на волю случая.

Близнецы

Близнецам стоит начать этот день с проверки своего любовного курса: не исключено, что в чем-то они поддались искушению и ушли в сторону от реальности. Если все в порядке, вечером можно дать волю теплым чувствам. В это время возможен тайный подарок или приятный знак внимания от любимого человека.

Рак

Утром влюбленным Ракам придется скрывать или сдерживать свои эмоции и истинные взгляды. Даже если ничто не мешает вам их демонстрировать, звезды советуют не раскрывать душу, поскольку наилучшие условия для этого сложатся в конце дня. Вероятно, вас ждет приятный романтичный вечер, внушающий надежды.

Лев

Утро порадует общительных Львов, у которых даже под парами влюбленности рациональный склад ума преобладает над эмоциями. Новых поворотов событий можно не ждать, есть шанс контролировать ситуацию. Вечер понравится Львам, мечтающим расслабиться с партнером (или его образом) в уединенной обстановке.

Дева

Сегодня время для любовной романтики Девам укажет сама жизнь: многие Девы будут заняты днем и поневоле перенесут свидание с любимым человеком на вечер. Встреча, назначенная на поздний час, не обманет их тайных ожиданий, если они готовы отрешиться от своих проблем и подстроиться под вкусы партнера.

Весы

Сегодня влюбленных Весов могут запутать их вечерние впечатления и ощущения. Не исключено противоречие между внешней неизменной стороной отношений и тайными чувствами, которые они начали вызывать в последнее время. Возможна излишняя впечатлительность, не стоит преувеличивать роль преходящих мелочей.

Скорпион

Сегодня утром Скорпионов ждет работа или контроль за ее результатом, а вечером - приятное времяпрепровождение в обществе дорогого и близкого им человека. Чтобы сполна вкусить любовных радостей, им важно разумно расходовать свои силы в дневные часы, чтобы не оказаться к концу дня «выжатым лимоном».

Стрелец

В утренние и дневные часы влюбленным Стрельцам придется следовать в общении с близким человеком знакомой системе формальностей, что вряд ли будет им по душе. Более подходящие условия сулит вечер: он создаст именно ту психологическую атмосферу, в которой им сейчас проще всего раскрыть свои чувства.

Козерог

Влюбленных Козерогов сегодня связывают различные правила и условности. Многим Козерогам придется поставить на первое место повседневные хлопоты. К счастью, вечером положение изменится, и даже самые суровые представители знака «оттают». Если их пригласят на свидание, им стоит принять предложение.

Водолей

Сегодня Водолеи упорно держатся за привычные им шаблоны в делах сердечных, но надолго их упрямства и серьезности вряд ли хватит. Под влиянием новой вечерней обстановки и вызванных ею эмоций они станут намного мягче - а возможно, и вовсе забудут на время о своих непоколебимых любовных принципах.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам пускать в ход свои чары вечером. В это время сами обстоятельства высветят их привлекательность - как плюсы внешности, так и вкус, стиль, таланты, мягкий нрав. Это хороший момент для романтического ужина при свечах или другого красивого свидания в приватной обстановке.